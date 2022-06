JAV Nepriklausomybės dienos minėjime suplevėsuos rekordinio dydžio – 246 m2 – JAV vėliava

American Chamber of Commerce in Lithuania

Lietuvoje jau tradiciškai minima Jungtinių Amerikos Valstijų Nepriklausomybės diena šiemet išsiskirs rekordinio dydžio JAV vėliavos išskleidimu. Amerikos verslo rūmai Lietuvoje (American Chamber of Commerce in Lithuania, AmCham) Vilniaus gyventojus ir svečius švęsti 246-ąsias JAV Nepriklausomybės dienos metines birželio 30 d. kviečia į sostinės Rotušės aikštę.

Lietuvoje 22-ą kartą organizuojamas JAV Nepriklausomybės dienos minėjimas yra didžiausias amerikietiškas renginys mūsų šalyje. Šį kartą jis išsiskirs rekordiniu pasiekimu – Vilniaus Rotušės aikštėje suplevėsuos net 246 m2 JAV vėliava. Šventės pradžioje, 16 val., solidarizuojantis su už laisvę kovojančia Ukraina, nuskambės JAV, Lietuvos ir Ukrainos himnai, bus pakeltos ir pagerbtos šių šalių vėliavos. Visiems susirinkusiems pasirodys Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa ir Lietuvos kariuomenės orkestras, lauks pramogos vaikams bei vaišės.

Živilė Sabaliauskaitė, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomoji direktorė.

„Mums garbė jau 22 metus iš eilės organizuoti JAV Nepriklausomybės dienos šventę Lietuvoje. Šiemet kaip niekad vertiname galimybę būti laisvais, nepriklausomais bei gyventi demokratiškoje šalyje. Šių metų minėjimas bus kitoks: kelsime vėliavas už Ukrainos laisvę ir nepriklausomybę, dėl kurios jie kovoja, o kartu tai išgyvename ir mes. Simbolinę 246 m2 JAV vėliavą kviečiame visus kartu iškelti už mūsų visų laisvę ir draugystę, nes tik būdami kartu esami stipresni“, – sakė Živilė Sabaliauskaitė, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomoji direktorė.

Tradicinė šventė organizuojama drauge su organizacijos nariais, partneriais bei draugais, kurie jau 29 metus palaiko AmCham Lietuvoje veiklą ir padeda rengti išskirtinius verslo renginius bei skatinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, sukuria galimybę įgyvendinti „amerikietišką svajonę“.

Prie šventės surengimo prisidėję AmCham nariai pasidalijo mintimis, kodėl JAV Nepriklausomybės dienos šventė tokia svarbi, kodėl jiems ir visiems mums svarbus demokratinių vertybių „pasikartojimas“ ir ugdymas, kaip jie prisideda prie „amerikietiškos svajonės“ įgyvendinimo ir puoselėjimo Lietuvoje.

Anot Sergėj Sidorov, tarptautinių ir tarpvaliutinių pinigų perlaidų bei mokėjimų bendrovės „Western Union“ vadovo Lietuvoje, dalyvavimas JAV Nepriklausomybės dienos minėjime yra proga ir „pasikartoti“ vertybes, ir prasmingai praleisti laiką.

Sergėj Sidorov, tarptautinių ir tarpvaliutinių pinigų perlaidų bei mokėjimų bendrovės „Western Union“ vadovas.

„Amerikietiška laisvės ir nepriklausomybės kultūra gyva ir mūsų organizacijoje. Mūsų bendruomenė Lietuvoje jau daugiau nei 12 m. puoselėja daugiakultūrę aplinką, kur kiekvienas gali jaustis savimi ir siekti ambicingų tikslų. Dirbame su daugybe kolegų ir centrinėje būstinėje JAV, ir įvairiose šalyse. Visi vadovaujamės bendrais pagarbos, įvairovės ir įtraukties principais. Juos siekiame skleisti ir dalyvaudami visuomeninėje veikloje Lietuvoje – skiriame daug laiko savanorystei, priklausome Įvairovės chartijai, esame aktyvūs AmCham nariai“, – kalba S. Sidorov.

Kim Leandersson, vienos sparčiausiai augančių JAV verslo konsultacijų ir skaitmeninių technologijų kompanijos „Cognizant“ regiono vadovas, akcentuoja galimybes, kurias suteikia JAV įmonės.

Kim Leandersson, „Cognizant“ regiono vadovas.

„Skirtinguose pasaulio regionuose besikuriančios amerikietiškos įmonės sukuria žmonėms vis daugiau darbo vietų bei galimybių pažinti ir patirti amerikietiškas vertybes, o tuo pačiu stiprina supratimą, kad nepaisant visko – galimybės visiems vienodos, – sako K. Leandersson. – kompanijoje „Cognizant“ tikime, kad puikių darbo sąlygų ir aplinkos sukūrimas yra esminis veiksnys tiek įmonėms, tiek darbuotojų augimui. Kai darbuotojai yra laimingi ir mato savo veiklos rezultatus bei pridėtinę vertę, įmonė gali augti, o darbuotojai gali įgyvendinti savo „amerikietišką svajonę“ – nesvarbu, kuriame regione jie yra.“

„Tylusis aukcionas“ Ukrainai remti

246-ųjų JAV Nepriklausomybės dienos metinių minėjimo šventėje, parodant vienybę, bendruomeniškumą, susivienijimą vardan kilnaus tikslo, taip pat bus renkamos lėšos Ukrainai viešbutyje „Pacai“ surengtame aukcione „Silent Auction“ (liet. „Tylusis aukcionas“). Aukcione surinkti pinigai bus paaukoti projektui „Aš esu Ukraina“.

Pagrindinis aukciono prizas – tarptautinės kelionių agentūros „Estravel“ įsteigtas įspūdingas prizas – 25 dienų kelionė dviem po JAV. Aukciono prizų sąraše ir dailininkės Zitos Sodeikienės (Biliūnaitės) meno kūrinys „Moteris su paukščiais“, krepšininko Domanto Sabonio autografu puošti marškinėliai bei vakarienė su Ukrainos ambasadoriumi Petro Bešta.

Žydrė Gavelienė, „Estravel Vilnius American Express“ generalinė direktorė.

„Džiaugiuosi, kad galime prisidėti prie Ukrainai paremti skirto labdaros aukciono, skirdami pagrindinį prizą – autorinę „Estravel“ 25 d. kelionę, kuri padės pažinti šią didingą šalį, jos įdomiausias ir gražiausias vietas: Didįjį kanjoną, Las Vegasą, Niagaros krioklius, Josemitės nacionalinį parką, Majamį, Holivudą. Kelionės trukmė pasirinkta neatsitiktinai – šiemet mūsų kelionių centras švenčia 25 m. sukaktį, tad 25 dienų kelionę ir suplanavome. Juk po įvairių iššūkių rekomenduojama atostogauti bent 3–4 savaites“, – teigia Žydrė Gavelienė, „Estravel Vilnius American Express“ generalinė direktorė.

Demokratinių vertybių ir idėjų sklaida – nuolatinė

Egidijus Jaseliūnas, moderniosios biotechnologijos įmonės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ komunikacijos vadovas, primena, kad „šiais metais minime 100-o metų JAV ir Lietuvos diplomatinių santykių jubiliejų“.

Egidijus Jaseliūnas, biotechnologijos įmonės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ komunikacijos vadovas.

„Mūsų valstybių bendradarbiavimas visuomet buvo itin svarbus ir akivaizdu, kad demokratinių vertybių sklaida turi vykti nuolat. Būtent toks atviras dalinimasis idėjomis kasdien vyksta versle – su kolegomis iš JAV keičiamės žiniomis, daug bendraujant ir įgyvendinant bendrus projektus atsiveria platesnis matymas, o tai leidžia abiem pusėms toliau augti“, – akcentuoja E. Jaseliūnas.

Doc. dr. Nerijus Pačėsa, „Erudito“ licėjaus įkūrėjas ir direktorius, atkreipia dėmesį, kad amerikiečių puoselėjama verslumo kultūra mums yra itin artima.

Doc. dr. Nerijus Pačėsa, „Erudito“ licėjaus įkūrėjas ir direktorius.

„Erudito“ licėjuje mąstymo ir verslumo ugdymas yra vienos iš kertinių ugdymo filosofijos krypčių nuo pat pirmųjų žingsnių mokykloje. Mąstymas prasideda nuo originalios idėjos ir laisvės ta idėja dalintis – nebijoti mąstyti kitaip, nebijoti būti kitokiam, o svarbiausia – idėjoms surasti kūną, paversti jas tuo, kas turi materialią išraišką, kurią kiti gali pamatyti, išgirsti, patirti, kuria galima dalintis su kitais“, – sako dr. N. Pačėsa.

JAV vertybės – vienybė, susivienijimas, bendruomeniškumas – bus akcentuojami ir JAV Nepriklausomybės dienos 246-ųjų metinių minėjime, o renginyje Vilniaus Rotušės aikštėje birželio 30 d. nuo 16 val. kviečiami dalyvauti ir vilniečiai, ir sostinės svečiai. Su renginio programa kviečiame susipažinti čia.

JAV Nepriklausomybės diena minima liepos 4 d. ir šioje šalyje žinoma „Liepos ketvirtosios“ pavadinimu. Mat 1776 m. liepos 4 d. buvo priimta Nepriklausomybės deklaracija.

Verslo asociacija Amerikos verslo rūmai Lietuvoje pirmųjų JAV investuotojų ir asmenų grupės įkurta 1993 m. Šiandien jie yra didžiausi užsienio verslo rūmai mūsų šalyje ir Baltijos regione, atstovaujantys daugiau kaip 160 JAV, tarptautinių bei vietos įmonių, kurios bendrai kuria per 35.000 darbo vietų. Asociacijos misija – skatinti ir palaikyti verslo bei vietos valdžios konstruktyvų dialogą, gerinti šalies investicinį klimatą bei atstovauti narių verslo interesą. AmCham per metus organizuoja per 100 verslo renginių, susitikimų šakiniuose komitetuose. Didžiausi metiniai renginiai yra JAV Nepriklausomybės dienos minėjimas ir Kalėdų GALA iškilminga labdaros šventė.