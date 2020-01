JK korporacijų CEO užmokestis per 3 dienas viršijo darbuotojų metinį atlygį

Didžiausių Jungtinės Karalystės korporacijų vadovai, kurie darbo metus pradėjo sausio 2 d., šiandien iki 17.00 val. šalies laiku bus uždirbę daugiau negu atlygis, kurį statistinis britas sukaups per visus 2020 metus.

JK Darbuotojų profesinės raidos instituto (angl. „Chartered Institute of Personnel and Development“, CIPD) duomenimis, šimto didžiausių šalies įmonių, kurių akcijomis prekiaujama Londono akcijų biržoje, vadovai uždirba 117 kartų daugiau už vidutinį darbuotoją. Paskutiniais 2018 m. duomenimis, šių FTSE 100 indeksui priklausančių įmonių vadovai vidutiniškai per metus uždirbo po 3,46 mln. GBP, t.y. jų darbo valanda buvo vertinama 901,30 GBP. Visu etatu dirbantis britas užpernai vidutiniškai uždirbo 29.559 GBP, arba 14,37 GBP per valandą.

Anot CIPD ir atlygio tyrimų centro „High Pay Centre“, toks atlygio atotrūkis yra viena opiausių problemų, kurias JK verslui teks spręsti šiemet.

„Daugiau kaip 250 darbuotojų turinčios šalies bendrovės, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, šiemet pirmąkart privalės paviešinti vadovo ir vidutinio darbuotojo atlyginimo skirtumą“, – pranešime skelbia CIPD.

Be to, pasikeitus įstatymui, įmonės turės įvardinti šį skirtumą lemiančias priežastis. Pvz., nuo šiol kartą per metus FTSE 100 įmonių bus prašoma paaiškinti, kas lėmė vadovo ir vidutinio darbuotojo atlygių skirtumo padidėjimą. Bendrovės privalės paaiškinti, ar darbuotojų atlygio mediana atitinka organizacijos užmokesčio, premijų bei skatinimo politiką. Be to, reikės pagrįsti, kodėl buvo pasirinkta konkreti užmokesčio skaičiavimo metodika.

„Vis kylant vadovų atlyginimams, darbuotojai dažnai ima abejoti, ar tam yra objektyvių priežasčių, ypač dabar, kai pragyvenimo išlaidų daugėja ir daugeliui darbuotojų darosi sunku verstis“, – rašo CIPD.

Anot Peterio Cheese‘o, instituto vadovo, šie įstatymų pokyčiai šalies verslą veda skaidrumo link.

„Verslas, kuris nori, kad juo pasitikėtų darbuotojai, akcininkai ir investuotojai, turi skirti daugiau dėmesio atvirumo ir teisingumo politikai, – JK leidiniui „Workplace Insight“ teigė jis. – Iš korporacijų tikimasi vis daugiau tvarumo ir vienu svarbiausių klausimų tampa tai, kaip jos elgiasi su savo darbuotojais.“

Kyla visur

Luke‘a Hildyardas, „High Pay Centre“ vadovas, pabrėžia, kad JK įmonių vadovų atlygio atotrūkis yra vienas didžiausių Europoje. Tačiau nuo „Brexit“ drąskomos šalies nedaug atsilieka visos didžiosios pasaulio korporacijos. VŽ rašė, kad į „Standard & Poor’s 500“ sąrašą patenkančių bendrovių vadovų atlyginimai 2018 m. vidutiniškai paaugo 4%. Verslo ir mokslinių tyrimų grupės „Conference Board“ duomenimis, sąrašo bendrovių vidutinis vadovo atlyginimas sudaro 12,3 mln. USD per metus; daugiausia uždirbančių CEO atlygis siekia apie 22 mln. USD per metus, o mažiausiai uždirbančiųjų – apie 6 mln. USD per metus.

Robin Ferracone, vadovų atlygio klausimais konsultuojančios JAV bendrovės „Farient Advisors“ CEO, pasakoja, kad suma, kurią įmonė pasiryžta mokėti vadovui, labai priklauso nuo to, kiek saviems CEO moka konkurentai.

„Labai dažnai valdyba vadovo atlygio dydį reguliuoja pagal tai, kiek uždirba jų pačių atrinktų 12-20 panašaus dydžio ir panašiu verslo modeliu veikiančių bendrovių vadovai“, – apie JAV įprastą praktiką kalba ji.

Diskutuodami, kad šių dienų bendrovių vadovai uždirba absurdiškai daug, uždirba nesąžiningai daugiau negu jų pačių darbuotojai arba gauna netgi per mažai, lyginant su rezultatais, kuriuos demonstruoja jų įmonės, anot ekonomisto Tylerio Coweno, pamirštame pagrindinį atlygio kriterijų: didelė dalis vadovo atlyginimo priklauso nuo milžiniškos konkurencijos ir jo rezultatų.

„Žinoma, yra atvejų, kai vadovo atlygis prasilenkia su sąžine, tačiau dažniausiai veikia viena ir ta pati formulė: vadovo atlyginimas auga, kai auga bendrovės akcijų vertė. Tiesa ta, kad sparčiai keičiantis ekonominei aplinkai, vienu iš dinamiškiausių pasaulinės gerovės elementų išlieka vieno procento turtingiausių žmonių pastangos plėtoti verslą. Turime pripažinti, jog CEO atlyginimai sparčiau už vidurkį auga todėl, kad patys vadovai tobulėja greičiau už statistinį specialistą“, – mano T. Cowenas.