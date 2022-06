Advokatų kontora „TGS Baltic“ švenčia 30-tą gimtadienį

„TGS Baltic“ įkūrėja Eugenija Sutkienė ir „TGS Baltic“ vadovaujantysis partneris Vilius Bernatonis.

Viena pirmųjų verslo teisės pradininkių Lietuvoje advokatų kontora „TGS Baltic“ šiemet švenčia 30 metų gimtadienį. Veiklą pradėjusi kaip Jungtinių Amerikos Valstijų teisės firmos filialas Vilniuje, per tris dešimtmečius bendrovė išaugo iki vienos didžiausių advokatų kontorų Baltijos šalyse. Šiuo metu „TGS Baltic“ vienija 31 partnerį ir daugiau nei 150 teisininkų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kurių įgyvendintų pagrindinių projektų vertė sudaro daugiau nei 31 milijardą eurų.

Advokatų kontora „TGS Baltic“ yra viena nedaugelio bendrovių Lietuvoje, skaičiuojančių jau trečią veiklos dešimtmetį. Ji viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo vystyti įmonių teisės praktiką ir nuo pat įkūrimo pradžios dirbo su didžiausiomis Lietuvos ir tarptautinėmis bendrovėmis.

„Lietuvai atgavus nepriklausomybę padėjome pirmosioms tarptautinėms bendrovėms įžengti į naują rinką, nuo pat pagrindų kūrėme teisines praktikas, nes tuo metu jų mūsų regione tiesiog nebuvo. Visi pastarieji trisdešimt metų pareikalavo didžiulio komandos atsidavimo ir pastangų – augome kartu su Lietuvos verslo lyderiais, kuriuos atstovavome, nuo gamybos iki mažmeninės prekybos, energetikos, finansų ir gyvybės mokslų – būtų sunku įvardinti sektorių, prie kurio plėtros neprisidėjome. Nuolat mokėmės ir tobulėjome, kad neatsiliktume nuo kintančių verslo poreikių ir atsakingas požiūris į veiklą atsipirko – esame vertinami tarptautiniu lygiu, mūsų komandoje dirba geriausi savo sričių ekspertai, o kai kurie klientai su mumis – visus 30 metų“, - teigia „TGS Baltic“ įkūrėja Eugenija Sutkienė.

„Per trisdešimt metų sukūrėme naują, vakarietiškus standartus atitinkančią komercinės teisės paslaugų industriją. Komercinės teisės advokatų kontorų, tokių kaip „TGS Baltic“, plėtra suvaidino esminį vaidmenį ir įtvirtinant teisėtumu bei vakarietiškais įstatymų viršenybės principais pagrįstą Lietuvos ekonomiką. Per šį laikotarpį kontoroje dirbantys teisininkai prisidėjo prie daugelio svarbiausių nacionalinių projektų, įvykdė šimtus stambių įmonių susijungimų ir įsigijimų, konsultavo didžiausias Lietuvos ir užsienio bendroves. Pažadame ir toliau siekti geriausio – žengti koja kojon su dinamiška verslo aplinka ir nuolat investuoti į savo komandą“, - sako „TGS Baltic“ vadovaujantysis partneris Vilius Bernatonis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Advokatų kontora „TGS Baltic“ specializuojasi pagrindinėse verslo industrijose – finansų, mažmeninės ir didmeninės prekybos, energetikos, gyvybės mokslų, gamybos, technologijų, nekilnojamojo turto vystymo, privataus kapitalo fondų ir transporto. Praėjusiais metais bendrovės „Kantar“ atliktame „Prospera Law Firm Review 2021” tyrime „TGS Baltic“ buvo įvertinta kaip geriausia ir labiausiai rekomenduojama advokatų kontora Baltijos šalyse. Tarptautiniuose gyvybės mokslų teisės apdovanojimuose kontora šiemet pripažinta geriausia šios teisės srities atstove Baltijos šalyse.

Anot kontoros vadovų, pasitikėjimą ir gerą reputaciją rinkoje užsitikrinti padėjo ir įgyvendinti reikšmingi valstybiniai projektai. Be to, teisininkai nuolat palaiko privataus verslo iniciatyvas, kuriančias pokytį tvarumo srityje - dėl to „TGS Baltic“ šiemet įtraukta į pirmąjį pasaulinį teisininkų, konsultuojančių verslą klimato kaitos, ESG ir tvarumo klausimais, vadovą.

Iš viso „TGS Baltic“ jau įgyvendino apie 5 tūkstančius projektų ir konsultavo daugiau nei 1,5 tūkstančio Lietuvos ir tarptautinių bendrovių.

„TGS Baltic“ įkūrėja Eugenija Sutkienė ir „TGS Baltic“ vadovaujantysis partneris Vilius Bernatonis.