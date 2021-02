Pradėję verslą dar mokykloje šiandien judina švietimo sistemos pamatus (II dalis)

Naujoviškos mokyklos „Forvardas“ įkūrėjos Laurynos Varneckės.

Kaip pasikeičia karjeros kelias, paragavus verslininko duonos dar mokykloje? Į šį klausimą atsako jaunimo antreprenerystės ugdymo organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ alumnai, dauguma – pradėję savo verslus ar vadovaujantys pažangioms iniciatyvoms. Jų istorijos sudėtos į knygą „Antreprenerio požiūris“, kuri vasario 18-ą dieną bus pristatyta „Nacionalinėje galimybių dienoje “. Džiugu, kad knygoje jau gausu ir lietuvių istorijų. Jaunų ir pasiruošusių aukštyn kojomis apversti netgi įsisenėjusią švietimo sistemą. Paprašėme „Turing College“ bendraįkūrėjo Tomo Moškos ir naujoviškos mokyklos „Forvardas“ įkūrėjos Laurynos Varneckės pasidalinti savo patirtimi.

Darbas bare vietoj pamokų

Lauryna Varneckė mokėsi Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje. Čia su bendraminčiais įkūrė bendrovę „Jo jo“, šalia valgyklos atidarė barą, kuriame patys prekiavo skanėstais, arbata, šokoladukais, išplatino mokomosios bendrovės akcijas. Pasak pašnekovės dėl darbo bare teko paaukoti vienuoliktos klasės pamokas. Tačiau mokyklos direktorė Elena Blažienė tai leido. Jau po 2 mėnesių „Jo jo“ savo akcininkams išmokėjo po 200% dividendų.



„Per tą trumpą laiką įgijau praktinių įgūdžių. Mokykla jų negali suteikti, nes yra orientuota į teorinį mokymą. Manau, didžiausia vertė jauname amžiuje – patirti įvairias situacijas ir iš to pasidaryti išvadas, ko tau gyvenime reikia arba nereikia. Dirbdama „Jo jo“ savo kailiu pajutau, ką reiškia prisiimti asmeninę atsakomybę, visais įmanomais būdais siekti, kad ištesėtum pažadus – tiek akcininkams, tiek darbuotojams (mano klasiokams). Galiausiai nesinorėjo nuvilti žmonių, avansu suteikusių pasitikėjimą – tai mokytojų, mokyklos administracijos,“ – prisiminė L. Varneckė.



Ir vis tik baigusi mokslus mergina vis dar nežinojo, kuris karjeros kelias – jos. Siekė teisės studijų, tačiau pavyko įstoti į politologiją, teisės mokėsi paraleliai kolegijoje. Vėliau baigė tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro studijas, ragavo psichologijos, tačiau šias studijas metė. Dirbo leisdama žurnalą, rašydama straipsnius, vėliau – kurdama Lietuvos turizmo įvaizdį.



Mokykla be skubos ir „isterijos“

Laurynai vis užkliūdavo „isterija“ mokyklose: kad tik nė viena tema nebūtų praleista, kad tėvai galėtų ramiai miegoti, žinodami, jog sūnus ar dukra tikrai paruošė visus namų darbus ir atmintinai iškalė medžiagą kontroliniui. Keliaudama darbo reikalais ji aplankė visiškai kitokią Vokietijos mokyklą – ir negalėjo nurimti, kol tokios pat neįkūrė čia, Lietuvoje.



„Kai žinai, kaip galima padaryti gerai, toleruoti to, kas daroma blogai, tiesiog nebegali. Kadangi esu kovotoja, kuri dar mokykloje gavo iššūkį ir jį įveikė, pamačius tą Vokietijos mokyklą manyje nubudo ta „antreprenerio dvasia“, – svarstė pašnekovė.



„Forvardo“ mokykloje vaikai patys gali rinktis, kokį dalyką ir kokiu lygiu mokytis. Nėra klasių ar pažymių. Moksleivis gali tą pačią dieną mokytis matematikos pagal 9-os klasės kursą, o lietuvių kalbos – pagal 5-os klasės kursą. Vaikai mokosi savo tempu – jų niekas nei ragina, nei stabdo. Šioje mokykloje vaikas gali nors ir metus ar dvejus skirti asmeniniams tyrimams, menams ar verslui. Vis dėlto, šią mokyklą gali baigti tik tuomet, kai pasieki kiekvieno dalyko minimalų žinių ar įgūdžių lygį. Kontrolinių nėra, tačiau vaikai mokytojams-mentoriams atsiskaito už konkrečias temas. Jie patys praneša, kada temą jaučiasi išmokę. Tokia sistema padeda mokytis ir savarankiškumo – to įgūdžio, kurio trūksta net šiandieniniams studentams. „Forvardo“ mokyklos šeštokė kuria animacinius filmukus, o vienuoliktokas taiso „iPhone“ telefonus, jį pažįsta visose Vilniaus taisyklose.



„Yra moksleiviai, kurie jau šiandien galėtų save išlaikyti ir būtų geidžiami rinkoje, – sako L. Varneckė. – Vaikai neria į gylį, užsikabina už skirtingų aspektų ir atranda sritis, kur „tiesiog įdomu“. Tada užsikuria giliai esantis smalsumo mechanizmas – kuris švietimo sistemoje „nulaužiamas“ dar pradinėse klasėse. Jau į penktą klasę atėję vaikai į mokymąsi žiūri kaip į darbą. O juk evoliucija mums yra numačiusi natūralaus atlygio – dopamino dozę kai suprantame, kaip kažkas veikia,“– pastebėjo pašnekovė.



L. Varneckės tikslas – ne vystyti sėkmingą verslą, o tokį mokyklos modelį padaryti prieinamą „paskutiniam Lietuvos kaimui“. „Forvardas“ veikia jau penkerius metus ir jo mokymo modelį jau perėmė trys Kauno, Širvintų ir Klaipėdos mokyklos.



Mokykloje paslaugas siūlė pusvelčiui, universitete – nemokamai

Kitas jaunas verslininkas, Tomas Moška, mokykloje taip pat patyrė verslo džiaugsmų ir karčių pamokų. Jo jaunoji bendrovė ilgai ieškojo tinkamos verslo idėjos ir galiausiai nusprendė teikti paprastą paslaugą – dalinti reklamines skrajutes. Tačiau netrukus susivokė, kad savo paslaugas pardavė per pigiai, o tie tūkstančiai skrajučių ne taip jau lengvai išdalinami. Teko grįžti pas klientą ir įtikinti jį dėl naujos kainos.



„Vis tik skaudžios patirtys duoda suvokimą, kas yra verslas, kad jame būna tiek pakilimų, tiek nukritimų. Sakau atvirai: „Junior Achievement“ turėjo labai didelę įtaką tam, kad šiandien aš dirbu versle ir kuriu verslą,“ – sako T. Moška.



Baigęs mokyklą pašnekovas išvyko į Roterdamą, Olandiją, studijuoti ekonomikos ir verslo.



„Olandijos verslo ir ekonomikos studentai buvo labai aktyvūs – kartu su jais įsitraukiau į startuolių ir verslo kūrimo veiklą, – prisimena „Turing College“ bendraįkūrėjas. – Nėra taip, kad atsisėstum ir nuspręstum: „dabar darysiu verslą!“. Jei esi linkęs burti žmones, organizuoti darbus – pamažu viskas ir prasideda. Taigi, prieš penkerius metus pradėjome organizuoti programavimo ir kitus kursus dar Olandijoje. Pavadinome juos „Turing Society“, matematiko, kompiuterių mokslo ir dirbtinio intelekto pradininko Alano Turingo garbei“.



Savo mokyklos laikų nesėkmę jis išdrįso pakartoti – tuo metu, kai konkurentai už panašius kursus prašė tūkstančių, „Turing Society“ juos pasiūlė visiškai nemokamai.



Atsiskaitymo modelis – kaip Didžiosios Britanijos universitetuose

Netrukus vienas kursų dalyvis prisipažino, jog jam įdomu, tačiau į kursus kaskart tenka riedėti traukiniu iš Amsterdamo.



„Pasiūlėme jam – tai suburk tokią pat bendruomenę Amsterdame. Padėjome jam viskuo, kuo galėjome. Kai įsivažiavo veikla Amsterdame, į kursus atėjo mergina iš Meksikos. Tačiau ji buvo atvykusi pagal mainų programą. Kai mainai baigėsi, ji pasisiūlė tokią pat veiklą vystyti... Meksikoje. Kodėl gi ne? Smagus atsiminimas, kaip pradžioje ta veikla taip natūraliai plito. Žinoma, šiandien veikla Meksikoje jau yra kiek išblėsusi. Mes patys veikiame Lietuvoje, plėtrai esame numatę Europos šalis,“ – sakė T. Moška.



Šiandien „Turing Society“ yra virtęs „Turing College“ – duomenų mokslo karjeros mokykla, kur mokosi žmonės nuo mokyklinio amžiaus iki 40+. Mokykla ruošia rinkoje pageidaujamus duomenų analitikus ir duomenų mokslininkus. Būsimieji duomenų specialistai dirba savarankiškai, norimu tempu, konsultuojasi su mentoriais ir jiems atsiskaito įsisavintą medžiagą.



Kursai jau nebėra nemokami, tačiau apmokėjimo sistema primena Didžiosios Britanijos ar kai kurių Vokietijos universitetų sistemą: už mokymą nereikia mokėti tol, kol tavo atlyginimas (iš duomenų analitikos) neperžengia iš anksto apibrėžtos ribos. Jei toks tikslas nepasiekiamas per penkerius metus nuo kurso baigimo – tokiu atveju „Turing College“ kursus jums tiesiog padovanoja. Jei pasiekiamas – sutarta dalis mokama kas mėnesį iki pasiekiama pilna kursų kaina.



„Ilgai laukiame pajamų? Taip, bet esame visiškai atsakingi, kad rinkai tokio žmogaus reikės, tai kelia ir besimokančiųjų pasitikėjimą. Priėmę tokį sprendimą naikiname tą pirminį barjerą, kad tu turi turėti daug pinigų, kad gautum gerą išsilavinimą ir uždirbtum daug pinigų,“ – kalba T. Moška.



„Turing College“ aktyviai dirba su įmonėmis, didžiąją dalį mokymo programos yra paruošęs įmonės „Vinted“ duomenų mokslo komandos vadovas.



Verslą pradeda jau ir trylikamečiai

SEB bankas – viena iš įmonių, nuolat remiančių „Junior Achievement“ veiklas. Banko vadovai skiria laiko mentoriauti sėkmingiausioms moksleivių bendrovėms. SEB Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankininkystės vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė sako, jog visuomenėje vis dar įprasta verslumą sieti su amžiumi ir patirtimi, tačiau realybė kitokia – pasikeitus technologijų prieinamumui, pradėti bei vystyti savo verslą gali ir jauni žmonės.



„Tereikia šiek tiek pagalbos ir patarimų iš labiau patyrusių. Galima teoriškai kalbėti apie verslumo naudą ir galima padėti praktiškai – pirmuose verslo žingsniuose to reikia labiausiai. Todėl skatiname jaunimo finansinį raštingumą ir platesnę pasaulėžiūrą bei, prisidėdami prie įvairių iniciatyvų, praktiškai padėti jauniems žmonėms žengiant pirmuosius žingsnius versle,“ – sako pašnekovė.



Šiais laikais nestebina ne tik šešiolikmečiai, bet ir dar jaunesni antrepreneriai. Pavyzdžiui, 2019 m. trylikametis Harvey Millingtonas iš Jungtinės Karalystės išgirdęs, kad nemažai daliai gyventojų dėl laiku nepratęsto automobilio mokesčio termino tenka mokėti baudas, pradėjo gaminti lipdukus – mokesčių priminimus vairuotojams. Vos per kelias savaites paauglys uždirbo tūkstančius svarų. Fred De Luca būdamas 17-os, pasiskolino tūkstantį dolerių ir pradėjo šiandien globalų „Subway“ užkandinių verslą. Markas Zuckerbergas, dar būdamas studentu, sukūrė svetainę, išaugusią į „Facebook“, ir tapo vienu jauniausių savarankiškai veiklą pradėjusių antreprenerių, kurių verslas išaugo iki milijardų dolerių vertės.



„Žinoma, galima klausti, ar šių žmonių sėkmę lėmė ankstyva pradžia, ar asmeninės savybės? Vis tik anksčiau pradėję kurti verslą žmonės turi daugiau laiko ir energijos mokytis, jiems daugeliu atvejų yra paprasčiau atsitiesti patyrus nesėkmę, jie kur kas lengviau toleruoja riziką. Be to, paauglystėje vis dar formuojasi žmogaus nuostatos ir asmenybė, dėl to gali būti paprasčiau ugdyti antrepreneriui būdingą požiūrį ir reikiamą charakterį,“ – sako S. Gutauskaitė-Bubnelienė.



Įkvepiančių pavyzdžių netrūksta ir Lietuvoje. Prieš kelerius metus gana plačiai skambėjo jaunųjų verslininkų Petro Šlekio ir Jokūbo Laukaičio pavardės.



Inovacijos – nebūtinai tik IT srities

„Dalis šių jaunųjų talentų pasižymi aiškiu tikslu – tapti verslininkais. Kita dalis tiesiog daro tai, kas jiems labai patinka, tik savo aistrą ar pomėgį kilsteli į aukštesnį lygį. Taigi šiuolaikinių paauglių, svajojančių apie antreprenerystę, kelio pradžia galėtų būti klausimas sau: ką aš labai mėgstu veikti, kurti, kaip galėčiau šį savo pomėgį paversti verslu? Jeigu nedrąsu pradėti savarankiškai, galima prisijungti prie įvairių programų, pavyzdžiui, „Junior Achievement“. Su šia organizacija SEB bendradarbiauja ne vienerius metus ir į platų verslo kelią išlydėjo ne vieną jaunuolį. Puikus pavyzdys – pernai metų „Junior Achievement“ alumni, komanda „Arbatukai“. Jie puikiai pasirodė SEB „Verslo akceleratoriaus“ programoje ir pradėjo bendradarbiauti su šveicarų investuotojais dėl tolimesnio savo produkto vystymo,“ – sako S. Gutauskaitė-Bubnelienė.



Sunku patikėti, tačiau „Arbatukai“ pasiekė sėkmės sukūrę ne kokią nors inovaciją o tiesiog koncentruotą juodos, žalios ar vaisinės arbatos kubelį. Jį patogiau naudoti, nei tipines arbatžoles. Ir patraukė šveicarų dėmesį? Be jokios išmaniosios programėlės ar technologijos?



„Inovacijos reiškia naujus sprendimo būdus esamoms arba naujoms problemoms, kurie yra pranašesni už ankstesnius. Ir tikrai nesvarbu, ar naujovė grindžiama IT ar ne – svarbiausia kuo efektyvesnis ir geresnis problemos sprendimo būdas. Kita vertus, natūralu: kai matome vyraujančią tendenciją, kad vis daugiau inovacijų grindžiama technologijomis, inovacijas imame tapatinti su IT, – teigia pašnekovė. – Tačiau SEB inovacijų centre padedame augti ne tik technologijų startuoliams – skatiname žmones domėtis įvairiomis galimybėmis ir nebijoti bandyti naujų dalykų. Ypač aktualus tampa tvarumo problemų sprendimas – iš 12 programoje atrinktų įmonių 7 sprendžia tvarumo problemas“.



Pasak S. Gutauskaitės-Bubnelienės, bene svarbiausia savybė, kurią kiekvienas (net ir nesvajojantis apie verslą) turėtume skatinti – tai smalsumas.



„Turėtume nuolat klausti savęs – „O kas, jei?..“ – ir leistis į atsakymų paieškas. Kartais tai lems klestinčio verslo sukūrimą, o jei ne – tiesiog padarys gyvenimą įdomesniu. Taip, versle svarbu gebėjimas planuoti ir numatyti būsimus iššūkius, atsakomybė, iniciatyvumas, lyderio savybės. Tačiau daugeliu atvejų išeities taškas būna tyrinėtojiškas smalsumas, skatinantis bandyti ir žiūrėti, kas bus toliau. Ši savybė būdinga vaikams, paaugliams, kviečiu ją puoselėti. Net jei nesidomite verslu, raskite, kas jus domina, skirkite tam dalį savo laiko ir energijos. Pažadu – nustebsite pamatę, kokiais įdomiais ir netikėtais keliais smalsumas gali nuvesti,“ – pokalbį baigia SEB atstovė.



