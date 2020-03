„Facebook“ darbuotojams mokės po 1.000 USD priedą

Markas Zuckerbergas, „Facebook“ CEO, skelbia, kad socialinio tinklo darbuotojai sunkiu laikotarpiu sulauks 1.000 USD finansinės paskatos, tačiau ji siūloma ne visiems, dirbantiems su „Facebook“. Andreaso Geberto („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Socialinis tinklas „Facebook“ skelbia, kad kiekvienam pilnu etatu dirbančiam įmonės specialistui išmokės po 1.000 USD priedą, kad būtų lengviau išgyventi koronaviruso sukeltą įtemptą situaciją. Apie tai vidiniame bendrovės tinkle pranešė Markas Zuckerbergas, „Facebook“ CEO.

Be to, „Facebook“ pareiškė, kad šiuo laikotarpiu bendrovės darbuotojai gaus aukščiausią savo teikiamų paslaugų įvertinimo balą – taip bus užtikrinta, kad visi specialistai sulauks piniginių priedų, kurie aukščiausiais balais įvertintiems darbuotojams įmonėje skiriami du kartus per metus.

Socialinės medijos platforma visame pasaulyje įdarbina 45.000 darbuotojų, dar apie 15.000 specialistų yra įdarbinami pagal kitokio pobūdžio sutartis. Šiems darbuotojams, kurie daugiausia atlieka turinio moderatorių funkcijas, piniginio priedo įmonė nepasiūlė.

„Po 1.000 USD skirsime tik visu etatu šiuo metu iš namų dirbantiems specialistams. Tuos, kurie su įmone dirba kitokiu pagrindu, taip pat išsiuntėme namo, jiems mokame visą atlyginimą net tais atvejais, kai specialistai neturi sąlygų dirbti. Toks mūsų žingsnis jiems daug vertingesnis negu vienkartinė išmoka“, — naujienų tinklalapio „TechCrunch“ paprašyti paaiškino „Facebook“ atstovai.

Vis dėlto, yra manančių, kad tai – ne pirmas kartas, kai technologijų bendrovės skirsto darbuotojus, besiremdamos neteisingais kriterijais. Joe Rivano Barrosas, pagal laikinas sutartis dirbančių specialistų teises ginančios JAV organizacijos „Worker Agency“ atstovas, teigia:

„Nuostabu, kad iš šalies samdomiems specialistams leidžiama dirbti iš namų, tačiau įtraukti juos į gretas darbuotojų, kuriems mokamas piniginis priedas, yra mažiausia, ką „Facebook“ turėtų padaryti“.

Dar 100 mln. USD

Bendrovė taip pat skelbia, kad atideda 100 mln. USD smulkiojo verslo reikmėms. Į juos piniginių dotacijų ir nemokamos reklamos pavidalu galės pretenduoti 30.000 „Facebook“ reikalavimus atitinkančių sunkumų patiriančių bendrovių daugiau kaip trisdešimtyje šalių, kuriose veikia „Facebook“. Kokių reikalavimų turės potencialiems kandidatams, įmonė kol kas neskelbia.