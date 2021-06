BTA draudimas išbando hibridinį darbo modelį

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Draudimo bendrovės BTA darbas nuo birželio iki rugpjūčio pabaigos bus organizuojamas pagal mišraus tipo modelį, o vėliau bus įvertinta, ar jį tęsti.

Eglė Radeckienė, draudimo bendrovės BTA Personalo skyriaus vadovė dalijasi, kad naujasis mišrus darbo modelis bus taikomas tiek centrinio biuro, tiek, pagal galimybes, ir pardavimų darbuotojams. Darbuotojai turės susitarti su tiesioginiu vadovu dėl pasirenkamo darbo varianto, kad vadovas galėtų planuoti sklandų padalinio darbą bei užtikrinti klientų aptarnavimą.

Svarbus vaidmuo tenka lyderiams, kurie gali patvirtinti arba atmesti visus nuotolinio darbo prašymus, atsižvelgiant į darbo rezultatus ir gebėjimus savarankiškai bei atsakingai organizuoti savo darbus. Mišrių komandų valdymas yra naujas iššūkis vadovams bei organizacijoms.

Plačiau apie tai, kaip vadovauti hibridinei komandai, skaitykite VŽ Premium.

Vidinių apklausų svarba

Bendrovės pasirinkimą nulėmė darbuotojų išsakyta nuomonė ir pasaulinės tendencijos.

Programinės įrangos kūrėja „SurveyMonkey“ kartu su vaizdo skambučių programinės įrangos gamintoja „Zoom“ šių metų vasario-kovo mėnesiais apklausė 1.500 nuotoliniu būdu dirbančių amerikiečių. Apklausos metu paaiškėjo, kad dviem trečdaliams (65%) respondentų, pastaraisiais metais dirbusių namuose, hibridinis darbas yra idealus darbo modelis. Iš jų 33% teigė norintys daugiausiai laiko praleisti biure, o likę 32% – namie.

Tad prieš priimdama sprendimą draudimo bendrovė nusprendė atlikti vidinę apklausą, kuri atskleidė, kad darbuotojai yra pasiruošę pokyčiams: 56% darbuotojų norėtų dirbti mišriai (derinti darbą biure ir namuose), 29% pageidautų dirbti tik nuotoliniu būdu, o 15% – tik biure.

Pasak personalo specialistės, svarbiausia yra palaikyti ryšį su darbuotojais ir jais pasitikėti. Manymas, kad darbuotojams būtina lankytis biure tam, kad juos būtų galima kontroliuoti – atgyvena ir demotyvuojantis faktorius.

Dėl šios priežasties darbuotojai yra kviečiami pasirinkti jų darbo specifiką bei poreikius atitinkantį vieną hibridinio darbo variantą iš trijų galimų.

„Pirmas variantas – biuro darbuotojas, tokiu atveju biure dirbama ne mažiau nei 3 dienas per savaitę arba 12 dienų per mėnesį, remiantis darbuotojo ir vadovo susitarimu, o likusias dienas dirbama namuose. Antrasis – nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas, šiuo atveju biure dirbama 1-2 dienas per savaitę arba 4-8 dienas per mėnesį, o likusias dienas dirbama nuotoliniu būdu. Ir galiausiai trečiasis variantas – 100% nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas. Toks pasirinkimas reiškia, kad žmogus nuotoliniu būdu dirbs nuolat arba iki 3 mėn. per metus iš bet kurios pasaulio vietos“, – galimus hibridinio darbo variantus išvardijo personalo vadovė.

Išsamiau apie tokio darbo organizavimą skaitykite VŽ Premium.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Vadyba“