Lietuvių startuolis sukūrė asmeninį vadovų, pardavėjų ir derybininkų trenerį kišenėje

Keturis kartus pigesnis ir dukart efektyvesnis minkštųjų įgūdžių treniravimas – tokius ambicingus tikslus užsibrėžė rugsėjo pradžioje „Google Play“ ir „App Store“ oficialiai startavusios programėlės EMOTIKA kūrėjai. Vos per keletą mėnesių nedidelė, bet stipriai motyvuota ir turtingą know how bagažą turinti lietuvių komanda parengė ir vartotojams pristatė mobiliąją programėlę, kuria užsimojo pakeisti visą nuotolinio mokymosi paradigmą: jau dabar Lietuvoje, o artimiausiu metu ir daug didesnėse užsienio rinkose.