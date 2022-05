Pirmą ketvirtį nedarbo lygis siekė 6,3%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nedarbo lygis pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 6,3% – 1,2 proc. punkto mažiau nei pernai tuo pačiu metu.

Per ketvirtį nedarbo lygis sumažėjo 0,7 proc. punkto, skelbia Statistikos departamentas, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo išankstiniais duomenimis.

Vyrų nedarbo lygis buvo 6,5%, moterų – 6,2%. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis siekė 12,7%, per ketvirtį jis padidėjo 1,5 proc. punkto, per metus – 0,2 proc. punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo ir pirmąjį ketvirtį siekė 2,6%. Per metus jis nesikeitė.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pirmąjį ketvirtį buvo 93.500 15–74 metų bedarbių, iš jų 15–24 metų – 12.500. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 9.300. Ilgalaikių bedarbių buvo 38.500, arba 41,2% visų bedarbių. Per ketvirtį jų sumažėjo 5.300, per metus – padidėjo 400.

Darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1,474 mln. – per ketvirtį jų skaičius sumažėjo 4.600. Pirmąjį ketvirtį dirbo ar turėjo darbą 1,381 mln. gyventojų. Per ketvirtį jų skaičius padidėjo 4.800, per metus – 28.800.

Pirmąjį ketvirtį buvo 900.400 ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,1%) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 16,6% – besimokantis jaunimas.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.