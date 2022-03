Nuotolinis darbas: netikėti iššūkiai, su kuriais susiduriama samdant darbuotojus iš užsienio

Laimonas Vainoris, UAB „Adroiti“, verslo procesų vadovas. J. Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vadovai, kurių komandos dirba nuotoliniu būdu su darbuotojais iš įvairių šalių, išskiria dvi dažniausias baimes – laiko juostų ir kultūrinius skirtumus.

Laimonas Vainoris, UAB „Adroiti“ verslo procesų vadovas, dalijasi, kad įmonė visame pasaulyje vienija daugiau nei 40 įvairių sričių IT specialistų. Ji vykdo IT paslaugų eksportą į JAV rinką, tad čia susiduriama su jau įvardytais iššūkiais.

„Su JAV rinka dirbame daugiau nei dešimt metų, todėl labai gerai žinome, kas veikia, kas neveikia ir kaip organizuoti darbo procesus, kad pasiektume geriausią rezultatą. Dirbame vadovaudamiesi „Agile“ principais ir iki minimumo mažiname hierarchinius procesus įmonės viduje. Su skirtingais produktais dirba autonomiškos komandos, kurios pačios rūpinasi, kad procesas su JAV partneriais vyktų nenutrūkstamai ir tenkintų abi puses, nepaisant laiko ir lokacijos skirtumų“, – teigia L. Vainoris.

Jis dalijasi, kad svarbiausia – tinkamai suplanuoti darbo procesai, kurie leidžia maksimaliai efektyviai išnaudoti susikertantį darbo laiką čia ir už Atlanto bei užtikrinti sklandžią offline komunikaciją, kai jis prasilenkia.

„Galima sakyti, kad dirbame follow the sun principu (liet. „paskui saulę“), kai Lietuvoje vakare perdavę darbus, jau kitą rytą matome progresą iš JAV pusės. Dėl to atvirai viską aptariame ir per darbo pokalbius – tikrai gali tekti susidėlioti laiką taip, kad darbo diena prasidėtų apie vidurdienį, nes kai kurie skambučiai gali vykti ir vakare. Bet savo darbo laiką darbuotojai dėliojasi patys, tad tikrai įmanoma susikurti darbo ir asmeninio gyvenimo balansą“, – sako pašnekovas.

Jis dalijasi, kad didelė dalis komunikacijos su partneriais ir įmonės komandomis yra perkelta į virtualias darbo organizavimo platformas, kur nebūtina bendrauti realiu laiku.

„Visi planai, procesai, užduotys ir jų statusas – viskas, ką dažniausiai, ypač didelėse korporacijose, įprasta aptarti susitikimuose, pas mus užfiksuota virtualiuose darbo įrankiuose. Tam, kad tai veiktų, komanda ir kiekvienas jos narys turi prisiimti visišką atsakomybę už savo indėlį į bendrą rezultatą ir gebėti dirbti savarankiškai“, – pabrėžia „Adroiti“ verslo procesų vadovas.

Visą interviu su vadovu skaitykite ČIA.

Vis dar bijoma nuotoliniu būdu dirbančių užsieniečių

Kaip teigia Liina Laas, nuotolinių darbuotojų samdymo ir tarptautinio darbo užmokesčio apskaitos įmonės „Deel“ plėtros vadovė Baltijos, Vidurio ir Rytų Europos regione, ramybės organizacijoms neduoda darbuotojų iš šalių duomenų apsaugojimo galimybės: „Vis dar yra baimės samdyti darbuotojus nuotoliniu būdu, ypač kai kalbame apie šalis už ES ribų. Įmonėms rūpi, ar tų darbuotojų privatumo politika atitiks BDAR, o jei asmuo gyvena politiškai sudėtingoje aplinkoje, kaip yra apsaugotas jų internetas ir jų prieiga prie jautrių duomenų.“

Specialistės teigimu, paprastai raktas į sėkmę dirbant su užsieniečiais nuotoliu yra kruopštus potencialaus darbuotojo patikrinimo procesas, įtraukimas į „įlaipinimo“ (angl. onboarding) procesą.

Svarbu tinkamai paruošti visas sutartis, užtikrinti darbuotojo virtualų saugumą ir suteikti jam visus reikalingus darbo įrankius, taip pat paskirti žmogų, atsakingą už naujoko darbo priežiūrą.

„Žinoma, jeigu jau darbuotojas norės pasidalinti konfidencialiais duomenimis su trečiosiomis šalimis, jo gali nesustabdyti ir tokios priemonės, tačiau tokiu atveju bendrovė gali bent jau pasiruošti tinkamai apginti savo intelektinę nuosavybę teisinėmis priemonėmis. Tiesa, ruošiant tokias sutartis reikia nepamiršti teisinių skirtumų skirtingose valstybėse ir turėti tokią sutartį, kuri galiotų ir darbuotojo šalyje“, – komentuoja L. Laas.

Liina Laas, nuotolinių darbuotojų samdymo ir tarptautinio darbo užmokesčio apskaitos įmonės „Deel“ plėtros vadovė Baltijos, Vidurio ir Rytų Europos regione. Asmeninio archyvo nuotr.

Tačiau, kaip pastebi L. Laas, nuotoliniu būdu samdyti užsieniečius vis dar neretai bijoma ir dėl kultūrinių bei komunikacinių skirtumų, kurie visgi dažniausiai irgi yra nepagrįsti.

„Įmonės, su kuriomis mes bendradarbiaujame, sako jau įsitikinusios, kad kvalifikuoti užsienio šalių specialistai komunikuoja taip pat kaip ir lietuviai, tad tai tikrai nepriklauso nuo tautybės. Na, o kartais pasitaikantys kultūriniai skirtumai netampa nesusipratimų priežastimi, kaip tik suteikia įvairovės“, – pasakoja L. Laas ir priduria, kad jų pačių bendrovė samdo specialistus daugiau nei 60 šalių ir gali tik patvirtinti, kad komanda, kurią sudaro skirtingų kultūrų žmonės, skatina idėjų, požiūrių įvairovę, o dėl to auga įmonės konkurencingumas.

Be to, užsieniečių samdymas nuotoliniu būdu taip pat leidžia padėti pabėgėliams iš viso pasaulio. Dabartinėje karo atmosferoje tai įgauna kitokį svorį ir prasmę. Dauguma savo šalį palikusių ukrainiečių jau pasiekė šalis kaimynes, tokias kaip Lenkija ar Moldova, ir akivaizdu, kad daugelis jų ten liks be darbo, nors nemaža jų dalis yra aukštos kvalifikacijos. O galimybė dirbti su užsieniečiais nuotoliniu būdu leidžia įmonėms ne tik efektyviau dirbti, bet ir būti socialiai atsakingesnėms.

