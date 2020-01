Davoso ekonomikos forume piešiama darbo rinkos ateitis: 50 proc. darbų bus automatizuoti, bet tik 5 proc. išnyks

„Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė.

Per artimiausią dešimtmetį pusė šiuo metu egzistuojančių darbų bus automatizuota, o 9 iš 10 pozicijų iš darbuotojo pareikalaus turėti skaitmeninių įgūdžių. Darbo rinkos pokyčiai iš viso paveiks per 1,2 milijardo darbuotojų – tai ženkli dirbančiųjų rinkos dalis. Tokios, jau kurį laiką pastebimos naujienos, pasitinka Davoso ekonomikos forume. Tačiau kartu jame akcentuojama, kaip svarbu persikvalifikuoti, įgyti trūkstamų įgūdžių bei šiuolaikinius moksleivius, studentus ugdyti per patirtį, o ne per sausą teoriją.

Ragina iš klasių keltis į gyvenimo laboratorijas

Moksleivių verslumo, finansinio raštingumo ir ekonomikos ugdymo programas nuolat rengiančios organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė pati yra dalyvavusi Davoso ekonomikos forume. Šiais metais Davose skamba pasiūlymai ne tiesiog keisti švietimo sistemą, bet gebėti suprasti esamą mokymo įstaigų aplinką ir pereiti prie gilesnės bendrystės ir partnerystės tarp viešojo ir privataus sektorių.

„XXI-ojo amžiaus mokymasis turi būti per patirtį ir taikymą, o ne vien per informaciją ar žinias, – sako A. Rusteikienė. – Man toks požiūris – labai artimas. Davose nebeskamba pasiūlymai tiesiog pertvarkyti švietimo sistemą – siūlomi konkretūs pokyčiai, daugiau dėmesio praktiniam, patirtiniam ugdymui, glaudesnė viešojo ir privataus sektorių partnerystė, gilesnis ryšys tarp mokytojo ir mokinio bei aktyvesnis technologinių sprendimų naudojimas pamokose – tokie maži, dideli žingsniai į priekį.“

Ką reiškia ugdymas „per patirtį“? „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė ragina moksleivius iš klasių keltis į „ gyvenimo laboratorijas“ (arba jas įkurti klasėje).

„Medicinos moksle nuo seniausių amžių visi mokosi per praktiką – operacijų darymo neišmokstama iš knygų. Atėjo metas tai perkelti ir į kitas sritis, dar stipriau: pavyzdžiui, jau dabar matome, kaip per ekonomikos ir verslumo pamokas vaikai sprendžia šiandienos šalies ekonomikos problemas, kuria idėjas tikroms verslų valdymo situacijoms, o per chemijos pamokas keliauja į realias mokslo įstaigas ir susipažįsta su tikruoju laboratorijų gyvenimu. Metas dar labiau priartinti realų pasaulį prie to kas vyksta klasėje, ar universiteto suole. Tuomet vaikai neužduos klausimų, o kam reikia traukti šaknį iš „pi“ ar mokytis periodinę cheminių elementų lentelę“ – svarstė A. Rusteikienė.

Įgyti naujų įgūdžių prireiks kone kiekvienam

Straipsnio pradžioje paminėtas vienas iš Davose skambančių faktų – per 10 metų 50 proc. šiuo metu įvairiose pozicijose atliekamų darbų pakeis automatika. Tačiau apskritai išnyks tik 5 proc. darbo vietų. Likę 45 proc. keisis, greičiausiai iš darbuotojų pareikalaus daugiau gebėjimų valdyti techninius, skaitmeninius įgūdžius bei turėti bendruosius antreprenerystės gebėjimus – darbo komandoje, kritinio mąstymo ir kt.

Todėl, pasak A. Rusteikienės, technologinis raštingumas šiandienėje darbo rinkoje turi būti toks pat elementarus dalykas, kaip ir pavyzdžiui, anglų kalbos mokėjimas. O gebėjimas dirbti komandoje, kritiškai mąstyti, ieškoti kūrybinių sprendimų, prisiimti atsakomybę, gebėti jungti kontekstus – neišvengiami įgūdžiai, kurių prireiks kiekvienam besikeičiančioje darbo struktūroje, kur sąvoka „darbo vieta“ yra vis labiau neapibrėžta ir 22 a. bus panašesnė į „susikurk pats“ koncepciją.

Žinodami, kokių įgūdžių vis dažniau trūksta, galime patarti šiuolaikiniams moksleiviams, į ką labiau gilintis, ko mokytis. Tačiau ką daryti daugybei žmonių, kurie jau kelerius ar dešimt metų dirba ir po artimiausio dešimtmečio dar neketina išeiti į pensiją? Davoso ekonomikos forume taip pat akcentuojama ir būtinybė nuolat tobulinti turimus įgūdžius, gebėjimus, prireikus – persikvalifikuoti. Turime būti pasiruošę tai daryti sparčiau, nei esame įpratę – vargu ar jūsų specialybė, taip kaip sovietiniais laikais, išliks nepakitusi iki pat karjeros pabaigos.

„Jau ir dabar kaip niekad tapo svarbu įgūdžių „tarpeklio“ tarp skirtingų darbuotojų, mažinimas, darbuotojų perkvalifikavimas į kitas specialybes. Tačiau tam būtinas darbo rinkos – verslo, valstybės įstaigų, asociacijų ir kt. įsitraukimas. Nes tik šios organizacijos žino geriausiai, ko reikia dabar ir ko reikės po 5-10 metų“, – sako A. Rusteikienė.

Kokių įgūdžių reikės ir nereikės jau 2022-aisiais?

Ji džiaugėsi, jog „Lietuvos Junior Achievement“ programose verslo savanoriai pasakoja vaikams, kaip viskas vyksta jų valdomuose versluose, priima vadinamajam „šešėliavimui“, kai moksleivis tiesiog stebi konkretų darbuotoją, gilinasi, kokios yra jo kasdienės užduotys.

„Neslėpsiu: dabar esame situacijoje, kai „kaimyno namas dega“, reikia bėgti gesinti. Lietuvos moksleivių bendrieji gebejimai yra kritinio lygio, taip pat ir XXI a. įgūdžiai, kuriu reikės 2022-aisiais metais. Jie igijami tik per praktinį patyrimą – iš vadovėlio jų neišmoksi“, – sako A. Rusteikianė.

Be to, jog ateityje visiems reikės išmanyti kompiuterines technologijas ir jomis naudotis, Davoso forume pabrėžiama, jog „bendrieji“ – komunikacijos, empatijos, bendravimo – gebėjimai bus tokie pat aktualūs, kaip ir techniniai-inžineriniai.

Forume pateiktoje 2022-ųjų įgūdžių apžvalgoje rašoma, jog augs kritinio ir analitinio mąstymo, aktyvaus mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą, kūrybiškumo, originalumo, iniciatyvumo poreikis. Taip pat reikės darbuotojų, pasižyminčių kompleksinių problemų sprendimo gebėjimais, turinčių emocinį intelektą, prisiimančių lyderio vaidmenį, bei sprendžiančių socialines problemas. Reikės ir gebančių analizuoti, ieškoti priežastinių ryšių, įvertinti sudėtingas sistemas žmonių.

Vis mažiau reikės rankų darbo tikslumo ir ištvermės jame (visus sudėtingus darbus, jei dar nepakeitė, tikrai pakeis galingi įrengimai, robotikos sprendimai), vis mažiau finansų ir materialinių išteklių vadybos įgūdžių. Mažės personalo valdymo (administracinės dalies) poreikis, kokybės ir saugumo kontrolės specialistų poreikis, neprireiks diegiančių ar prižiūrinčių tam tikras technologijas bei dirbančių jų stebėjimo, kontrolės srityse.