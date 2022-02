Ðiuolaikinës organizacijos siekia uþtikrinti darbuotojø gerovæ

Rugilė Trumpytė, "Lietuvos Įvairovės Chartijos" asociacijos vadovė.

Organizacijos, siekiančios kurti draugišką ir įtraukią darbo aplinką bei skatinti įvairovę ir lygias galimybes darbo vietoje, buriasi į "Lietuvos Įvairovės Chartiją". Prie jos prisijungė ir pirmoji IT organizacija – "Voltas IT", šiemet įvertinta kaip „Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“ vidutinių įmonių kategorijoje "Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose" (NAVA) 2021 m.

Kaip sako Vilma Launikonienė, "Voltas IT" Pardavimų ir Marketingo direktorė, bei Chartijos valdybos narė: „Siekiame tapti pasauliniais lyderiais automobilių diagnostikos srityje, todėl privalome verslą vystyti atsakingai ir imtis konkrečių veiksmų įgalindami visų komandos narių talentus ir kurdami jiems palankią aplinką.“

Vilma Launikonienė, "Voltas IT" Pardavimų ir Marketingo direktorė.

Šiuolaikinės organizacijos puikiai suvokia, kad jų sėkmės pagrindas – žmonės, o jų jau nemotyvuoja pilni šaldytuvai ir žaidimai poilsio zonose. Skirtingų nuomonių vertinimas, talentų įvairovė, pagarba vienas kitam, kiekvieno kompetencijų įgalinimas, tobulėjimo galimybės – aplinka, kurioje kiekvienas jaučiasi geriausiai.

Gerbdamos unikalius visų savo komandos narių poreikius ir potencialą įmonės skatina didesnį darbuotojų pasitenkinimą savo darbu. Skirtingos komandos narių patirtys padeda geriau suprasti skirtingas klientų ir visuomenės grupes, bei kurti jų poreikius atitinkančias paslaugas ir produktus, o skaidrus vertinimas ir socialinė atsakomybė tiesiogiai veikia ilgalaikius organizacijos vystymosi etapus. Todėl siekdamos didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam žmogui valstybės institucijos organizuoja "Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimus".

Vidiniai projektai, įvertinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Už palankios emocinės aplinkos kūrimą vidutinių įmonių kategorijoje apdovanota Voltas IT, komisijos palankumą pelnė darbuotojų gerovei skiriamu dėmesiu: taikoma skaidraus atlygio ir specialistų vertinimo politika, puoselėjama įtraukia darbo aplinka ir diegiamais lyderystės principais.

Vertinant įmonės mikroklimatą atliekamos apklausos ir tyrimai, anoniminėse anketose darbuotojai gali išreikši savo nuomonę apie vadovą, kolegų elgesį ar darbo procesus. Vadovai ir personalo specialistai rūpinasi darbuotojų motyvacija ir imasi įvairių jos skatinimo priemonių. Darbuotojai įtraukiami į sprendimų priėmimą įgyvendinant naujas idėjas ir kuriant produktą. Nuosekliai įgyvendinamos tiek išorinio, tiek ir vidinio ugdymo programos. Pritaikytas atrankos ir įdarbinimo procesas: darbuotojai darbinami atsižvelgti ne į rasę, lytį ar amžių, o į profesinius gabumus ir vertybes. Nors IT kompanijose vyrauja vyrų dauguma, įmonėje dirbančios moterys sudaro 24% visų darbuotojų, nevyrauja darbo užmokesčio atotrūkis tarp moterų ir vyrų.

"Džiaugiuosi "Voltas IT" lyderyste ir jų aktyviu siekiu užtikrinti lygias galimybes visiems. Iš duomenų matome, kad IT srityje vis dar disproporciškai mažai moterų, šiame sektoriuje yra vienas didžiausių atlyginimų skirtumų pagal lytį. Tai, kad "Voltas IT" aiškiai supranta savo atsakomybę ir nori kurti geruosius pavyzdžius, įkvepia", - komentavo Rugilė Trumpytė, "Lietuvos Įvairovės Chartijos" asociacijos vadovė.

Įvairi ir įtraukianti darbo aplinka, tai vienas iš tvarumo elementų, kuris greitai taps vienu svarbiausių strateginių komponentų, o talentų įgalinimas – tvaraus verslo sėkme. Tokią aplinką kuriančias organizacijas vienija "Lietuvos Įvairovės Chartija", priklausanti Europos Sąjungos (ES) Įvairovių Chartijų platformai, veikiančiai 26-iose ES valstybėse.

Chartijos nariai dalinasi savo gerosiomis praktikomis ir prisideda prie lygių galimybių bei įvairovės skatinimo savo šalyje, semiasi patirties iš atsakingai veikiančių organizacijų kitose ES valstybėse, pristato savo veiklas verslo bendruomenei ir visuomenei, pasisako apie skirtingų grupių poreikius ir dalyvauja atitinkamose iniciatyvose. Viena iš priemonių nariams įsivertinti, kaip sėkmingai savo organizacijos viduje užtikrina lygias galimybes ir įvairovės valdymą – reguliarus įvairovės indekso matavimas. Kad įmonės vystytųsi tvariai jos turės atsižvelgti į socialinę atsakomybę, etiką ir žmonių vertybes.

Voltas IT – pirmoji Lietuvos įmonė „Deloitte Technology FAST 50" konkurse užėmusi pirmąją vietą kaip sparčiausiai auganti technologijų bendrovė Vidurio Europoje (2019 m.). Taip pat paskelbta laimėtoja Kauno rajono verslo apdovanojimuose kategorijoje "Už Inovacijas" (2020 m.) bei Nacionalinio Atsakingo Verslo Asociacijos nominacijoje vidutinių įmonių kategorijoje „Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“ (2021 m.).

Įmonės kuriamas automobilių diagnostikos prietaisas „OBDeleven“ įvertintas dvejuose tarptautiniuose dizaino apdovanojimuose („A' Design Award & Competition 2020“, "European Product Design Award 2020").

