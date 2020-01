Į korupcijos skandalą įsivėlusiam „Wells Fargo“ vadovui uždrausta užsiimti bankine veikla

Johnui Stumpfui, buvusiam vieno didžiausių JAV bankų „Wells Fargo“ CEO, visam gyvenimui uždrausta dalyvauti bankinėje veikloje. Už korupciją jam skirta ir 17,5 mln. USD bauda. Tokį sprendimą ketvirtadienį priėmė „Wells Fargo“ korupcijos bylą nagrinėjusi JAV valiutos kontrolieriaus tarnyba (angl. Office of the Comptroller of the Currency, VKT).