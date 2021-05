Kodėl nuolatinis mokymasis – XXI amžiaus būtinybė

XXI amžius turi daug išskirtinumų. Vienas jų – viskas taip greitai kinta, kad siekiant būti konkurencingam darbo rinkoje mokytis tenka nuolat, visą gyvenimą atnaujinti įgytas mokslo žinias. Tai padeda padaryti ir magistrantūros studijos, kurias reikia vertinti kaip įgytą pagrindą tolesniam nuolatiniam bei sistemingam tobulėjimui, o reguliariai įgyjamos žinios kuria aukštesnę pridėtinę vertę ekonomikai, visuomenei bei pačiam individui.

„Magistrantūrą, aukštesnės pakopos studijas, baigę studentai daro didžiausią poveikį ekonomikai valstybės požiūriu, o Lietuvos atveju, galima teigti, – padeda išsivaduoti iš žemos pridėtinės vertės ekonomikos. Tai, matyt, yra pagrindinis tikslas, kurio galime siekti su magistrantūros absolventais. Pasižiūrėję kitose šalyse pamatysime, kad tam tikri politiniai įsprendimai dėl aukštesnės pakopos universitetinių mokslų lėmė tos šalies vystymąsi, – teigia doc. dr. Valdas Jaskūnas, Vilniaus universiteto studijų prorektorius. – O žiūrint iš studentų perspektyvos magistrantūros studijos – tai gilesnis pasirinkto dalyko išmanymas. Ir gal net svarbiau – aukštesnio lygio gebėjimai įsitvirtinti profesinėje aplinkoje ir išugdytas nuolatinio mokymosi poreikis.“

nuotrauka::1 right

Anot prorektoriaus, yra žinoma, kad ne vienas į Lietuvą planavęs ateiti investuotojas atsisakė šio sumanymo ištyręs šalies aukštųjų mokyklų potencialą – jo nepakako. Skaičiai ir tyrimai rodo, kad Lietuva yra įstrigusi metų metais nepriimdama reikalingų sprendimų dėl aukštesnių – magistrantūros ir doktorantūros – pakopų studijų. Pavyzdžiui, pagal apsigynusių doktorantų skaičių Lietuva yra viena iš paskutiniųjų Europos Sąjungoje, o tai reiškia, kad prarandame didžiulį potencialą.

Magistrantūra suteikia pagreičio mokytis visą gyvenimą

Dr. Vytautas Ašeris, vienas iš „Danske Bank Lietuvoje“ vadovų, retoriškai klausia: „Kuo edukacine prasme XX a. skiriasi nuo XXI a.?“. Anot jo, dabar įsigaliojo idėja ir supratimas, kad mokytis reikia visą gyvenimą, neužtenka to, kas buvo praėjusiame amžiuje: įgijai išsilavinimą – ir visam gyvenimui. Nuolatinis žinių atnaujinimo poreikis šiandien reikalingas dėl pakitusio aktyvumo darbo rinkoje: jei anksčiau vienoje darbovietėje nemažai žmonių išdirbdavo visą gyvenimą, tai dabar darbai keičiami žymiai dažniau.

nuotrauka::2 left

„Mano mama baigė studijas 1980 m. ir visą gyvenimą dirbo mokytoja. Aš per 15 metų pakeičiau 5 darbus. Ko reikia tokioms permainoms? Mano įsitikinimu – gebėjimo persimokyti dvejose srityse: gilinant technines žinias ir plečiant dalykinės srities žinias. Pavyzdžiui, dirbant projektų vadovu darbas su vis sudėtingesniais projektais toje pačioje industrijoje būtų techninių žinių gilinimas, o perėjimas į kitą industriją, pvz., iš finansų į telekomunikacijas, būtų dalykinės srities žinių platinimas,“ – teigia dr. V. Ašeris.

Anot pašnekovo, į magistrantūros studijas reikia žiūrėti plačiau, ne tik kaip galimybę gauti daugiau ir gilesnių kompetencijų. Magistrantūra suteikia pagreičio mokytis toliau visą gyvenimą.

„Gal prieštarausiu vyraujančiai nuomonei, bet aš patariu po bakalauro studijų neskubėti į magistrantūrą, o 2–3 metus padirbėti ir įgyti tam tikros praktikos. Aišku, susiduriama su rimta rizika, kad kelis metus padirbėjus nutolstama nuo aukštojo mokslo, gali nebesinorėti toliau mokytis ir gilinti žinių, – galimais pavojais dėl studijų tęstinumo dalinasi dr. V. Ašeris. – Tačiau kaip vadovas matau, kad magistrantūros studentas geriau įsisavina studijų medžiagą jei turi bent kelerių metų tvirtos praktinės patirties. Tuomet tos žinios tvirčiau pritaikomos ir darbe, t. y. magistrantūrą studentai tada išnaudoja kaip žinių aruodą praktiniams veiksmams. Metaforiškas analogas būtų toks: keturias savaites lankai bendrąjį mašinos vairavimo kursą, o po to, be pertraukos ir be praktikos, lankai papildomus profesionalaus vairavimo teorijos kursus, ir tik po to – praktiškai vairuoji. Ar visgi jau tų pirmųjų keturių savaičių metu pradedi praktikuotis ir taikyti teoriją gyvai. Kaip dėstytojas pastebiu, kad jau turinčių darbo patirties magistrantų baigiamieji darbai yra žymiai brandesni ir kokybiškesni.“

Anot dr. V. Jaskūno, valstybei ir visuomenei svarbu, kad universitetas į magistrantūrą pritrauktų kuo pajėgesnius studentus: „Tarp tokių matome ir tuos, kurie jau dirba, turi sukaupę tam tikros darbo patirties. Jų grįžimas į studijas – magistrantūrą – labai svarbus, nors daugelis įsivaizduojame nuoseklų mokymąsi: mokykla–bakalauras–magistrantūra. Su darbo praktika atėję studijuoti magistrantūroje mus, universitetą, verčia siekti aukštesnės studijų kokybės, nes jų motyvacija įpareigoja.“ Kita vertus, prorektoriaus teigimu, universitetui yra galimybė geriau išnaudoti turimą mokslo potencialą. O tam reikalingi politiniai sprendimai, kurie skatintų mokslo potencialo perdavimą gabiausiems, kad jie tęstų studijas ir įgytų gebėjimų mokytis visą gyvenimą.

Dr. V. Ašeris primena, kad daugeliu atveju puikiai galima suderinti darbą ir studijas magistrantūroje. Dvejojantiems dėl stojimo į magistrantūrą jis pataria: „Atsidarykite magistrantūros programą, kiekvieno dalyko aprašą ir jame esantį literatūros sąrašą – jei bent trečdalį sąrašo literatūros norėdamas tobulėti skaitytum ir laisvalaikiu, tai stoti verta.“

Tvirtas poreikis mokytis visą gyvenimą

Laura Duksaitė-Iškauskienė, vadovų paieškos bendrovės „Masters Class Lietuva“ vadovaujanti partnerė, akcentuoja, jog pastaruoju metu sustiprėjo lūkesčiai vadovams dėl žmonių vadybos, kad ir pandemijos sąlygomis vadovai sugebėtų burti komandą ir pasiekti organizacijos tikslus, nes nuotolinis darbas silpnino darbuotojų ryšius.

nuotrauka::3 left

„Tačiau kiti pagrindiniai reikalavimai būsimiems vadovams išliko, tarp kurių – ir išsilavinimas. Pirmiausia lūkestis, kad vadovas turės idėjų kaip tobulinti ir plėtoti organizaciją bei kaip tikslus įgyvendinti, – aiškina L. Duksaitė-Iškauskienė. – Ir šioje vietoje nemažai reikšmės turi akademinis išsilavinimas. Jis suteikia galimybę turėti platesnį akiratį, supratimą apie skirtingas sritis. Matome, kad mūsų klientai, ieškantys vadovų, išsilavinimui skiria vis didesnį dėmesį, gal todėl ir susidomėjimas magistrantūros studijomis išaugęs. Anksčiau universitetai programas keitė iš specializuotų į vadybines ir net specializuotuose universitetuose turėjome daug parengtų vadybininkų, kurių darbdaviai nevertino. Pastaruoju metu studijos vertinamos labiau, nes suteikia praktinėje veikloje reikalingų žinių. Pavyzdžiui, po fundamentalių studijų – matematikos ar fizikos – žmonės kreipia savo karjerą į finansus ar ekonomiką ir magistrantūroje mokosi atitinkamų disciplinų.“

Anot „Masters Class Lietuva“ vadovaujančios partnerės, magistrantūros studijas renkasi ir baigę universitetus, bet pagal specialybę nedirbantys, pvz., geografai ar mokytojai, kurie pasuko į verslą ar kitą su baigtais mokslais nesusijusią veiklą, o dabar nori gilinti savo dabartinei veiklai reikalingas žinias.

„Ieškantiems vadovų dažniausia net nekyla klausimų dėl jų išsilavinimo, nes tai traktuojama kaip savaime suprantamas dalykas – vadovas privalo būti baigęs studijas srities, kurioje jis darbuojasi, pvz., finansų vadovas nelabai įsivaizduojamas be bet kurio lygio ekonomikos studijų, – aiškina vadovų paieškos bendrovės vadovaujanti partnerė. – Dabar dirbame bent 10 metų ilgiau nei mūsų tėvai ar seneliai, todėl sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje, norint dirbti moderniose bendrovėse atsiranda poreikis mokytis visą gyvenimą. Stebime tendenciją, kad pastaraisiais metais dalis vadovų, praėjus 10–20 metų po universiteto baigimo, grįžta studijuoti į magistrantūrą pirmą ar net antrą kartą. Per tuos metus daug kas pasikeitė, todėl siekiama atnaujinti ir pagilinti žinias, sužinoti savo ar naujų sričių naujoves bei tai pritaikyti darbe. Beje, per šiuos metus keitėsi ir akademinis pasaulis, jis pasukęs link praktiškesnių žinių suteikimo.“

L. Duksaitė-Iškauskienė atkreipia dėmesį, kad pastaraisiais metais magistrantūros studijos pasirenkamos ir „dėl malonumo, kas miela širdžiai“, t. y. ko anksčiau negalėjo studijuoti ir šios žinios nėra tiesiogiai susiję su darbu ir karjera, pvz., meno istorija, menotyra.

Mokslo potencialo reikšmė

Dr. V. Jaskūnas akcentuoja, kad tinkamas antros ir trečios pakopos studijas gali užtikrinti tik stiprus turimas mokslo potencialas.

„Ne paslaptis, kad Vilniaus universitetas yra šalies mokslo lyderis, tai įrodo daugybės tyrimų rezultatai. Tik stiprioje mokslo aplinkoje gali būti išugdytas konkurencingas magistrantas ar doktorantas, kuris sugebės spręsti kompleksines visuomenės ar valstybės problemas, pavyzdžiui, dabar nuolat linksniuojamus vidutinių pajamų spąstus ar klimato kaitą, – teigia Vilniaus universiteto prorektorius. – Deja, nuo švietimo reformos 2009 m. beveik visi sprendimai orientuoti į pirmos pakopos – bakalauro – studijas, o antros pakopos studijos, galimybės į jas patekti buvo „įšaldytos“. Iki šiol neturime ir valstybės politikos į aukštesnės pakopos studijas pritraukti užsienio studentų – ir baigusių bakalaurą mūsų šalyje, ir užsienio aukštosiose mokyklose. Kaip žinome, kitos klestinčios valstybės turi aiškias programas, kaip nacionalinės ekonomikos naudai pasitelkti tarptautinį proto potencialą. Valstybei tai labai svarbu.“

Geriausiai vertinamas šalies universitetas siūlo daugiau kaip 100 magistrantūros studijų pagal įvairias programas Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Studijas pagal poreikį galima rinktis Chemijos ir geomokslų, Ekonomikos ir verslo administravimo, Filologijos, Filosofijos, Fizikos, Istorijos, Kauno, Komunikacijos, Matematikos ir informatikos, Medicinos, Teisės fakultetuose, o taip pat Gyvybės mokslų centre, Šiaulių akademijoje, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute ar Verslo mokykloje.

Doc. dr. Valdas Jaskūnas, Vilniaus universiteto studijų prorektorius. Dr. Vytautas Ašeris, vienas iš „Danske Bank Lietuvoje“ vadovų. Laura Duksaitė-Iškauskienė, vadovų paieškos bendrovės „Masters Class Lietuva“ vadovaujanti partnerė.

