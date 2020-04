5 karantino savaitė: nedarbas ūgtelėjo iki 11,1%, įdarbinti pavyksta daug mažiau

Karantino laikotarpiu 23% įregistruotų darbo neturinčių asmenų dirbo prekybos sektoriuje. Arno Strumilos („Scanpix“) nuotr.

Penktos karantino savaitės pabaigoje Lietuvoje buvo registruota daugiau kaip 190.300 darbo neturinčių asmenų, jie sudarė 11,1% šalies darbingo amžiaus gyventojų. Nuo karantino pradžios darbo neturinčių asmenų padaugėjo 29.800 arba 18,6%.

Užimtumo tarnyba skelbia, kad registruotas nedarbas praėjusią savaitę augo visose šalies savivaldybėse, išskyrus Neringą, kur išliko toks pat, ir Zarasų savivaldybę, kur mažėjo 0,1 procentinio punkto. Labiausiai nedarbas didėjo Kalvarijoje ir Birštone – 0,5 proc. punkto, kiek mažesnis (0,4 proc. punkto) augimas fiksuotas Jurbarko r., Palangos, Varėnos r., Šilutės r., Druskininkų, Plungės r., Trakų r. savivaldybėse.

Iš prekybos sektoriaus

Balandžio 13–19 d. Užimtumo tarnyboje įregistruota mažiau darbo ieškančių asmenų nei ankstesnėmis savaitėmis – po 1.500 darbo neturinčių asmenų vidutiniškai per dieną. Palyginimui, savaitę iki karantino buvo registruojama apytiksliai po 1.100 darbo ieškančių individų per dieną, pirmąją savaitę po karantino paskelbimo – 1.200, antrąją – beveik 1.400, trečiąją – 1.800, ketvirtąją – 1.900 asmenų per dieną.

Penktąją karantino savaitę iš viso įregistruota beveik 6.200 darbo neturinčių asmenų arba 35% mažiau nei ketvirtąją. Karantino laikotarpiu 23% įregistruotų darbo neturinčių asmenų dirbo prekybos sektoriuje, 19,7% – apdirbamosios gamybos sektoriuje.

Darbdaviai karantino laikotarpiu iš viso įregistravo 8.200 laisvų darbo vietų. Daugiausia jų buvo trečią karantino savaitę, vėliau darbo pasiūlymų gerokai sumažėjo. Penktą karantino savaitę įregistruota 1.300 laisvų darbo vietų, ženkliausiai jų pasiūla mažėjo Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse.

Daugiausia darbo pasiūlymų pateikė įmonės iš apdirbamosios gamybos, administracinės ir aptarnavimo veiklos bei transporto ir saugojimo sektorių. Anot Užimtumo tarnybos, daugiau negu ankstesnėmis savaitėmis ieškota logistikos, pardavimo vadybininkų, buhalterių, statybos bei automatikos inžinierių.

Įdarbina daug mažiau

Iki karantino paskelbimo, tarpininkaujant Užimtumo tarnybai vidutiniškai per savaitę buvo įdarbinama po 4.600 darbo neturėjusių asmenų. Karantino laikotarpiu įdarbinimas sumažėjo daugiau kaip perpus – dabar darbo gauna vidutiniškai po 2.200 asmenų per savaitę. Penktą karantino savaitę padėta įsidarbinti 1.600 darbo neturinčių asmenų.

Tarnyba taip pat praneša, kad ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu valstybė teikia finansinę paramą savarankiškai dirbantiems asmenims bei darbdaviams, paskelbusiems prastovą darbuotojams. Prašymai gauti subsidiją Užimtumo tarnyboje priimami nuo balandžio 5 d. Iki balandžio 17 d. dėl subsidijų kreipėsi 51.819 savarankiškai dirbančių asmenų ir 7.615 darbdavių.

[infogram id="1690226d-6b69-4f14-b292-d0c43c312c01" prefix="8tW" format="interactive" title="Verslo valdymas::Situacija darbo rinkoje 04 19"]