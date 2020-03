8 knygos, kurias E. Muskas siūlo perskaityti kiekvienam

„Scanpix“ nuotr. koliažas.

Elonas Muskas, „Tesla Motors“ vadovas ir valdybos pirmininkas, ne kartą yra pasakojęs, kad nuo mažumės mėgo skaityti. Įvairūs šaltiniai rašo, kad sulaukęs devynerių jis jau buvo perskaitęs visas „Britannica“ enciklopedijas, o mokslinės fantastikos knygas kartais rydavo po dešimt valandų per dieną.

CNBC įvardijo 8 leidinius, kurie, E. Musko teigimu, suformavo jį kaip asmenybę ir paskatino siekti ambicingų tikslų.

„Structures: Or Why Things Don‘t Fall Down“.

Autorius: J. E. Gordonas

E. Muskas yra pasakojęs, kad panoręs daugiau sužinoti apie raketų mokslą, jis ėmė skaityti astrofizikos ir inžinerijos vadovėlius. Tačiau tiems, kam sausi moksliniai tekstai atrodo pernelyg sudėtingi, į pagalbą atėjo J. E. Gordonas. Jis laikomas vienu iš medžiagų mokslo ir biomechanikos specialistų, apie medžiagas ir struktūras yra parašęs tris populiarias knygas, kuriomis iki šiol naudojasi mokiniai ir studentai. „Structures: Or Why Things Don‘t Fall Down“ skirta visiems, kam įdomu, kaip aštuonias eismo juostas turintys kabantys tiltai atlaiko tokį svorį, kodėl vanduo neišgriauna užtvankų, kokiais principais remiantis konstruojami dangoraižiai ir kas leidžia kengūrai šokinėti.

„Jeigu norite įgyti pradinių struktūros dizaino žinių, ši knyga yra labai labai gera“, – E. Muskas rekomendavo, kalbėdamas Santa Monikos (Kalifornija, JAV) radijo stotyje KCRW.

„Benjamin Franklin: An American Life“

Autorius: Walteris Isaacsonas

Išradėjas, mokslininkas, diplomatas ir knygų autorius Benas Franklinas yra viena iš E. Muską žavinčių asmenybių.

„B. Franklinu aš labai žaviuosi. Jis buvo nuostabus. Jis buvo savo laikų enterpreneris. Jis pradėjo neturėdamas nieko. Jis tebuvo vaikis, kuris pabėgo iš namų“, – yra sakęs E. Muskas.

W. Isaacsono parašytoje biografijoje (autorius taip pat parašė Steve‘o Jobso biografiją) gilinamasi į B. Franklino mintis ir filosofiją – yra teigiančių, kad jis ir pats E. Muskas turi daug ką bendro. Jie abu mano, kad pačių sudėtingiausių dalykų įmonoma išmokti pačiam, neturint specialaus išsilavinimo, taip pat jie pritaria minčiai, kad asmeninis tobulėjimas yra raktas į profesinį tobulėjimą, kad laiką ir pinigus reikia valdyti protingai, kad skaitymas yra tiesiausias kelias į sėkmę karjeroje ir kad pačias paprasčiausias, esmines problemas galima išspręsti inovuojant.

„Einstein: His Life and Universe“

Autorius: Walteris Isaacsonas

W. Isaacsonas prisilietė prie dar vieno iškilaus mokslininko gyvenimo – reliatyvumo teorijos kūrėjo Alberto Einsteino. E. Musko bendrovių vizija tiesiogiai atspinti kai kurias mokslininko išsakytas idėjas, pvz., „Svarbiausia – nesiliauti kelti klausimų“ arba:„Žmogus, kuris niekada neklydo, niekada gyvenime nebandė nieko naujo“.

„Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies“

Autorius: Nickas Bostromas

Nors E. Muskas yra futuristas, kuris itin domisi dirbtinio intelekto tobulinimu, jis nes kartą yra kalbėjęs ir apie potencialias grėsmes ir etinius technologijų naudojimo aspektus. Švedų filosofas N. Bostromas savo knygoje taip pat kelia klausimą, kas nutiktų, jei dirbtinis intelektas pranoktų žmogaus intelektą.

„Šiais laikais gorilų likimas priklauso labiau nuo žmogaus, negu nuo gorilų. Jeigu dirbtinis intelektas taps protingesnis už žmogų, mus ištiks toks pat likimas“, – rašo autorius.

Visgi, jo teigimu, žmonija turi vieną kozirį: jos ėjimas, kalbant šachmatų terminais, yra pirmasis.

„Verta paskaityti“, – 2014 m. „Twitter“ paskyroje siūlė E. Muskas.

„Merchants of Doubt“

Autoriai: Erikas M. Conway ir Naomi Oreskes

Dar viena knyga, kurią E. Muskas rekomendavo sekėjams „Twitter“ paskyroje – dviejų istorikų diskusija apie tai, kaip keletas konservatyvių pažiūrų JAV mokslininkų (pvz. Billas Nierenbergas, Fredas Seitzas, Fredas Singeris), glaudžiai susijusių su tam tikromis industrijomis, savo pareiškimais ir tyrimų išvadomis iškreipė visuomenės požiūrį į kai kurias itin opias problemas. 2010-aisiais pasirodžiusioje knygoje autoriai teigia, kad šie asmenys tyčia kurstė įvairias žmonių nerimą kėlusias hipotezes netgi po to, kai mokslininkų dauguma buvo pasiekusi konsensusą. E. M. Conway ir N. Oreskes aiškinasi, kokių paralelių galima įžvelgti tarp klimato kaitos ir ankstesnių žmonijos problemų, tokių kaip tabako rūkymas, rūgštiniai lietūs, sintetis pesticidas DDT ar skylė ozono sluoksnyje.

„Lord of the Flies“

Autorius: Williamas Goldingas

Klasikinis romanas apie išlikimą, konkurenciją ir godumą E. Musko nepaliko abejingo.

„Knygų, kurios man patinka, pagrindiniai herojai visada jaučia pareigą išgelbėti pasaulį“, – E. Muskas yra sakęs leidiniui „The New Yorker“.

„Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future“

Autorius: Peteris Thielis

Investuotojas, kuris kaip ir E. Muskas buvo vienas iš „PayPal“ įkūrėjų, knygą parašė remdamasis savo paties dėstytų paskaitų Stanfordo universitete (JAV) užrašais. Joje autorius tyrinėja procesus, kurie būtini norint įkurti klestinčias bendroves, ir pabrėžia, kad svarbiausias būsimųjų startuolių kūrėjų bruožas yra gebėjimas mąstyti unikaliai.

„Jei norite sukurti geresnę ateitį, turite gilintis į paslaptis. O svarbiausia paslaptis ta, kad vis dar yra neatrastų horizontų ir neištirtų sričių, galinčių pakeisti žmonijos ateitį" – rašo Silicio slėnio legenda.

Trilogija „Foundation“

Autorius: Isaacas Asimovas

2013 m. duodamas interviu leidiniui „The Guardian“, E. Muskas sakė iš I. Asimovo knygų sužinojęs, kad civilizacijos juda cikliškai. Anot verslininko, ši mintis jį įkvėpė įgyvendinti savo ambicingus planus.

„Pirmąkart per 4,5 mlrd. metų žmonijai atsivėrė galimybė iškeliauti ir gyventi už Žemės ribų. Manau, kad būtų protinga ja pasinaudoti, kol šis langas dar atviras ir neturėti daug vilčių, kad greitai jis vėl atsivers“. – mano E. Muskas.