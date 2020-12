Socialiai atsakingas verslas žaliąją energiją gaminasi pats: nutolę saulės parkai įgauna pagreitį

„Green Genius“ saulės parkas.

Naudoti atsinaujinančius energijos išteklius savo reikmėms be didelių pastangų šiandien gali ne tik individualūs vartotojai, bet ir Lietuvos verslo įmonės. Pastarosios skiria vis daugiau investicijų ir ambicingai siekia didžiąją dalį sunaudojamos energijos pagaminti iš atsinaujinančių šaltinių. Atsinaujinančių išteklių energetikos bendrovė „Green Genius“ šiuo metu pradeda įgyvendinti ir vieną didžiausių saulės elektrinių Lietuvoje – 3 MW saulės parką, kuris nekilnojamojo turto vystymo bendrovei „Hanner“ gamins elektros energiją.

Žalia šviesa gaminantiems vartotojams

Įmonių, kurios siekia išnaudoti saulės energetikos ir patrauklių jos įdarbinimo modelių suteikiamas galimybes, šalyje vis daugėja. Anot „Green Genius“ vadovo Ruslano Sklepovičiaus, tai nebekelia nuostabos – verslas vis labiau rūpinasi savo poveikio aplinkai mažinimu ir socialine atsakomybe.

„Šiuo metu bet kas gali tapti saulės energijos gamintoju ir vartotoju bei tokiu būdu prisidėti prie atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros bei CO2 emisijų mažinimo šalyje. Lietuvoje galiojantis gaminančių atsinaujinančių išteklių energijos vartotojų reglamentavimas yra laikomas vienu pažangiausių Europoje. Dėl tokio reglamentavimo saulės elektrinių savininku ir naudotoju Lietuvoje šiandien gali tapti kiekviena įmonė ar namų ūkis, nepriklausomai nuo to, kokie jų elektros vartojimo poreikiai“, – sako R. Sklepovičius.

Nutolusi saulės elektrinė padės „Hanner“ žengti CO2 neutralumo keliu

Viena iš didžiausių šiuo metu „Green Genius“ įgyvendinamų elektrinių, tai 3 MW saulės parkas, kuris bus skirtas nekilnojamojo turto vystymo bendrovės „Hanner“ elektros poreikiams tenkinti. Saulės parke pagaminta elektros energija aprūpins „Hanner“ verslo centrus „Business Stadium West“ ir „Business Stadium North“, „Marriott“ viešbutį ir kitus biurų pastatus. Pagal „Green Genius“ siūlomą modelį, visus šios elektrinės įrengimo bei priežiūros kaštus padengs pati atsinaujinančių išteklių energetikos bendrovė. Naujoji elektrinė daugiau nei 30 proc. sumažins visos „Hanner“ įmonių grupės poreikį įsigyti elektrą biržoje, o dalis bendrovės valdomų objektų bus 100 proc. aprūpinti saulės parke pagaminta elektra.

„Siekis veikti tvariai ir mažinti savo poveikį aplinkai yra ilgalaikis mūsų socialinės atsakomybės įsipareigojimas. Prieš 2 metus žengėme pirmąjį svarbų žingsnį kelyje link nulinių CO2 emisijų ir įsirengėme 140 kW galios saulės elektrines ant savo pastatytų biurų stogų, o jau nuo kitų metų pavasario daugiau nei trečdalį mūsų sunaudojamos elektros energijos pasigaminsime išsinuomotame saulės parke. To pasiekti leis „Green Genius“ įrengiama nutolusi saulės elektrinė“, – sako bendrovės „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.

Ilgalaikį požiūrį į tvarią plėtrą įrodo ir ankstyvieji „Hanner“ sprendimai: 2013 m. bendrovė pastatė pirmąjį A klasės energinio naudingumo daugiabutį namą Lietuvoje ir ant jo stogo įrengė saulės elektrinę. „Hanner“ taip pat iniciavo Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos, užsiimančios pastatų sertifikavimu bei visuomenės švietimu tvarių pastatų ir aplinkos temomis, kūrimą.

Nutolę saulės elektrinių parkai energiją leidžia naudoti kiekvienam

Šiuo metu „Green Genius“ siūlo įmonėms galimybę naudoti saulės energiją ir iš saulės parkų Lietuvoje be jokių pradinių investicijų, tiesiog išsinuomojant saulės parką ar jo dalį.

„Susidomėjimas galimybe išsinuomoti saulės parkų pajėgumus yra išties didelis. Ne tik veikiančios, bet ir beveik visos artimiausiu metu mūsų planuojamos, nutolusios saulės elektrinės jau yra rezervuotos tvarumu besirūpinančių įmonių. Šiuo metu Lietuvoje iš viso esame įrengę 2 MW, o per pirmąjį kitų metų ketvirtį esame suplanavę įrengti dar 15 MW nutolusių saulės elektrinių“, – pasakoja R. Sklepovičius.

Nutolusios saulės elektrinės žaliąją energiją gaminti ir naudoti leidžia nepriklausomai nuo to, kurioje šalies vietoje yra įsikūręs konkretus gaminantis vartotojas. Dėl to tokios elektrinės yra ypač patrauklios tais atvejais, kai įmonės neturi galimybių reikiamos galios pajėgumus įsirengti ant savo patalpų stogo ar žemės. Be to, nutolusių elektrinių priežiūra tokiu atveju pasirūpina elektrinių operatoriai, o jų pajėgumų turėtojai gali paprasčiausiai sekti pagamintos ir sunaudotos energijos rodiklius.

Nauda visiems

R. Sklepovičius pabrėžia, kad turint galimybę įsirengti saulės elektrinę be papildomų kaštų iš švarios energijos vartojimo galima ir reikšmingai sutaupyti. Skaičiuojama, kad pagal „Green Genius“ siūlomą modelį įsigijus didžiąją dalį įmonės energijos poreikių patenkinti galinčius saulės elektrinių pajėgumus, elektros energijos išlaidas galima sumažinti iki 10 proc.

„Kartu gaminančių atsinaujinančių išteklių energijos vartotojų gretų gausėjimas prisideda ir prie šalies energetinės nepriklausomybės mažinant importuojamos elektros kiekį bei Lietuvos siekio tapti CO2 požiūriu neutralia šalimi. Šiandienos ekologinių iššūkių akivaizdoje nėra kitos išeities, kaip tik bendromis valstybės institucijų, verslo ir visos visuomenės pastangomis siekti šio svarbaus tikslo“, – sako R. Sklepovičius.

„Green Genius“ biodujų ir saulės energetikos projektus vysto jau daugiau kaip 10 metų ir šiuo metu veikia 8 Europos rinkose: Lietuvoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir kt. Bendrovė priklauso tarptautinei įmonių grupei „Modus Group“, daugiausia veikiančiai atsinaujinančios energetikos, mobilumo paslaugų ir automobilių prekybos srityse.

Daugiau informacijos apie įmonę: www.greengenius.eu

Ruslanas Sklepovičius „Green Genius“ vadovas ir „Modus Group“ valdybos narys. „Hanner“ Business Stadium verslo centras. Autorius: Norbert Tukaj