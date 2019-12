Projektas Australijoje: savo laisvadienius dovanoja sergantiems kolegoms

Australijoje įkurta viena didžiausių pasaulyje kelionių agentūrų grupių „Flight Centre Travel Group“ startavo su nauja programa, kuri leidžia darbuotojams perleisti nepanaudotas nedarbingumo dienas kolegoms.

Bendrovė sukūrė centralizuotą programą „Giving Bank“, kurioje kiekvienas darbuotojas gali paaukoti nepanaudotas nedarbingumo dienas bėdoje atsidūrusiems (pvz., sunkiai sergantiems) kolegoms, kurie savo nedarbingumo dienų limitą jau yra išnaudoję, tačiau grįžti į darbą vis dar negali.

Programą, kuri visos bendrovės mastu veikia nuo šio gruodžio, įgyvendina bendrovės žmogiškųjų išteklių skyrius.

„Gaila, bet pasitaiko, kad žmones ištinka didelės bėdos – sutrinka jų sveikata, savijauta. Labai dažnai pasitaiko, kad tokiais atvejais žmonės išnaudoja jiems priklausančias nedarbingumo dienas, tuomet jie patys ir jų šeimos atsiduria sunkioje finansinėje situacijoje“, — apie tai, kas įkvėpė sukurti programą pasakoja Carole Cooper, „Flight Centre Travel Group“ žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė.

Bendrovė aukojimo sistemą įdiegti sugalvojo dar 2018 m.: pirmiausia ją pradėjo taikyti dvejose grupės įmonėse, o nuo šiol siūlo visos grupės darbuotojams. Skirtingų kategorijų kolegoms programos sąlygos skiriasi. Pvz., keliones parduodantys specialistai, kurie turi 15 ir daugiau neišnaudotų ligos ar globos dienų, gali paaukoti iki trijų dienų per metus, o klientų pagalbos centro ar su verslo klientais bendraujantys darbuotojai gali paaukoti iki 20 dienų per metus. Be to, jeigu paaukojęs asmuo suserga pats, bankui paaukotas dienas jis gali susigrąžinti.

Pranešama, jog tam, kad programa įsivažiuotų, grupės aukščiausiojo lygio vadovai bankui skyrė galimų paaukoti dienų maksimumą.

„Flight Centre Travel Group“ atstovai mano, kad tokia programa – pirmoji Australijoje, tačiau pasaulyje ši praktika jau yra taikoma. Yra bendrovių, kurios darbuotojams siūlo dalintis ne vien nepanaudotomis nedarbingumo dienomis, bet ir neišnaudotomis atostogomis.