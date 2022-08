Nedarbas Lietuvoje birželį buvo mažesnis už ES vidurkį

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nedarbas birželį Lietuvoje buvo mažesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.

Per metus nedarbas Lietuvoje sumažėjo 1,6 punkto, o per mėnesį – 0,2 punkto ir birželį siekė 5,8%. ES nedarbas vidutiniškai siekė 6% – 1,2 punkto mažiau nei prieš metus, o per mėnesį nepasikeitė.

Latvijoje nedarbas siekė 6,4% – 1,4 punkto mažiau nei prieš metus ir 0,1 punkto mažiau nei prieš mėnesį. Estijoje jis buvo 5,7% – 0,9 punkto mažiau nei prieš metus ir 0,1 punkto mažiau nei prieš mėnesį.

Jaunimo iki 25 metų nedarbas Lietuvoje per metus mažėjo 7,8 punkto iki 10,6%, visoje ES šis rodiklis siekė 13,6%, arba 3,2 punkto mažiau.

Birželį darbo Lietuvoje neturėjo 85.000 žmonių, iš jų 11.000 buvo jaunimas iki 25 metų.

Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 129 mln. žmonių.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.