„Matton“ nuotr.

Praėjusio amžiaus dešimtąjį dešimtmetį, vos atsiradus el. paštui, el. laiškai atrodė nuostabus sumanymas. Paprastos, praktiškos paslaugos, kaip antai „Microsoft Outlook“ ar „Yahoo Mail“, suteikė biurų darbuotojams galimybę nebesiuntinėti popierinių laiškų paštu ir nebegaudyti kolegų, klientų telefonu. Nuo to laiko praėjus trims dešimtmečiams, dabar mes vidutiniškai darbo dienos metu skiriame po 3 valandas elektroninėms žinutėms, rodo 2018 m. atliktas „Adobe“ vartotojų tyrimas.

Dėl tokio el. laiškų tvano jaučiamės išvargę, mažiau produktyvūs. Kaip rašo „Reuters“, kompiuterių mokslininkas, rašytojas Calas Newportas savo knygoje „A World Without Email: Reimagining Work in the Age of Overload“ („Pasaulis be elektroninio pašto. ...