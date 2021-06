„Girteka Logistics“ hibridinį darbo modelį planuoja taikyti neribotą laiką

Aušra Bijaminienė, „Girteka Logistics“ personalo direktorė. Bendrovės nuotr.

„Girteka Logistics“ biurų darbuotojams siūlys dirbti taikant hibridinį darbo modelį. Taip pat administracijos padalinių darbuotojams Lietuvoje bendrovė suteikia galimybę vieną mėnesį per metus dirbti nuotoliniu būdu iš bet kurios Europos Sąjungos (ES) valstybės.

Įmonė skelbia, jog hibridinio darbo modelio teikiamomis galimybėmis galės naudotis daugiau nei 1.200 administracijos darbuotojų, kurie įprastai dirba biuruose Vilniuje ir Šiauliuose. Tarp jų – transporto vadybos, informacinių technologijų, klientų aptarnavimo, finansų ir kitų sričių specialistai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Hibridinį darbo modelį „Girteka Logistcis“ planuoja taikyti neribotą laiką.

Anot Aušros Bijaminienės, „Girteka Logistics“ personalo direktorės, šalyje pasibaigus karantinui ir nebelikus privalomų darbo iš namų rekomendacijų, taikant hibridinį darbo modelį, administracijos padalinių darbuotojai ir toliau galės dirbti nuotoliniu būdu: „Atsižvelgdami į grįžtamąjį ryšį iš savo darbuotojų, net ir pasibaigus karantinui, suteiksime galimybę ir toliau tęsti darbą iš dalies nuotoliniu būdu. Kviesime kolegas prisiminti gyvus susitikimus ir dvi arba tris dienas per savaitę skirti darbui biure, o likusį laiką dirbti per nuotolį. Tokiu būdu ir toliau sieksime užtikrinti darbuotojų saugumą, o ir gerą emocinę būklę keičiantis darbo sąlygoms.“

Be to, „Girteka Logistics“ darbuotojai vieną mėnesį per metus galės darbuotis iš bet kurios ES šalies. Šis laikotarpis pagal darbuotojo pageidavimą gali būti skaidomas į trumpesnius periodus.

„Girteka Logistics“ yra didžiausia Europoje nuosavų vilkikų parką valdanti transporto įmonė, per metus pervežanti daugiau nei 820.000 pilnų krovinių. Įmonėje dirba 20.000 darbuotojų.

