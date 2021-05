Prie „Orion Wealth“ jungiasi I. Butkevičiūtė

Indrė Butkevičiūtė, „Orion Wealth“ vyr. gerovės ir turto valdytoja. Bendrovės nuotr.

Nuo šios savaitės prie „Orion Wealth“ komandos prisijungia Indrė Butkevičiūtė, kuri turi ilgametę patirtį turto bei investicijų valdymo srityse. Čia ji užims vyr. gerovės ir turto valdytojos (angl. Senior Wealth Manager) pareigas.

I. Butkevičiūtė baigė ekonomikos ir verslo studijas UCL Londone. Savo karjerą pradėjo „Morgan Stanley Private Wealth Management“ įmonėje. Ten ji 8 metus dirbo su investavimo sprendimais, skirtais didelius turtus valdantiems klientams iš Islandijos ir Baltijos šalių. Palikusi „Morgan Stanley“ banką, Dž. Britanijoje įkūrė gerovės valdymo paslaugas moterims teikiančią įmonę „Lily Advisory“, rašoma įmonės pranešime.

„Orion Wealth“ ji fokusuosis į sprendimų klientams kūrimą, kurie būtų susiję su turto valdymu, investicinių projektų pasirinkimu bei paveldėjimo planavimu.

„Taip pat per ateinančius kelius metus siekiame išplėsti savo paslaugas į užsienio rinkas. Be to, skirsiu daug dėmesio į privataus investuojančių moterų klubo sukūrimą, tęsiant jau pradėtą „W Invest“ – moterų investuotojų – iniciatyvą“, – teigia specialistė.

„Orion Wealth“ – tai nepriklausomas daugiašeimis biuras, teikiantis integruotas turto valdymo, optimizavimo bei planavimo paslaugas asmenims, šeimoms bei juridiniams asmenims.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Vadyba“