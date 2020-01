Išrinko geriausius pasaulio darbdavius, trečdalis jų samdo ir Lietuvoje

Žurnalas „Fortune“ paskelbė kasmetinį geriausių darboviečių sąrašą. Jį sudaro analitikos bendrovė „Great Place to Work“, remdamasi darbuotojų apklausų rezultatais.

Ne pirmus metus iš eilės pastebima tendencija, kad labiausiai savo darbovietėmis yra patenkinti IT korporacijų darbuotojai. 2019 m. į pirmąją vietą įšoko San Chose (JAV) įkurtas tinklo įrangos konglomeratas „Cicso“. Užpernai užėmusi aštuntąją vietą, pernai bendrovė, anot „Fortune“, pademonstravo, kad geba susitelkti kurdama inovacijas bei pozityvią organizacijos kultūrą. Be to, ji rodė pavyzdį, kad priimdamas strateginius sprendimus verslas turėtų nepamiršti socialinės atsakomybės.

„Cicso“ išsiskiria tuo, kad visuose korporacijos lygmenyse dirba neįprastai daug protingų žmonių. Įmonė turi tvirtą etinį pagrindą: mes sakome tiesą ne tada, kai ji reiškia, jog teks kažką paaukoti. Už tai mus gerbia klientai, partneriai ir akcininkai“, – dar pernai yra sakę bendrovės darbuotojai. „Fortune“ pabrėžia, kad visos sąrašo viršuje esančios darbdavės 2019-aisiais atsigręžė į socialinius iššūkius ir ėmėsi iniciatyvų su jais kovoti. Antrąją vietą antrus metus iš eilės užsitikrinęs viešbučių tinklas „Hilton“ 2019 m. pasižadėjo, kad iki 2030-ųjų perpus sumažins savo ekologinį pėdsaką. Į trečią vietą nusileidusi JAV programinės įrangos bendrovė „Salesforce“, kuri viršūnėje karaliavo 2017 m. ir 2016 m., įgyvendina programas, kurios turi mažinti rasinį atotrūkį, aukoja lėšas mokykloms statyti, darbuotojams moka atlygį už laiką, kurį šie praleidžia savanoriaudami.

Į geriausių pasaulio darboviečių sąrašą pretenduoja tik tos korporacijos, kurios veikia bent penkiose šalyse.

Kaip rašo „Fortune“, didžioji dalis šiųmečio sąrašo bendrovių buvo įkurtos JAV, beveik ketvirtadalis savo veiklą pradėjo startuolių kalvėje – Silicio slėnyje. Sudėjus kartu šios bendrovės visame pasaulyje įdarbina daugiau kaip 2 mln. specialistų.

Pernai jau 15-tą kartą geidžiamiausius Lietuvos darbdavius įvardijo „Verslo žinios“. 2019 m. pirmąją vietą reitinge užėmė lazerių gamintoja UAB „Light Conversion“. Antroje vietoje liko kita pramonės sektoriaus atstovė – UAB Vakarų medienos grupė. Trečioje vietoje – TV3 kanalą valdanti žiniasklaidos bendrovė „All Media Lithuania“.