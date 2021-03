„MV GROUP“ prioritetų sąraše – kova su koronavirusu ir dėmesys komandai

Solidarizacija su valstybe ir visuomene teikiant paramą pandemijos akivaizdoje ir padidintas dėmesys bemaž tūkstančio darbuotojų komandai – taip viena didžiausių įmonių grupių Baltijos šalyse „MV GROUP“ reziumuoja praėjusius metus. Pradėtus darbus grupė ketina tęsti ir šįmet: prioritetų sąraše – investicijos į darbuotojų tobulėjimą ir tolesnė parama stovintiems kovos su virusu fronto linijoje.

Pasak įmonių grupės „MV GROUP“ generalinio direktoriaus Marijaus Cilciaus, nors praėję metai verslui pažėrė visą eilę anksčiau sunkiai įsivaizduotinų iššūkių, juos įveikti grupei padėjo vienijamų bendrovių gebėjimas lanksčiai prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos ir kūrybiškas požiūris, taip pat darbuotojų vienybė ir mobilizacija.

„Dėl pandemijos nulemtų ribojimų grupė buvo priversta reikšmingai perorganizuoti darbo procesus, dalis verslo partnerių, pavyzdžiui, visas HoReCa sektorius, turėjo stabdyti veiklą, kuri nėra atnaujinta iki šiol. Teoriškai dėl to mūsų darbuotojams paprasčiausiai neliko darbo, tačiau būtent kūrybiškumas ir gebėjimas greitai prisitaikyti mums leido operatyviai perkelti šiuos kolegas į tradicinės prekybos sektorių“, – pasakoja M. Cilcius.

nuotrauka::1 right

Pasak generalinio direktoriaus, užtikrinti „MV GROUP“ darbuotojų saugumą ir gerovę buvo svarbiausias praėjusių metų grupės bendrovių tikslas ir įsipareigojimas, o didžiausias laimėjimas – išsaugotos visos grupėje esančios darbo vietos ir besąlygiškas įsipareigojimų partneriams vykdymas.

Be to, didžiulį dėmesį „MV GROUP“ skyrė valstybės ir visuomenės kovai su COVID-19 virusu, prie kurios prisidėjo teikdama humanitarinę ir materialinę paramą.

„Pasaulį ir Lietuvą užklupusi pandemija privertė akimirksniu mobilizuotis ir dėti visas pastangas, kad koronavirusą įveiktume kaip galima greičiau ir efektyviau. Jau pirmosiomis pavasario karantino dienomis per rekordiškai trumpą laiką „Stumbro“ gamykloje įrengėme atskirą cechą dezinfekciniam skysčiui gaminti, kurį pirmiausia dovanojome regionų savivaldybėms ir prioriteto tvarka tiekėme ligoninėms bei kitoms svarbioms įstaigoms. Tai daryti ketiname ir toliau. Be to, išgirdę apie kritinį medicininės įrangos ir priemonių trūkumą, Vilniaus miesto savivaldybei padovanojome pacientų gyvybėms išsaugoti būtiną plaučių ventiliavimo aparatą, Šiaulių ligoninei – trūkstamas apsaugos priemones“, – sako M. Cilcius.

Greta medicininių priemonių „MV GROUP“ taip pat tiekė paramą ir kitoms priešakinėse linijose atsidūrusioms visuomenės grupėms – karštųjų linijų savanoriams, kariškiams, šauliams, pareigūnams. Finansinės „MV GROUP“ paramos sulaukė ir dėl ekonominio nuosmukio nukentėjęs smulkusis verslas – iniciavusi judėjimą „Savi už savus“, įmonės „MV GROUP Production“ valdoma „Gubernijos“ darykla finansuoti smulkaus verslo reklamai skyrė daugiau nei 70 tūkst. Eur.

Investuos į komandą ir tobulėjimą

Tuo tarpu vertinant 2021-ų metų perspektyvą, ypač didelį dėmesį „MV GROUP“ ketina skirti bendrovių darbuotojams – investicijoms į jų tobulėjimą, įsitraukimą, vidinei grupės kultūrai puoselėti ir verslo valdymo sistemoms diegti.

„Esame nuolat besimokanti organizacija, todėl šįmet grupės viduje pristatėme darbuotojų tobulėjimui skatinti ir užtikrinti skirtą mokymų projektą „MV GROUP Academy“, savotiškai primenantį vidinį grupės „universitetą“. Įgyvendinant projektą, kolegoms organizuosime skirtingus mokymus, skirtus kompetencijoms kelti ir žinių bagažui plėsti“, – sako M. Cilcius.

Tam, kad darbuotojai dar labiau įsitrauktų į įmonių grupės veiklą, šiais metais „MV GROUP“ planuoja ir investicijas į vidinius tyrimus, nuosavų sistemų kūrimą – kartu su darbuotojų pagalba sieks dar labiau efektyvinti procesus, kelti motyvaciją ir pasiekti aukštesnių rezultatų.

„Galiausiai, verslo rezultatai neatsiejami nuo grupėje vyraujančios vidinės kultūros, todėl šiais metais jai auginti ir puoselėti skirsime padidintą dėmesį. Mūsų vertybės – komanda, troškimas, kokybė – jau pradėtos diegti visos grupės mastu: šiais metais fokusuosimės į komandos stiprinimą, todėl kolegų laukia visa eilė renginių ir iniciatyvų“, – sako vadovas.

Apie „MV GROUP“

„MV GROUP“ – viena didžiausių verslo grupių Baltijos šalyse, veiklą pradėjusi 1992 metais. Nedidelė mineralinio vandens parduotuvė per keletą dešimtmečių išsivystė į veržlią ir inovatyvią verslo grupę, valdančią įmones, veikiančias 4 sektoriuose. Gamybos sektoriui atstovauja „Stumbro“, „Alitos“, „Anykščių vyno“ ir „Gubernijos“ gamyklos, prekių platinimu Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje užsiima „MV GROUP Distribution“ įmonės „Mineraliniai vandenys“, „MV Latvia“, „MV Eesti“, „MV Poland“, logistika – „MV GROUP Logistics“ įmonė, o mažmeninė prekyba vykdoma „Bottlery“ ir „Nespresso“ parduotuvėse bei el. prekybos kanaluose.

nuotrauka::2

„MV GROUP“ generalinis direktorius Marijus Cilcius. Gubernijos gira.