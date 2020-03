Karantino mokyklose metu – nemokamas ekonomikos ir verslumo ugdymo turinys mokytojams ir moksleiviams

Kol pasaulis kraustosi iš proto, ugdymas kraustosi į internetą! Ekonominio švietimo ir praktinio verslumo ugdymo programų lyderis Lietuvoje, nevyriausybinė organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ karantino mokyklose laikotarpiu moksleiviams ir mokytojams suteikia nemokamą skaitmeninio mokymosi galimybę – „Junior Achievement mokymosi platformos“ (toliau – JAMP) turinį.

„Junior Achievement siūlomos ekonominio švietimo, verslumo ugdymo-antreprenerystės, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai programos ne tik ugdo moksleivių kūrybiškumo, komandinio darbo, lyderystės, kritinio mąstymo įgūdžius – apskritai gebėjimus, būtinus sėkmingai karjerai nuolat kintančiame 21 amžiaus pasaulyje, tačiau ir šiandienos iššūkių akivaizdoje būtinas savybes – iniciatyvumą ir išradingumą sprendžiant problemas, pozityvią mąstyseną, atsparumą, lankstumą ir atkaklumą siekiant savo tikslų“, – pasakoja „Lietuvos Junior Achievement“ direktorė Andželika Rusteikienė.

Ji pažymi, kad vienos svarbiausių organizacijos ugdomų įgūdžių – jau minėtos atsparumo ir pasitikėjimo savo galia veikti savybės. Direktorė teigia, kad būtent šie įgūdžiai leidžia jauniems žmonės pasaulinių iššūkių akivaizdoje nepamesti orientyro siekiant savo tikslų, išlikti pozityviems ir, pavyzdžiui, karantino mokyklose laikotarpiu ugdymo proceso iniciatyvą perimti į savo rankas bei mokytis savarankiškai. Dar daugiau, antreprenerystės ugdymas, anot jos, lavina ir problemų sprendimo įgūdžius, kuriuos moksleiviai gali pademonstruoti dalyvaudami praktinio verslumo ugdymo programoje „AcceleratorX“ ir dar mokykloje steigdami savo jaunąsias bendroves bei vystydami verslus, sprendžiančius problemas ir iššūkius, su kuriais šiandien susiduria jų vietos bendruomenė ir pasaulis.

„Atveriame turimą „Junior Achievement“ edukacinę bazę tikėdamiesi, kad ekonomikos ir verslumo mokytojams ji padės pasiruošti nuotoliniam ugdymui, o mokiniams imtis iniciatyvos ir savo mokslus tęsti savarankiškai“, – džiugiomis naujienomis dalinasi „Lietuvos Junior Achievement“ direktorė Andželika Rusteikienė.

Skaitmeninio mokymosi platformoje JAMP „Lietuvos Junior Achievement“ moksleiviams ir mokytojams suteikia nemokamą prieigą prie net 17 skyrių interaktyvaus vadovėlio „Ekonomika ir verslumas 11-12 klasėms“. Tai pirmasis ir kol kas vienintelis ekonomikos ir verslumo vadovėlis 11-12 klasių moksleiviams. Leidinyje pateikiama daug aktualios informacijos, kiekvienas skyrius papildytas skaitiniais, kuriuose pateikiamos verslo sėkmės istorijos, informacija apie žymiausius pasaulio ekonomistus, nagrinėjamų klausimų istorinės perspektyvos bei rinkos naujovės. Vadovėlyje gausu kritinį mąstymą ugdančių ir susidomėjimą skatinančių užduočių; jas analizuojant, diskutuojant, dirbant savarankiškai ir grupėmis teks paieškoti papildomos informacijos, pasidomėti pasaulio ekonomikoje vykstančiais procesais. Skaitmeninio mokymosi platformoje mokytojai galės rasti ir šio vadovėlio mokytojo knygą ir užduotis.

Taip pat JAMP rasite ir 9-12 klasių moksleiviams skirtą mokymo kursą „Youth Empowered“. Tai edukacinė programa, kurios tikslas prisidėti prie jaunimo nedarbo prevencijos Lietuvoje. Mokymo kurso moduliai orientuoti padėti jaunam žmogui save pažinti bei įgyti ateities darbo rinkai būtinų gebėjimų. Programoje mokoma komunikacijos pagrindų, verslo įgūdžių, projektų valdymo, laiko planavimo, pardavimų pagrindų ir kitų sėkmingai karjerai nuolat kintančiame 21 amžiaus pasaulyje reikalingų įgūdžių. Programą įgyvendina „Lietuvos Junior Achievement“ ir bendrovė „Coca-Cola HBC Lietuva“.

Visą nemokamą JAMP turinį galite rasti ČIA.

„Junior Achievement mokymosi platformą“ pasiekti galite tiek per įprastą kompiuterio naršyklę, tiek naudojantis išmaniuoju telefonu per mobiliąją aplikaciją.

Prisijungimo prie JAMP instrukciją galite rasti ČIA.

Jeigu jungiantis arba naudojantis platforma kiltų problemų ar klausimų, drąsiai kreipkitės el. paštu it@lja.lt.

