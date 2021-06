„Vinted“ pereina prie hibridinio darbo modelio

Viktorija Jaksebagaitė, „Vinted“ strateginių personalo iniciatyvų direktorė (Gedmantas Kropis/Fotobankas).

Internetinė naudotų mados prekių prekybos platforma „Vinted“ pereis prie hibridinio darbo modelio – dvi dienas per savaitę dirbs biure, o likusiomis dienomis darbuotojai galės patys pasirinkti, iš kur nori dirbti.

Per 800 darbuotojų 4 Europos šalyse turinti įmonė tokį sprendimą priėmė remdamasi savo vidine kultūra, vadovų diskusijomis, darbuotojų apklausos rezultatais bei kitų tarptautinių bendrovių pavyzdžiais, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Atsižvelgė į darbuotojų poreikius

Šiuo metu „Vinted“ vis dar dirba nuotoliniu būdu – visi darbuotojai gali dirbti iš namų, o Naujamiestyje praėjusių metų rugsėjį duris atvėrusiame naujame biure lankosi tik labai nedidelė dalis įmonės darbuotojų, neturinčių galimybės dirbti namuose.

Lietuvoje įsigaliojus Galimybių pasui, nuo birželio 1 d., visi pasą turintys darbuotojai gali savo noru grįžti dirbti įprastu būdu.

Pasak „Vinted“ strateginių personalo iniciatyvų direktorės Viktorijos Jaksebagaitės, nuo pat pandemijos pradžios nuotoliniu būdu dirbantys kolegos į biurą grįžti nori, tačiau išryškėjo vidiniame organizacijos tyrime pastebima tendencija, kad norima turėti galimybę lanksčiai pasirinkti darbo vietą.

86% bendrovės darbuotojų teigė norintys hibridinio darbo modelio, kai dalį laiko dirbama biure, o dalį – iš pasirinktos vietos. Be to, įmonė vertina lanksčias darbo galimybes – šiuo metu visiems darbuotojams suteikia pasirinkimą net iki 90 dienų per metus dirbti iš bet kurios Europos Sąjungos šalies.

Atsižvelgdama į darbuotojų išsakytus poreikius, „Vinted“ pereis prie hibridinio darbo modelio. Dvi fiksuotas dienas per savaitę – antradieniais ir trečiadieniais – įmonės darbuotojai dirbs biure, o likusiomis dienomis galės patys nuspręsti, kur nori dirbti – biure ar iš namų. Sprendimas taip pat priimtas atsižvelgiant į kitų tarptautinių įmonių pavyzdį – panašius mišrius ar lanksčius darbo modelius pradeda taikyti tokios bendrovės, kaip „Spotify“, „Twitter“, „Revolut“, „Zoom“ ir kitos.

Naujasis darbo modelis įsigalios tuomet, kai šalyje nebeliks privalomo darbo iš namų rekomendacijų. Prie hibridinio darbo modelio įmonė pereis palaipsniui – „Vinted“ darbuotojai turės laiko prisitaikyti prie naujos rutinos, tie, kurie nesijaus saugūs, nebus verčiami anksčiau grįžti į biurus, kol epidemiologinė situacija nebus suvaldyta.

V. Jaksebagaitė pasakoja, kad „Vinted“ hibridinio darbo modelio įgyvendinimui pasirinko „bandymų, mokymosi ir prisitaikymo kelią“ – per pusmetį nuo pokyčių pradžios tikimasi surinkti pakankamai duomenų jo sėkmės įvertinimui ir tolesniam vystymui.

Tyrimas rodo, kad bendros nuomonės nėra

Pasak specialistės, pandemija parodė, kad biurų darbuotojai vertina pasirinkimo galimybę – jiems svarbu patiems nuspręsti, kaip organizuoti darbo pobūdį. Panašias tendencijas atskleidžia ir šiemet „Vinted“ inicijuota Lietuvos biurų darbuotojų apklausa, kurią įvykdė rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Spinter tyrimai“. Tyrimas parodė, kad antrojo karantino metu beveik pusė Lietuvos biurų darbuotojų dirbo nuotoliniu būdu iš namų ar kitos vietos. Tuo tarpu įprastoje darbo vietoje tebesitęsiant pandemijai šalyje dirbo tik 12% biurų darbuotojų, o kiti rinkosi darbo vietą keisti lanksčiai – dalį laiko praleido biure, o kitą dalį dirbdami nuotoliniu būdu.

„Tyrimu taip pat siekta įvertinti, kaip darbas biuruose atrodys pasibaigus karantinui ir pandemijai. Apklausos dalyvių buvo klausiama, kokį darbo modelį jie norėtų rinktis koronaviruso situacijai Lietuvoje pagerėjus. Paaiškėjo, kad grįžti pilną darbo dieną dirbti į biurus ateityje norės 26% darbuotojų, o didžioji dalis – 62% – bent dalį darbo norėtų tęsti nuotoliniu būdu. Likę 12% apklausos dalyvių norėtų likti prie nuotolinio darbo ir į biurus negrįžti visai. Bendros nuomonės tarp Lietuvos biurų darbuotojų nėra, tad lankstus darbo modelis gali tapti palankia išeitimi, siekiant užtikrinti daugelio darbuotojų poreikius“, – sako V. Jaksebagaitė.

Apklausa taip pat parodė, kad hibridinį darbo modelį – kai dalį laiko dirbama namuose, o dalį biure – ateityje labiau nori rinktis tie, kurie karantino metu nuotoliniu būdu dirbo nuolatos arba dalinai. Tokį darbo modelį taip pat dažniau rinkosi moterys, jaunesni ir vidutinio amžiaus respondentai, Vilniaus miesto biurų darbuotojai.

