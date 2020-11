Šių metų III ketvirtį nedarbo lygis – 9,3%

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos statistikos departamentas informuoja, kad Nedarbo lygis 2020 m. III ketvirtį buvo 9,3% ir, palyginti su š. m. II ketvirčiu, padidėjo 0,8 procentinio punkto. Palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu nedarbo lygis ūgtelėjo 3,2 procentinio punkto.

Vyrų nedarbo lygis sudarė 9,7%, moterų – 8,8%. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis šiuo laikotarpiu buvo 23,1% ir per ketvirtį padidėjo 2 procentiniais punktais, o per metus –12,6 procentinio punkto.

Ilgalaikio nedarbo, kai asmuo darbo ieško metus ir ilgiau, lygis š. m. III ketvirtį sudarė 2,6% ir, palyginti su II ketvirčiu, padidėjo 0,3 procentinio punkto. Lyginant su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu jis buvo 0,7 procentinio punkto aukštesnis.

Š. m. II ketvirtį Lietuvoje buvo 137.200 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 23.700. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 11.300, iš jų 15–24 metų amžiaus – 2.600. Ilgalaikių bedarbių buvo 38.700 arba 28,2% visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo 4.200, per metus – 10.400 asmenų.

Užimtumo lygis smuko

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2020 m. III ketvirtį sudarė 70,7%, per ketvirtį jis sumažėjo 0,7 procentinio punkto, per metus – 2,5 procentinio punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis buvo 0,5 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 70,9% ir 70,4%). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis sudarė 28,2%, per ketvirtį jis išliko nepakitęs, per metus – sumažėjo 7,2 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 0,9 procentinio punkto, per metus – 0,4 procentinio punkto ir 2020 m. III ketv. sudarė 67,7%.

2020 m. III ketvirtį buvo 1,479 mln. darbo jėgai priskiriamų asmenų, palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 2.100. III ketvirtį dirbo 1,342 mln. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius sumažėjo 9.200, per metus – 35.800. Dirbo 79.000 jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius išliko beveik nepakitęs, per metus – sumažėjo 22.400.

2020 m. III ketvirtį buvo 891.500 ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (58,7%) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai. 177.800 arba 63,4% jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 90,1% mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete. Ekonomiškai neaktyviais asmenimis laikomi nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių.

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis.