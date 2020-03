Kodėl vadovas prieš keldamas tikslus kitiems, turi juos išsikelti sau

Bendrovės nuotr.

Jei įmonėje norėtumėte surasti žmogų, kuris yra labiausiai atsakingas ir sprendžia plačiausią spektrą pačių įvairiausių užduočių, jums tiesiu taikymu reikėtų keliauti į vadovo kabinetą. Ten rasite žmogų, kuris sulaukia daugiausiai klausimų iš savo kolegų, ant jo pečių gula atsakomybė už svarbiausių, darančių didžiausią įtaką, sprendimų priėmimą. Už skaudžiausias komandos nesėkmes bei didžiausias pergales irgi atsako tas pats žmogus.

Tad nieko keisto, jog daugeliui vadovų ribos tarp darbo ir asmeninio gyvenimo ištirpsta jau pirmaisiais jų vadovavimo metais. Iš pradžių tai būna šiek tiek ilgesnės valandos darbe, po kurio laiko darbinės užduotys jau kartu keliauja namo ir net nepastebima, kai ateina ta diena, kuomet darbas gulasi kartu į lovą ir paskutinės mintys, kurios įkyriai sukasi galvoje prieš užmiegant, būna ne apie tai, kaip su šeima ar draugais praleisiu savaitgalį, o apie problemas gamyboje, kurias reikia išspęsti kuo skubiau.

Laikas bėga ir vadovai taip įsitraukia į veiklą, jog net nepajunta, kaip iš jų gyvenimo dingsta hobis, kokybiškas laisvalaikis, rūpinimasis sveikata, knygos, kurias taip mėgdavo skaityti, didžioji draugų dalis, o kai kada — ir patys artimiausi žmonės. Lieka tik darbas ir kolegos, o posakis „darbas – antri namai“ keičiamas į „darbas – pirmi namai“. Ir čia ne vaizdingas palyginimas, o realybė, kurią tenka matyti vis dažniau, ypač, kai vadovai dar ir verslo, kuriam vadovauja, savininkai.

Bet kas čia blogo, jei vadovas tampa lojaliausiu įmonės darbuotoju? Gal kaip tik labai gerai – puikus įsitraukusio žmogaus pavyzdys kitiems? Tikrai nieko blogo nebūtų, jei žmogus galėtų ilgą laiką išlikti efektyvus susitelkęs tik į vieną sritį. Sakydamas „ilgą laiką“ turiu galvoje ne 5 ar 7 metus, o bet 35 ar 45. Trumpose, 5-7 metų distancijose, ypač jei startuojama jauname amžiuje, gerą rezultatą gali parodyti beveik kiekvienas, o štai 35-45 metų darbinis maratonas, kurio metu išlaikoma gera sveikata, tvarūs santykiai, aukšti darbiniai rezultatai, nuolatinis augimas veikloje — pasiekimas tik labai retam vadovui.

Ką daryti, kad savęs nesudengintum veikloje per pirmus 5-7 metus ir neišeitum į atsargą daug anksčiau nei to norėtųsi? Vienas iš patikrintų ir veikiančių sprendimų – turėti ne tik darbinius, bet ir labai aiškiai apibrėžtus asmeninius tikslus. Įpratinti save žiūrėti į asmeninį gyvenimą kaip į aukščiausio prioriteto projektą, nuo kurio tiesiogiai priklauso ir darbo projektų rezultatai. Nematote sąsajų tarp to, kaip asmeniniai tikslai gali įtakoti darbo rezultatą? Prisiminkite save, kai būnate pervargę arba prislėgti asmeninio gyvenimo rūpesčių. Kaip jūs tuomet bendraujate su darbuotojais? Kaip priiminėjate sprendimus? Kaip jaučiatės? Kaip į jus reaguoja aplinkiniai? O dabar, jei pavyks, prisiminkite save tais momentais, kai buvote gerai pailsėję, pozityviai nusiteikę, kai asmeniniame gyvenime viskas klojosi sklandžiai ir darbe galvojote tik apie darbą, neblaškomi jokių kitų bėdų. Jei jums jau ilgą laiką nepavyksta tinkamai paskirstyti savo dėmesio tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, padėkite naivų tikėjimą, kad „vieną dieną viskas susitvarkys“ į šalį ir tiesiog išsikelkite tikslus keturioms gyvenimo sritims:

Emocinei ir fizinei sveikatai. Kaip norite jaustis emociškai bei fiziškai šiandien ir po 20 metų?

Santykiams. Kokius norite turėti santykius su savo artimiausiais žmonėms bei draugais šiandien ir po 10 metų?

Namams. Kokia namų aplinka jus tenkintų šiandien ir po 5 ar 10 metų?

Veiklai. Kaip jūs darbe norite jaustis šiandien? Už ką jus turėtų vertinti ir gerbti kolegos? Kokią savo karjerą matote po 10 ar 15 metų?

Tik keturios sritys ir kiekvienoje iš jų aiškiai suformuluotas, pamatuojamas bei turintis terminą tikslas, užrašytas popieriuje ir padėtas taip, kad nuolat šmėžuotų jums prieš akis. Taip, tokio priminimo tikrai reikia, ypač tiems vadovams, kurie gyvena darbu ir dėl darbo. Ir nelaukite „nušvitimo“ po to, kai aprašysite šiuos tikslus. Reikės kantrybės, pastangų ir laiko, paprastai 6-12 mėnesių, kad jūs vėl sugrįžtumėte į pilnaverčio gyvenimo ritmą. Jei po pirmų 3 mėnesių pamatysite, kad ir toliau jūsų fokusas išlieka tik ties darbo tikslais, tai bus rodiklis, jog esate stipriai priklausomi nuo darbo ir patiems su šia priklausomybe, kuri vadinasi darboholizmas, tvarkytis nepavyksta. Tada sau į pagalbą reikės pasitelkti profesionalą, kuris padėtų jums „nulaužti“ jūsų ribojančius įpročius.

O jei visgi nuspręsite, jog gyvenimas įgauna prasmę tik tada, kai jis pilnai pašvenčiamas darbui, tai irgi vienas iš pasirinkimų, kurį jūs turite pilną teisę priimti.

Komentaro autorius — Tomas Kaulinskas, UAB „Tęstinių mokymų centras“ vadovas, asmeninio efektyvumo ir efektyvaus vadovavimo treneris

