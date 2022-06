Darbuotojai, kurie augina vaiką iki 12 metų, gaus papildomą poilsio dieną

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kurios numato, jog darbuotojams, kurie augina vieną vaiką iki 12 metų, nuo rugpjūčio 1d. priklausys viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius.

Tie, kurie nenori pasinaudoti pilnu laisvadieniu, per tris mėnesius galės susitrumpinti darbo laiką 8 valandomis. Be to, dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę) bus suteikiamos darbuotojams, auginantiems 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs.

Šiuo metu darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę).

Priimtomis pataisomis sutarta sudaryti galimybę dirbti ne visą darbo laiką darbuotojui, slaugančiam šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį artimąjį. Tokia pat teisė bus suteikta ir darbuotojams, auginantiems vaikus iki 8 metų. Šiuo metu tai galioja tik auginantiems vaikus iki 3 metų.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Darbo kodekse nustatyta, kad darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu, jei to pareikalavus:

nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai,

darbuotojui, auginančiam vaiką iki 8 metų,

darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų,

darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybę slaugyti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį, jeigu jis neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas.

Šiems išvardytiems darbuotojams taip pat bus sudarytos galimybės dirbti jų pageidaujamu darbo laiko režimu.

Darbo kodekse įtvirtinta galimybė suteikti nemokamas atostogas ne tik slaugant sergantį šeimos narį, bet ir kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį. Pagal priimtas naujas nuostatas, darbdavys taip pat privalės suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jeigu jo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis, pvz., liga ar nelaimingu atsitikimu, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti.

Pataisomis taip pat nutarta, kad darbo sutartis negalės būti nutraukiama darbdavio valia dėl to, kad darbuotojas naudojasi ar naudojosi Darbo kodekse numatytomis garantijomis.

Už šiuos Darbo kodekso pakeitimus balsavo 94 Seimo nariai, prieš – 15, susilaikė 14 parlamentarų.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.