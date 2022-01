Metinio ir atlygio perþiûros pokalbiø – neplakti á vienà

Ieva Daugėlienė, „Tele2“ personalo vadovė Baltijos šalims. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Neretai darbuotojai maišo šias dvi sąvokas, o kartais jos būna persipynusios ir pačiose organizacijose.

„Labai rekomenduočiau atskirti metinį pokalbį ir atlygio peržiūros pokalbius. Atlygio peržiūra yra labai svarbu, bet labai gerai, kai tai yra atskiras, jau kitas žingsnis po metinio pokalbio“, – pataria Ieva Daugėlienė, „Tele2“ žmogiškųjų išteklių vadovė Baltijos šalims.

Pasak jos, kaip pasiruošti metiniam pokalbiui – patarimų yra daug ir įvairių. Tačiau svarbu nepasiklysti tarp daugybės patarimų, o patiems – vadovui ir darbuotojui – paieškoti jiems tinkamiausio modelio ir formato.

„Mano manymu, nėra vieno recepto, kuris tinka kiekvienoje organizacijoje. Egzistuoja tam tikros gairės, kuriomis galima vadovautis, tačiau turime suteikti daugiau laisvės pokalbio dalyviams“, – sako pašnekovė.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Anot vadovės, kiekviena organizacija turėtų nebijoti leistis į jų poreikius geriausiai atliepiančio formato paieškas ir unikalių tradicijų kūrimą.

Ieva Daugėlienė, „Tele2“ personalo vadovė Baltijos šalims. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Tam, kad metinis pokalbis būtų sėkmingas ir naudingas tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, prieš pokalbį svarbu suprasti, koks šių pokalbių tikslas.

„Metiniai pokalbiai nėra skirti tam, kad išsakytume kritiką darbuotojams. Priešingai, mūsų tikslas – orientuotis į žinojimą, kaip galime pasiekti abi puses tenkinantį rezultatą: aptariame darbuotojo stipriąsias savybes, jo karjeros ir ugdymo galimybes. Norime sukurti veiksmų planą, kuris leistų užtikrinti kokybišką darbą ateityje“, – pasakoja I. Daugėlienė.

Ji taip pat priduria, kad veiklos vertinimo procese svarbu ne tik organizacija, bet ir darbuotojo karjeros vizija. Tik abipusis įsiklausymas užtikrina, kad pavyks laikytis susitarimų ir įgyvendinti tikslus.

Vienos didžiausių įdarbinimo įmonės „Zippia“ atliktos apklausos duomenimis, 69% darbuotojų stengtųsi labiau, jei jaustų, kad jų pastangos įvertinamos grįžtamuoju ryšiu.

Svarbu iškomunikuoti, koks yra tikslas

Plačiau apie tai, kodėl svarbu atskirti metinį ir atlygio peržiūros pokalbius, galite išgirsti VŽ podkaste su Jurga Bajoriūniene, konsultacijų kompanijos „Verto Conti“ steigėja ir konsultante, organizacijų psichologijos, personalo vadybos eksperte.

Jurga Bajoriūnienė, konsultacijų kompanijos „Verto Conti“ steigėja ir konsultantė, organizacijų psichologijos, personalo vadybos ekspertė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pasak J. Bajoriūnienės, prieš šiuos pokalbius labai svarbu, kad organizacijoje tai būtų aiškiai apibrėžta, nes darbuotojai, sukaupę įvairias patirtis iš skirtingų darboviečių, gali turėti lūkesčių, kurie vėliau bus nepateisinti.

Be to, VŽ akademijos lektorės nuomone, nuotolinis darbas paskatino su darbuotojais palaikyti nuolatinį ryšį ir pokalbius organizuoti kartą per savaitę / mėnesį, aiškiai iškomunikuojant, koks yra jų tikslas. Tokiu atveju ir ketvirtiniai bei metiniai pokalbiai tampa kur kas efektyvesni.

Tačiau personalo vadybos ekspertė pabrėžia, kad nereikia pokalbių kiekio padidinti staiga – darbuotojui bus šokas, jis gali pasijusti labiau kontroliuojamas.

Visą straipsnį šia tema skaitykite ČIA

Ieva Daugėlienė, „Tele2“ personalo vadovė Baltijos šalims. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.