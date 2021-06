„Amazon“ darbuotojai 2 dienas per savaitę galės dirbti iš namų

Francio Mascarenho („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

„Amazon“ darbuotojai, užimantys administracines ir technines pareigas, galės dirbti nuotoliniu būdu iki 2 dienų per savaitę, kai bus panaikinti dėl koronaviruso įvesti apribojimai, rašoma oficialiame mažmenininkės tinklaraštyje.

Be to, 4 savaites per metus šie darbuotojai galės dirbti tik iš namų.

„Amazon“ peržiūrėjo savo darbo tvarkos politiką, kai susidūrė su kai kurių darbuotojų reakcija dėl galimo grįžimo į darbą panaikinus COVID-19 pandemijos metu nustatytus apribojimus.

Kelios technologijų bendrovės pradėjo verbavimo kampanijas, kurios, regis, buvo nukreiptos į „Amazon“ darbuotojus, nepatenkintus perspektyva netrukus netekti galimybės dirbti iš namų, rašo „MarketWatch“.

„Amazon“ anksčiau teigė besitikinti iki rudens grąžinti didžiąją dalį savo darbuotojų į biurus.

„Google“ skaičiuoja, kad apytiksliai 20% jos darbuotojų toliau dirbs nuotoliniu būdu, kai šį rudenį atsidarys biurai.

Dar 60% darbuotojų pereis į hibridinį režimą, praleisdami 3 dienas biure ir 2 dienas „ten, kur geriausiai dirbasi“, praėjusį mėnesį pranešė bendrovė.

„Google“ darbuotojai taip pat galės iki 4 savaičių per metus dirbti iš už biuro ribų.

Kitos technologijų milžinės, tokios kaip „Facebook“ ir „Microsoft“ leido darbuotojams toliau dirbti nuotoliniu būdu po pandemijos, jei tai suderinama su jų pareigybėmis.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Vadyba“