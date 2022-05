Pritarta lengvesniam darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimui

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vyriausybė trečiadienį pritarė lengvesniam darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimui. Dėl to dar turės nuspręsti Seimas.

Vidaus reikalų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlo palengvinti trečiųjų šalių piliečių, ypač aukštos kvalifikacijos specialistų, įdarbinimą, paprastinti migracijos procedūras, mažinti administracinę naštą.

Nuo kitų metų visi užsieniečiai dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvoje galėtų kreiptis nuotoliniu būdu. Taip pat vienu mėnesiu būtų trumpinamas leidimo išdavimo terminas.

„Asmenys trečiosiose šalyse galėtų tiesiogiai kreiptis į išorės paslaugų tiekėjus, kurie per šešių mėnesių laikotarpį būtų atrinkti ir ši įstatymo nuostata įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1 dienos, kas labai padėtų verslui, darbdaviams ir supaprastintų patį procesą“, – posėdyje sakė Arnoldas Abramovičius, vidaus reikalų viceministras.

„Paraleliai planuojame ateityje atsisakyti darbo vizų, bet įstatymai tokiu atveju įsigaliotų nuo kitų metų liepos. Visi darbo santykiai su trečiųjų asmenų piliečiais būtų vykdomi per leidimų laikinai gyventi institutą atsisakant darbo vizų“, – kalbėjo jis.

Mažinami ir užsieniečių darbo patirties ir kvalifikacijos reikalavimai: nustatomos alternatyvos darbdaviams pasirinkti labiausiai jiems tinkančius darbuotojus – ar turinčius tinkamą kvalifikaciją, ar darbo patirtį, ar tokius, kuriems mokės vidutinį darbo užmokestį.

Be to, nuo 1,5 iki 1,2 mažinamas minimalaus darbo užmokesčio dydis (BDU), kurį įsipareigoja mokėti darbdavys.

Nuo kitų metų liepos nebūtų išduodamos nacionalinės vizos darbo pagrindu – vietoj jų būtų išduodami leidimai laikinai gyventi darbo pagrindu. Teigiama, jog taip sumažėtų administracinė našta.

Taip pat lengvinamos sąlygos atvykstantiems užsieniečiams, baigusiems studijas ar profesinį mokymą Lietuvoje ne vėliau nei prieš 10 metų, paprastinamos užsieniečių atvykimo stažuotis sąlygos.

Siūlymai parengti atsižvelgiant į Lietuvos verslo tarybos nurodytas problemas – bendrą situaciją vidaus darbo rinkoje, darbuotojų, ypač aukštos kvalifikacijos, trūkumą, sudėtingas migracijos procedūras.

Nurodoma, kad dabartinis reguliavimas yra sudėtingas, ne visi užsieniečiai gali kreiptis nuotoliniu būdu dėl leidimų laikinai gyventi, jie išduodami per vieną-keturis mėnesius, be to, draudžiama Lietuvoje įdarbinti užsieniečius pagal laikinojo įdarbinimo sutartis, iš dalies jų reikalaujama darbo patirties ir kvalifikacijos, esama ribojimų dirbti ar keisti darbdavį, atsivežti šeimos narius.

Migracijos departamento duomenimis, didžioji dalis į Lietuvą atvykstančių užsieniečių iš trečiųjų šalių dirba žemos ir vidutinės kvalifikacijos darbus. Mėlynoji kortelė, liudijanti aukštą kvalifikaciją, 2020 metais išduoda tik 289 asmenims.

