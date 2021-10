Kaip turėtų elgtis vadovas, kai darbuotojas išeina

Darius Dužinskas, „Baltic Amadeus“ personalo vadovas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Norinčiųjų keisti darbdavį yra kaip niekada daug, rodo tarptautinis konsultacinės kompanijos „McKinsey“ atliktas tyrimas. Ekspertų vertinimu, vadovams tai turėtų būti įspėjamasis skambutis – santykius su darbuotojais būtina stiprinti, kad jų ryšiai su darbdaviu nesutrūkinėtų.

Kaip rašė VŽ, naujausiais „McKinsey“ duomenimis, nuo šių metų balandžio iš darbo patys išėjo jau per 15 mln. amerikiečių, o atsisveikinimo su darbovietėmis tempai, žadama, toliau spartės.

Darbuotojų sprendimas išeiti tampa visuotine tendencija: Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Lietuvoje iki 40% darbuotojų pripažino, kad svarsto ir norėtų pakeisti darbą per artimiausius 3-6 mėnesius.

Savo ruožtu daugiau negu pusė (53%) apklaustų darbdavių nurodė, kad šiemet darbuotojų kaita yra didesnė nei ankstesniais metais. Be to, didžioji dalis (64%) darbdavių pripažino, kad per artimiausią pusmetį ši problema išliks ar net paaštrės.

Anot tyrėjų, vienas iš trijų (36%) darbuotojų yra pasirengęs išeiti iš darbo net neturėdamas kito pasiūlymo. Kaip savo sprendimo priežastis darbuotojai dažniausiai nurodo bendravimo, ryšių su kolegomis ir vadovais stygių, darbo tikslo ir įvertinimo trūkumą. Jie nesijaučia bendra organizacijos tapatybės dalimi, skundžiasi, kad nuo pandemijos pradžios yra įstrigę savo karjeros kelyje, nemato progreso.

Darbuotojų atrankos specialistai VŽ yra sakę, kad jau nuo pirmojo karantino išryškėjo pasikeitusio darbuotojų požiūrio į darbą tendencija. Atsirado laiko stabtelėti ir pagalvoti, ko iš tiesų norima, pradėta nuodugniau analizuoti, ką įmonė siūlo, kiek suteikia lankstumo dienos metu.

Kartu tai tapo galimybe įsivertinti, kokie sektoriai gali būti rizikingi artimiausiu metu ar kelerių metų laikotarpiu, ir nebesirinkti atitinkamų darbų. Dėl to pandemija darbuotojų kaitai padarė poveikį, kuris rinką pakeitė ir iki šiol keičia negrįžtamai.

Darius Dužinskas, „Baltic Amadeus“ personalo vadovas, visgi pripažįsta, kad talentų kaita yra natūralus procesas – geriausias darbuotojas vieną dieną gali pakelti sparnus.

Vadovas neturėtų reaguoti asmeniškai

„Vadovui labai svarbu suvaldyti emocijas, neįsižeisti ir nereaguoti asmeniškai. Žmonės keičia darbus, daro tai nuolat ir tai yra normalu. Kitaip į jūsų organizaciją neateitų nauji talentai su savo originaliomis idėjomis ir mintimis. Galbūt atsilaisvinusi vieta suteikia progą sparčiau paaugti kitam kolegai?“, – pranešime žiniasklaidai sako D. Dužinskas.

„Baltic Amadeus“ personalo vadovo teigimu, itin svarbu atsispirti „kaltųjų paieškos“ impulsams. Kaltųjų paieškos, jo nuomone, visada skleidžia įtampą ir gadina atmosferą organizacijoje.

„Vadovui nederėtų kaltinti nei savęs, nei išeinančio darbuotojo. Geras vadovas niekada neleis sau sukurti tokios aplinkos, kad išeinantis darbuotojas per paskutines darbo dienas išgyventų pragarą. Savotiškas kerštas, ignoravimas, atstūmimas – nėra brandžios asmenybės elgesys“, – mano ekspertas.

Anot pašnekovo, darbuotojus gerbiantis vadovas gerbs ir jų sprendimus. Pagarba leidžia suvaldyti emocijas, padaryti pauzę, nusiraminti. Tuomet galima sklandžiai susitarti dėl išėjimo sąlygų bei terminų, kitaip tariant, nesudeginti tiltų: niekada negalima žinoti, ar neteks susitikti kitame karjeros etape, kitomis aplinkybėmis.

Personalo vadovas pastebi, kad vis didesnę svarbą organizacijose įgyja išėjimo pokalbiai – anksčiau retai taikyta praktika.

„Pirma, nuoširdus pokalbis su išeinančiu darbuotoju vadovui padės lengviau susitaikyti su praradimu. Antra, neretai vadovui tai dovanoja naujų įžvalgų, pastebėjimų, kurie yra tarsi pamokos ir kelrodžiai, kaip tobulinti organizaciją, komandos veiklą ar keisti savo elgesį. Tad išklausyti išeinančio darbuotojo nuomonę visada verta, o gautą informaciją – apmąstyti, paversti pokyčio pagrindu“, – pataria D. Dužinskas.

