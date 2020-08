Antrąjį ketvirtį nedarbo lygis ūgtelėjo iki 8,5%

2020 m. II ketv dirbo 1,351 mln. šalies gyventojų. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Statistikos departamentas skelbia, kad nedarbo lygis 2020 m. antrąjį ketvirtį sudarė 8,5% ir, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,4 procentinio punkto. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, nedarbo lygis pasistiebė 2,4 procentinio punkto.

Privalomojo karantino metu, per antrąjį ketv., apie 33% užimtų gyventojų nedirbo arba dirbo mažiau valandų nei įprastai. Moterys sudarė apie 60%% visų dirbusiųjų mažiau valandų. Iš jų apie 25% nedirbo arba dirbo mažiau valandų dėl karantino (tai sudarė apie 8% visų užimtų gyventojų).

Vyrų nedarbo lygis 2020 m. antrąjį ketv. buvo 9,7%, moterų – 7,3%. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2020 m. šiuo laikotarpiu sudarė 21,1%, per ketvirtį jis padidėjo 6,1 procentinio punkto, per metus – 10,9 procentinio punkto. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį beveik nepakito ir 2020 m. antrąjį ketv. sudarė 2,3%. Palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, jis padidėjo 0,5 procentinio punkto.

Daugiau bedarbių

Anot Statistikos departamento, 2020 m. antrąjį ketv. šalyje buvo 125.900 bedarbių, iš jų 21.100 sudarė 15–24 metų amžiaus asmenys. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 19.600, o jaunimo kategorijoje – 5.600.

Ilgalaikių bedarbių 2020 m. antrąjį ketv. buvo 34.500 arba 27,4% visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo 1.500, per metus padidėjo 7.400.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2020 m. antrąjį ketv. sudarė 71,4%, per ketvirtį, kaip ir per metus, jis sumažėjo 1,6 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 1,4 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 72,1% ir 70,7%).

Jaunimo užimtumo lygis 2020 m. antrąjį ketv. sudarė 28,2%, per ketvirtį jis sumažėjo 2,9, per metus – 3,9 procentinio punkto.

55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 1,6 procentinio punkto ir 2020 m. antrąjį ketv. sudarė 66,8%.

2020 m. antrąjį ketv. darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1.477.400, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius sumažėjo 15.300.

2020 m. antrąjį ketv. dirbo 1.351.500 gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius sumažėjo 34.900 asmenimis, per metus – 30.700 asmenimis. Šiuo laikotarpiu dirbo 79.100 jaunų gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius sumažėjo 9.100, per metus – 14.400

2020 m. antrąjį ketv. buvo 891.100 ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59%) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai. 180.700 (64,3%) jaunų gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 92,3% mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.

Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. 2020 m. antrąjį ketv. apklausta 10.000, arba 0,4% 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.