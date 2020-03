„Google“ 2 mėn. pratęs visų laikinų darbuotojų sutartis

Arnd Wiegmann („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

IT milžinė „Google“ nusprendė 60 dienų pratęsti laikinai įsidarbinusių specialistų kontraktus, kurie turėjo pasibaigti koronaviruso pandemijos įkaršyje.

„Įprastai daugelis terminuotų sutarčių kasmet pratęsiamos. Ši praktika galios ir toliau. Norėdami palaikyti laikinai įmonėje dirbančius žmones šiuo neramiu laikotarpiu, nusprendėme visas sutartis, kurios turėjo pasibaigti nuo kovo 20 iki gegužės 15 dienos, automatiškai pratęsti dar 60 dienų“, — CNBC cituoja bendrovės išplatintą dokumentą.

Tokių priemonių imtasi, nes kompanija „Alphabet“, kuriai priklauso „Google“ siekia išlaikyti darbuotojų motyvaciją koronaviruso pandemijos metu. Be to, kompanijoje garsiau kalbama apie tai, kad pagal laikiną kontraktą dirbantys specialistai siekia tokių pačių garantijų kaip ir nuolatiniai bendrovės darbuotojai. Skaičiuojama, kad „Google“ pagal trumpalaikes sutartis dirba apie 300.000 žmonių.

Ir „Facebook“

Socialinis tinklas „Facebook“ skelbia, kad kiekvienam pilnu etatu dirbančiam įmonės specialistui išmokės po 1.000 USD priedą, kad būtų lengviau išgyventi koronaviruso sukeltą įtemptą situaciją.

Be to, „Facebook“ pareiškė, kad šiuo laikotarpiu bendrovės darbuotojai gaus aukščiausią savo teikiamų paslaugų įvertinimo balą – taip bus užtikrinta, kad visi specialistai sulauks piniginių priedų, kurie aukščiausiais balais įvertintiems darbuotojams įmonėje skiriami du kartus per metus.