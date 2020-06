Karantinas atvėrė vartus naujai vadovo specializacijai

Agentūros nuotr.

Jei prieš 10 ar 5 metus būtume „pakabinę“ skelbimą: „Ieškome skyriaus vadovo, kuris visą laiką dirbtų su komanda nuotoliniu būdu“, įdomu, kiek tokių vadovų būtume radę? Tačiau po per pasaulį uraganu praūžusio ir daugybės biurų kasdienybę sujaukusio karantino, nėra abejonių, toks skelbimas taps organizacijų kasdienybe. Vadovauti komandai iš namų „šimtu procentų“ yra unikali ir nauja patirtis viešojo sektoriaus vadovams.

Keli iššūkiai, su kuriais susidūrėme organizuodami nuotolinį darbą savo komandoje.

Pasitikėjimo kreditas darbuotojams

Kertinis momentas nuotoliniu būdu darbą organizuojančios įmonės vadovui – pasitikėti savo darbuotojais. Lengva man kalbėti, nes mokytis dirbti iš namų su komanda pradėjome ne kovo gale, o prieš septynerius metus. Į nuotolinį darbą tuo metu žiūrėjome kaip į naują darbuotojų motyvacijos įrankį (beje, galiu patvirtinti, kad jis puikiai veikia). Labai gerai pamenu savo, kaip organizacijos vadovės, didžiausią iššūkį – suteikti darbuotojams pasitikėjimo kreditą, suprasti, kad ne darbo vieta lemia darbų kokybę.

Pradėjome nuo vienos-dviejų darbo dienų per mėnesį, „pagal poreikį“, „susiklosčius svarbioms aplinkybėms“. Turėjome užduočių lapus, kuriuos suformuodavo padalinio vadovas, ir darbuotojas atsiskaitydavo. Dabar ta griežta paleidimo kontrolė atrodo netgi juokinga, tačiau tuo metu tai buvo ir savotiška kova su stereotipais – tiek asmeniniais, tiek visuomenėje vyravusia nuomone apie viešojo sektoriaus organizacijas.

Balansas tarp „meduolio ir botago“

Antras svarbus darbo iš namų momentas – delegavimas. Kai organizacijos vadovas nugali nepasitikėjimo baimę, nuotolinis darbas iššūkiu tampa nebe jam, o komandų lyderiams, nes būtent jie atsako už komandos generuojamus rezultatus ir darbo organizavimą. Jie turi tapti savo komandos įkvėpimo šaltiniu: balansuoti tarp psichologo ir rezultato reikalaujančio vadovo, „meduolio ir botago“.

Iki karantino turėjome dvi komandas, dirbančias pilnai nuotoliniu būdu. Šių komandų vadovai prisipažino, kad nuotolinis darbas jiems buvo tiek asmeninio augimo, tiek profesinių kompetencijų didinimo galimybė. Jiems reikėjo mokytis kaip organizuoti darbą. Kai kuriems iššūkiu buvo tai, kad verbalinę komunikaciją didžia dalimi pakeitė rašytinė. Ką padarė komandos ir jų vadovai? Susėdo, susitarė ir susirašė, kaip jos dirbs: kokias funkcijas ir kas atliks, per kiek laiko pateiks atsakymą el. paštu klientams, per kiek laiko vadovas gaus darbuotojų atsakymus, kiek komandos susitikimų vyks per savaitę ir pan. Darbuotojai savo ruožtu išmoko kitaip planuoti savo darbo laiką. Visa tai susidėliojo bandymų ir stebėjimų metodu. Įdomu tai, kad skirtingos komandos visiškai kitaip planavo savo darbo principus.

Nešiojami kompiuteriai – svarbiausia?

Trečia, labai svarbu yra nuotolinio darbo techninė pusė. Reikiama įranga (nešiojami kompiuteriai, monitoriai), asmens duomenų apsauga, konfidencialumo reikalavimai, teisinė aplinka, darbų sauga, papildomi kaštai – visi šie klausimai turi būti išspręsti, o tam reikia laiko. O kur dar sklandus prisijungimas prie sistemų (dokumentų valdymo, personalo duomenų valdymo, intraneto), elektroninio parašo turėjimas ne tik vadovui, bet ir darbuotojams, saugus tinklas.

Komandos – kaip gyvi organizmai. Keičiantis sąlygoms, atsiranda naujų aplinkybių, o su jomis ir naujų iššūkių. Pavyzdžiui, karantino metu atradome nešiojamame kompiuteryje integruotos vaizdo kameros naudą. Pamatėme, kad dalis mūsų įsigytų kompiuterių yra be jų. Iki šiol kamerą traktuodavome per asmens duomenų apsaugos prizmę ir stengėmės jos nenaudoti. Uždaryti namuose, pamatėme, kaip smarkiai kamera reikalinga darbuotojų socializacijai.

Pliusų daugiau negu minusų

Ketvirtas iššūkis – komandos dvasios palaikymas. Vienu iš neigiamų nuotolinio darbo aspektų dažniausiai įvardijamas komandinio darbo dvasios praradimas. Tačiau šią dvasią kuria ne tik bendravimas virtuvėlėje, ją kuria ir susitarimai bei jų laikymasis. Bent kartą per savaitę komanda turi susitikti fiziškai ar vaizdo konferencijoje ir skirti laiko pasidalinti tiek darbiniais klausimais, tiek savo asmeninio gyvenimo momentais.

Nuo komandinės dvasios priklauso ir darbo efektyvumas. Nuotolinių komandų vadovai pastebėjo, kad dirbant iš namų darbo efektyvumas padidėja. Jei prireikia padirbėti dvigubai, padirbėjame. Manau, kad tai susiję su darbuotojų atsakomybe, pareigingumu, jų motyvacija. Patys darbuotojai kitaip organizuojasi savo darbo laiką, pietų pertrauką, jie randa savo darbo ritmą.

Darbas namuose turi ir kitų privalumų – sutaupome laiko pasiruošimui į darbą, vykimui į biurą pirmyn ir atgal. Karantino metu dauguma mūsų namuose. Bet jei imtume darbą iš namų apskritai, šeimynos išleidimas iš namų ryte kelia mažiau streso, nes išleidi šeimą ir sėdi prie darbo, nereikia lėkti, nervintis. Darbuotojai vertina ir galimybę išspręsti asmeninius klausimus. Kai darbuotojui reikia apsilankyti pas gydytoją ar susitvarkyti dokumentus, jis pakoreguoja savo darbo grafiką.

Komandai, dirbančiai iš namų visada kėlėme užduotį – klientas neturi pajusti, iš kur dirbame. Tai reiškia, kad komunikacija, reagavimas į užklausas, skambučius turi būti šimtu procentų realizuotas. Jei įstaigos darbo laikas yra nuo 8 iki 17 val., tuo laiku turi būti pakeltas telefono ragelis.

Be biuro – (ne)apsieisime

Žiūrint į socializacijos aspektą, turi būti vieta, kurioje galima susitikti su kolegomis, klientais. Ta vieta leidžia neužsimiršti ir visiškai nesumaišyti namų gyvenimo su darbu. Esminis dalykas, kad dirbdamas namuose netaptumei darboholiku, nes vis atrodo, kad kažko nepadarei. Tačiau persidirbus kris motyvacija, tad fizinis biuras turi būti, kaip atsvara darbui 24/7 režimu.

Specialistai prognozuoja, kad su nauju virusu teks ilgai gyventi. O kas gali garantuoti, kad nebus kitų grėsmių? Taigi, nuotolinio darbo kultūra taps kiekvienos organizacijos tapatybės dalimi. Daugybė organizacijų, komandų vadovų kovo viduryje buvo įmesti į karantiną ir dirbo, kaip moka ir kaip gali. Visgi, net ir šį procesą reikia suvaldyti. Dirbti iš namų ir vadovauti iš namų – ne tas pat. Reikia pripažinti, kad ne kiekvienas turime natūralių gebėjimų vadovauti komandai nuotoliniu būdu. To reikia mokytis.

Vadovavimas nuotolinėms komandoms viešajame sektoriuje dar naujiena. Tačiau darbo skelbimuose nuo šiol rašysime naują reikalavimą: nuotolinio darbo ar nuotolinio vadovavimo gebėjimas. Nuotolinis darbas jau nebe motyvacija naujam darbuotojui – tai biuro būtinybė.

Komentaro autorė - Lidija Kašubienė, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra vadovė

