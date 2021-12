Siûloma iki 12 mënesiø ilginti laikà bedarbio statusui panaikinti

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo panaikinti bedarbio statusą, jei žmogus be svarbių priežasčių du kartus per vienus metus atsisakytų siūlomo jam tinkamo darbo. Anksčiau svarstyta tam numatyti šešis mėnesius.

Bedarbio kvalifikaciją ir kompetenciją atitinkantis darbas jam būtų siūlomas devynis mėnesius, praneša ministerija.

Užimtumo įstatymo pataisos numato, kad žmogui siūlomas darbo užmokestis pirmus tris mėnesius turėtų siekti bent 80% buvusio atlyginimo, o ketvirtą–devintą mėnesiais – 60%. Jis taip pat negalėtų būti mažesnis už jo tuo metu gaunamą nedarbo išmoką.

Nuo 10-to mėnesio tinkamas darbas bus laikomas toks, kuris nebūtinai atitinka kvalifikaciją, kompetenciją, bet atitinka sveikatos būklę ir kelionės iki darbo vietos ir atgal trukmę bei išlaidas.

Bedarbio statusą siūloma naikinti, jeigu žmogus be svarbių priežasčių du kartus per 12 mėnesių atsisako siūlomo jam tinkamo darbo, du kartus per šešis mėnesius nepraneša, kad savarankiškai ieško darbo.

Užimtumo tarnyba bedarbio statusą iš karto panaikintų ir tuo atveju, jeigu gautų informacijos apie bedarbio nelegaliai gaunamas pajamas ir nelegalų darbą.

Jeigu Užimtumo tarnyba nustatytų, kad bedarbis dėl konkrečių priežasčių yra nepasirengęs dirbti, jam būtų panaikinamas bedarbio statutas ir suteikiamas nedirbančio darbo rinkai nepasirengusio asmens statusas. Tuomet tarnyba, savivaldybių institucijos ir įstaigos jam turėtų teikti pagalbą sprendžiant nedarbo problemas.

VŽ rašė, kad pastarąjį siūlymą galima vadinti bandymu mažinti nedarbo statistiką.

Kaip įvardija Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, minimi asmenys bus neįtraukiami į oficialių bedarbių sąrašus, tačiau ir toliau sėkmingai galės naudotis sveikatos draudimu valstybinėmis lėšomis ir kitomis garantijomis.

A. Romanovskis pažymi, jog ir dabar teisės aktai leidžia žmogų išbraukti iš bedarbių sąrašo, jeigu jis atsisako darbo, tačiau praktiškai, anot jo, tai nedaroma. Verslo atstovai siūlo, jog dirbti nepasirengusiais žmonėmis turėtų rūpintis savivalda ir socialinė sistema.

Ministerijos duomenimis, naujai tvarkai papildomai kitais metais reikėtų 5,1 mln. Eur, 2023 m. – 7,1 mln. Eur, o 2024 metais – 9,6 mln. Eur lėšų. Dalis jų būtų skiriama iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano.