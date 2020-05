Tyrimas: britai iš vadovų nori daugiau lankstumo ir aiškesnės komunikacijos

Tikėtina, kad sugrįžę į biurus, specialistai norės išsaugoti į teigiamą pusę pakitusią savijautą ir prašys darbdavių sudaryti tam sąlygas. Tolga Akmen (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Borisas Johnsonas, Jungtinės Karalystės (JK) premjeras, jau paragino įmones atrakinti duris savo darbuotojams, o tuos specialistus, kurie neturi sąlygų dirbti nuotoliniu būdu grįžti prie darbo stalų biuruose. Vis dėlto, tyrimų agentūros „Toluna and Harris Interactive“ apklausų rezultatai rodo, kad kurį laiką iš namų dirbusių specialistų lūkesčiai darbdaviams pasikeitė.

Iki šiol tebesitęsiantis tyrimas, kuriuo aiškinamasi, kaip darbuotojams sekasi dorotis su pareigomis koronaviruso pandemijos ir karantino sąlygomis, rodo, kad didžioji dalis (57%) JK darbuotojų džiaugiasi galėdami sugrįžti į įprastą darbo vietą ir prie sąlyginai įprasto darbo ritmo. Maždaug trečdalis visų apklaustųjų sako, kad iš namų dirbti jiems sudėtinga, o rezultatai – ne tokie spindintys kaip prieš karantiną.

Darbdaviai pripažįsta, kad jų užduotys, palengvinus karantino sąlygas, taip pat kiek pasikeitė. 25% JK apklausoje dalyvaujančių vadovų mano, kad sugrįžus į biurus jie patirs didesnį spaudimą, 36% prognozuoja, kad nenumatytam laikui teks įšaldyti atlyginimus, paaukštinimų ir įdarbinimo planus, o 30% mano, kad reikės atleisti daugiau darbuotojų.

Ir biure, ir namuose

Tyrimų rezultatai rodo, kad dirbdami nuotoliniu būdu specialistai fiziškai ir psichologiškai jaučiasi geriau; tikėtina, kad sugrįžę į biurus, jie norės išsaugoti pakitusią savijautą ir prašys darbdavių sudaryti tam sąlygas. Melanie Steel, Personalo bendrovės „People Change Expertise“ savininkė, sako, kad darbuotojai aiškiai suvokia, kokios naudos jiems teikia darbas iš namų.

„Dauguma darbuotojų savo kailiu išbandė, ką reiškia lanksčios darbo sąlygos ir valandos, todėl tokia praktika daugelyje bendrovių turėtų tapti norma“, — mano ji.

Pasak M. Steel, vadovams belieka suprasti, kad verslas dėl to – tik laimi.

„Įmonės turėtų pasinaudoti šiuo pokyčiu. Darbuotojai, kuriems suteikiama daugiau galimybių ir laisvės rinktis, tampa produktyvesni ir labiau įsitraukę. O verslui tai – puiki proga mažinti biuro paliekamą CO2 pėdsaką“, — komentuoja specialistė.

Aiškesnės komunikacijos

Užklupus COVID-19, ne visi vadovai pasirinko su darbuotojais kalbėtis atvirai ir kuo dažniau. Tačiau tyrimai rodo, kad būtent to nori patys specialistai. JK apklausos duomenimis, esant kebliai situacijai, 51% darbuotojų pageidauja reguliarių susirinkimų, 44% norėtų, kad vadovai užtikrintų, jog darbų visi pavaldiniai gauna po lygiai – ir tie, kurie dirba biure, ir tie, kurie renkasi nuotolinį darbą. Be to, du iš penkių darbuotojų nori reguliariai gauti informacijos apie tai, kokia įmonės padėtis ir planai.

Lietuvoje, sako specialistai, darbuotojų lūkesčiai keičiasi panašiai. Apie tai, ko iš vadovų po karantino tikisi darbuotojai ir kaip į pasikeitusius poreikius reaguoti darbdaviams, skaitykite čia.