Naujai įsteigtam „Hyarchis“ personalo valdymo skyriui vadovaus V. Pranckietytė-Žalėnė

Viktorija Pranckietytė-Žalėnė, „Hyarchis“ personalo valdymo skyriaus Lietuvoje vadovė. Bendrovės nuotr.

Programinę įrangą kurianti Nyderlandų kompanija „Hyarchis“ plečia savo padalinio Lietuvoje veiklą. Čia atvers personalo valdymo skyrių ir ieškos patyrusių programuotojų, duomenų analitikų bei rinkodaros specialistų.

Skyriui vadovauti pakviesta Viktorija Pranckietytė-Žalėnė – ji vystys personalo valdymo strategiją ir prisidės prie darbdavio įvaizdžio stiprinimo tiek Nyderlandų, tiek Lietuvos rinkose.

Finansų sektoriui skirtus išmaniuosius veiklos efektyvumo ir atitikties („regtech“) valdymo produktus kurianti bendrovė „Hyarchis“ personalo valdymo skyrių nuo šio mėnesio steigia būtent Lietuvoje. Čia ieškos patyrusių programuotojų, duomenų mokslininkų bei rinkodaros specialistų atviroms pozicijoms užpildyti, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Daugiau nei 6 metų patirtį IT atrankų rinkoje sukaupusi V. Pranckietytė-Žalėnė vadovavo „NFQ Technologies“ rinkodaros ir komunikacijos departamentui, buvo aktyviai įsitraukusi į darbdavio įvaizdžio strategijos kūrimo ir įgyvendinimo procesus, prisidėjo prie IT komandų struktūrizavimo bei kūrimo. Vėliau vadovavo personalo atrankų įmonės „Amston“ padaliniui Kaune. Taip pat inicijavo įvairius socialinius projektus, pavyzdžiui, „Girls Can Code“, kuriuo skatino moteris domėtis programavimu.

„Hyarchis“ Kaune įsikūrė 2018 m. Dabar čia dirba 30-ties žmonių komanda. Įmonės kuriamais įrankiais naudojasi daugiau nei 55.000 klientų visoje Europoje.

