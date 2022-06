Tyrimas: kas trečias darbuotojas pasiryžęs keisti darbą

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

43% darbuotojų per artimiausius metus ketina keisti darbą, o pagrindinės to priežastys – didesnio atlyginimo ar lankstumo poreikis.

Tokias pasaulines darbo rinkos tendencijas lemia pirmiausia į viršų šovusi infliacija, bet įtakos turi ir kiti popandeminiai veiksniai – darbuotojai nori ir toliau iš dalies dirbti nuotoliu bei dairosi didesnių karjeros galimybių.

Tyrimas taip pat rodo, kad 68% darbdavių sako, jog darbuotojų kaita per praėjusius metus išaugo ir jei 2021 m. keisti darbovietę svarstė tik 7% dirbančiųjų, dabar jų dalis išaugo kelis kartus – net iki 43%, pranešime žiniasklaidai nurodo profesinių paslaugų bendrovė „EY“, kuri tyrimą ir atliko.

Pasak Auksės Žukauskienės, „EY“ Organizacijų ir darbuotojų valdymo konsultacijų Baltijos šalyse vadovės, tokias nuotaikas darbo rinkoje lemia tiek per pandemiją pasikeitę darbuotojų poreikiai, tiek sparčiai auganti infliacija. Atsižvelgiant į Lietuvoje fiksuojamus jos rekordus, kai gegužę metinė infliacija šalyje pakilo iki 18,5%, tai neabejotinai palies ir Lietuvos bei Baltijos šalių įmones.

Aiškėja, kad daugiau kaip trečdalis (35%) svarstančių keisti darbą žmonių siekia gauti didesnį atlyginimą, kas ketvirtas (25%) ieško naujų karjeros galimybių.

„Darbuotojai yra linkę išeiti iš darbo tiesiog į niekur, jeigu jų netenkina esamos sąlygos. Tam įtakos turi ir pandemijos išpopuliarinta galimybė dirbti iš bet kur ir bet kada. Taip pat darbuotojai mato skirtumą tarp augimo įmonės viduje ir keičiant darbą – ne visos įmonės gali užtikrinti karjeros galimybes, ypač ilgiau dirbantiems. Taip pat keičiant darbą užsitikrinti didesnį atlygį šiuo metu yra gerokai lengviau, nes konkurencija dėl gerų darbuotojų dabar itin didelė“, – komentuoja A. Žukauskienė.

Tyrimas taip pat rodo, kad COVID-19 pandemijos atnešti nuotolinio darbo įpročiai nedings. Mažiausiai dvi dienas per savaitę iš namų ar per nuotolį nori dirbti net 4 iš 5 dirbančiųjų, o nenorinčių dirbti per nuotolį dalis, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo nuo 34% iki 20%.

Darbdaviai šiuo klausimu konservatyvesni: kas penktas (22%) pageidauja savo komandas biure matyti kiekvieną darbo dieną. Kita vertus, net 74% yra pasiruošę samdyti žmones kitose šalyse ir leisti jiems dirbti per nuotolį, jei šie turi rinkoje trūkstamų, kritinės svarbos įgūdžių.

Bendrovės „EY“ tyrime „EY Work Reimagined 2022“ iš viso dalyvavo 17.000 darbuotojų ir 1.500 darbdavių iš 22 pasaulio šalių.

