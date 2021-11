Esminės klaidos, kurių verčiau nedaryti norint motyvuoti komandą

Rima Vanagė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Daugelis darbuotojų šiuo metu jaučiasi išvargę ir išbaigę savo motyvacijos resursus. Tad vadovams tenka spręsti dar vieną rebusą – kaip šiai komandai įpūsti darnumo ir energijos.

Kęstutis Vingilis, kompanijos „Shibui“ partneris, organizacijų vystymo konsultantas, VŽ yra sakęs, kad dažnai darbuotojo „užgesimas“ gali būti protestas ar pyktis prieš kažką. Taip pat ši frazė neretai yra patogus stereotipas vadovams pateisinti ir pasiteisinti.

„Kita vertus, organizacijose tenka susidurti su įvairiomis asmenybėmis ir, manau, dažnai vadovai užsikrauna arba jiems užkrauna pernelyg didelę kontrolės ir atsakomybės už pavaldinius naštą“, – teigė jis.

T. y., pasak jo, jie privalo „uždegti užgesusius“, kad viskas būtų atlikta tobulai. Tai sekina, neretai sukelia atmetimo reakciją, o kažkam nepasisekus skatina kaltinti kitus. Komandų ir individų motyvacija yra kelias su pakilimais ir nuosmukiais, ypač kai kalbama apie ilgalaikę perspektyvą.

Vadovo vaidmuo

Henrika Bivainienė, atrankų ir personalo valdymo sprendimų bendrovės „Amston“ direktorė, VŽ podkaste yra kalbėjusi, kad esant tokiai situacijai, labai svarbu pažvelgti į priežasčių spektrą.

„Nuo netenkinančių organizacijos procesų iki asmeninių santykių problemų darbe ar už jo ribų. Bet visa tai, sakyčiau, yra jau tik padarinys esminės priežasties – vadovų neįsiklausymo į darbuotojų poreikius“, – įvardijo ji.

Kaip aiškina atrankų ir personalo valdymo sprendimų ekspertė, jei darbuotojas sako, kad jam, pavyzdžiui, tenka per didelis darbo krūvis ar darbo užmokestis atrodo per mažas, nepasitenkinimą, o vėliau ir demotyvaciją, dažniausiai sukelia ne pats faktas, bet tai, jog darbdavys nėra linkęs išklausyti, išgirsti ir juo labiau – kažką dėl to daryti.

nuotrauka::1

Galbūt tuo metu ir nėra sprendimo dėl atlygio ar krūvio, nes jis išaugęs visiems organizacijos darbuotojams, tačiau, anot pašnekovės, vadovas išklausyti, pasiūlyti pagalbą, kartu paanalizuoti situaciją, paieškoti alternatyvių sprendimų tikrai privalo.

„Tas pats turėtų būti pritaikoma ir toms situacijoms, kai darbuotojas į vadovą nesikreipia pats, bet jo veiksmai rodo, kad kažkas yra ne taip. Tarkime, jei jis nuolat vėluoja į darbą ar staiga nebenori dalyvauti bendrose komandos veiklose“, – apibendrino personalo ekspertė.

Tai, pasak jos, nebūtinai reiškia, kad darbas ar veiklos darbuotojui neįdomios. Tai gali būti susiję su asmeninėmis problemomis, tad vadovo pareiga išlieka ta pati – parodyti iniciatyvą ir paklausti, ar viskas yra gerai, ar nereikia kokios nors pagalbos.

Ko nedaryti

Rima Vanagė, organizacijų ugdymo, psichologijos ekspertė išskiria 3 esmines vadovo klaidas, kurios daromos norint komandą motyvuoti.

Pirmoji, pašnekovės teigimu, yra galvoti, kad tai, kas motyvuoja jį patį, motyvuoja ir darbuotojus.

Antroji klaida, VŽ akademijos lektorės teigimu, dirbti su rolėmis, o ne su žmonėmis ir viską slėpti po formuluotėmis, kad „taip reikia padaryti“.

„Siūlau kurti laisvo formato pokalbį, dialogą. Tik tuomet pavyks paskatinti asmenines ambicijas“, – pataria ji.

O trečioji – galvoti, kad įmanoma kažką sumotyvuoti: „Žmonės tik patys susimotyvuoja. Mes galime tik jiems sudaryti sąlygas ir juos „paleisti.“

Daugiau ekspertės patarimų, kaip bendrauti su komanda, norint ją motyvuoti, galite išgirsti šiame VŽ podkaste.

Henrika Bivainienė atrankų ir HR sprendimų bendrovės „Amston“ direktorė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.