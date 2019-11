Paskutinis penkmetis – virsmo metai pramogų versle: viską gauti nori iš vienų rankų

Prieš 15-a metų visos Lietuvos dėmesį prikaustė svarbus įvykis – po 13 mėnesių trukusių statybų buvo atidaryta pirmoji vakarietiška universali arena, kuri, beje, iki šiol yra vienintelė privati arena šalyje. Startas tuomet buvo duotas pirmą kartą Lietuvoje surengtu Pasaulio standartinių sportinių šokių čempionatu. Tačiau Vilniaus „Siemens“ arena duris atvėrė ne tik svarbiausiems sporto įvykiams, didžiųjų užsienio žvaigždžių koncertams Lietuvoje, naujų galimybių ji suteikė ir verslo įmonėms.

Arenoje jau įvyko 1 500 renginių, kuriuose apsilankė per 5,5 mln. žiūrovų. „Siemens“ arena visuomet išliko prioritetiniu pasirinkimu renginių organizatoriams, žiūrovams bei verslo įmonėms, tačiau tam prireikė ne vienos permainos. Ypač daug pokyčių arenoje įvyko per paskutinį penkmetį. Apie pokyčius ir kodėl jie būtini, kalbamės su „Siemens“ arenos vadovu Andriumi Žiauberiu.

Pramogų pasaulyje dirbate ilgiau nei 11 metų, koks jis yra šiandien?

Jis kur kas dinamiškesnis, bet gyvenime turbūt nėra nei vienos srities, kuri keičiantis pasauliui, nesikeistų. Viskas keičiasi ir reikia tai priimti bei prisitaikyti. Žmonės dabar turi daugiau laisvės: jie daugiau kuria ir jiems daugiau reikia. Tai lemia, kad rinka siūlo kur kas daugiau ir įvairesnių renginių. Jei anksčiau visi žinojo tik krepšinį ir koncertus, tai dabar ypač sparčiai auga konferencijų, seminarų, įvairių šou, stand-up pasirodymų skaičius. Privačių renginių rinka taip pat nesnaudžia – susigalvoja tokių renginių ir sprendimų, kad atėjęs į areną negali patikėti, jog tikrai esi „Siemens“ arenoje. Visos galimybės dabar leidžia pramogų verslui būti itin dinamiškam ir įvairiam.

nuotrauka::4 left

Neseniai arenai sukako 15 metų. Tiek metų sėkmingai gyvuoti neįmanoma be pokyčių. Kaip keitėsi arena?

Per šį laikotarpį arena, kaip ir pramogų rinka, pasikeitė labai stipriai: nuo technologinių sprendimų iki siūlomų paslaugų spektro, nuo erdvių modifikacijų iki požiūrio į partnerius ir žiūrovus. Besikeičiančiame pasaulyje pokyčiai būtini. Ypač šiandien, kai pasaulis sukasi pašėlusiu greičiu. Jei anksčiau atnaujindavai savo tinklapį, tai bent 2–3 metus galėjai būti ramus, nes žinojai, kad jis šiuolaikiškas. Dabar vos kažką parodai pasauliui tą pačią dieną tai tampa sena. Nuolat privalu galvoti, ką naujo galiu padaryti ar pasiūlyti. Tai ypač gerai supratome per paskutinį penkmetį, kurį vadiname arenos virsmo metais.

Mūsų pokyčiai gana stipriai susiję su euro atėjimu, nes euras padėjo susiformuoti Lietuvos pramogų pasauliui. Kur kas daugiau Lietuvos organizatorių ir verslo įmonių išdrįso pažinti arenas, suvokė, kad jose surengti sėkmingų renginių ne taip ir sudėtinga. Į arenas atėjo ne tik didžiuosius renginius publikai pristatantys organizatoriai, bet ir teatrai, nišinių renginių kūrėjai, vežantys ne tik užsienio atlikėjus, bet ir rengiantys lietuvių pasirodymus. Patirties, kaip sėkmingai įgyvendinti didelius renginius, turėjome daug ir tai mums niekuomet nebuvo problema, tačiau norėdami išlikti lyderiais, turėjome labai greit prisitaikyti prie naujų pramogų pasaulio poreikių ir sugalvoti, ką galime pasiūlyti mažesnių renginių organizatoriams.

nuotrauka::2 right

Pastaraisiais metais pristatėte ne vieną naujovę, kurie įgyvendinti sprendimai yra sėkmingiausi?

Pastebėjome tris pagrindines tendencijas, kurias, manau, sėkmingai įgyvendiname. Pirma, supratome, kad turime tapti lankstesni ir geriau prisitaikyti prie mažesnių renginių, kurių kiekis sparčiai auga. Tam pernai pristatėme du naujus erdvių konceptus – tai „Cozy by Siemens arena“ ir „Confer by Siemens arena“.

Antra, pramogų rinka diktuoja technologijų poreikį. Įgyvendindami technologinius sprendimus Lietuvoje dažnai buvome pirmieji, todėl stengiamės ir toliau neatsilikti. Vienas drąsesnių naujausių mūsų sprendimų – didžiausias Lietuvoje kubas, kurio ekranų plotas – beveik 100 kv. metrų. Rungtynių metu naująjį pirkinį vadiname kubu, bet realiai tai yra atskiri LED ekranai, todėl jo panaudojimas universalus. Atskirus LED ekranus galime modifikuoti ir į vieną didelį ekraną, ir į 20 mažesnių, todėl galime aptarnauti kur kas didesnį kiekį renginių nei tik krepšinį. Juk šiandien be LED ekranų nebeapseina beveik nei vienas renginys.

Trečia, supratome, kad dinamiškame pasaulyje renginių organizatorius ar verslo atstovas nori viską gauti iš vienų rankų, tad stipriai dirbame, kad galėtume tai užtikrinti. Jau dabar galime pasiūlyti ne tik areną su visa jos infrastruktūra, bet ir, pavyzdžiui, visas renginio reklamos ir viešinimo paslaugas, nes tam turime renginių strategijos agentūrą „Backstage“, išnuomoti LED ekranų, nes tam mes turime „OnStage“. Ateityje turime minčių tą patį padaryti su šviesa ir garsu. Norime, kad pas mus atėjęs ir savo viziją pasakęs renginio organizatorius, viską gautų iš vienų rankų ir taip taupytų savo laiką, kuris, mano supratimu, šiandien yra pats svarbiausias.

Kokią dalį visų arenoje vykstančių renginių šiuo metu sudaro „Cozy“ ir „Confer“ erdvėse vykstantys renginiai?

Šiose erdvėse vyksta apie 20 proc. visų renginių, tačiau ateityje, manau, šis santykis gali pasikeisti. Renginių organizatoriai netruko atrasti ir įsitikinti „Cozy“ ir „Confer“ erdvių galimybėmis bei privalumais. Dabar šias erdves vis drąsiau privatiems renginiams renkasi ir verslas. Naujosios erdvės „Siemens“ areną padarė dar universalesne ir lengviau bei geriau pritaikomą mažiems renginiams. Pas mus taip pat komfortiškai, jaukiai ir patogiai jausis ir 13 tūkst. žmonių koncerte šėlstanti minia, ir keli tūkstančiai produkto pristatymo dalyvių, ir keli šimtai mokymuose dalyvaujančių įmonės darbuotojų, ir keliasdešimt kolegų gerai leidžiančių laiką atskiroje ložėje.

Šį sezoną pradėjote šūkiu #ArenaVisiems. Kuo galite būti naudingi verslui? Ką jam siūlote?

Vienas iš pagrindinių mūsų produktų verslui yra VIP ložės, į kurias požiūris visuomenėje stipriai pasikeitė. Dar 2004 m., kai atsidarė arena, ložes visi nuomodavo verslo sandoriams, t. y. kviesdavo sau svarbius klientus ir bandydavo tokiu būdu juos motyvuoti ir neformalioje aplinkoje sutarti dėl verslo sandorių. Be to, turėti savo ložę buvo prestižo reikalas. Šiandien VIP ložės tampa ne verslo santykių buveine, o patogus ir efektyvus būdas motyvuoti darbuotojus bei partnerius. VIP ložės padeda gerai praleisti laiką, pasisemti gerų emocijų ir taip kuria pridėtinę vertę įmonei ar prekės ženklui. Galiausiai, dabar išsinuomoti VIP ložę paprasčiau. Anksčiau ložes nuomodavome tik ilgam laikui, dabar dalį arenoje esančių VIP ložių galima išsinuomoti ir vienam renginiui. Dėl to tapo patrauklu VIP ložėse švęsti įmonės sukaktis, stiprinti kolektyvo ryšius.

Tačiau verslui siūlome ne tik ložes. Verslo įmonės gali išsinuomoti bet kurią arenos erdvę ar visą areną savo privačiam renginiui: kalėdiniams vakarėliams, įmonės gimtadieniams ir kitoms sukaktims, pristatymams, mokymams, konferencijoms, filmavimams ir kt. Galime pasiūlyti erdvę kiekvienam poreikiui. Arenos universalumas, mano nuomone, šiandien yra beribis. Be to, kaip minėjau, siūlome ne tik erdvę, bet ir daug paslaugų šalia ir taip stipriai sumažiname organizacinę naštą.

nuotrauka::1 left

Švenčių metas sparčiai artėja. Ar per gruodį vyksiančius renginius dar įmanoma rasti laisvų VIP ložių?

Rasime. Gruodžio mėnesį mūsų renginių tinklelis stipriai užpildytas, turėsime labai įvairių renginių, todėl, jei domina VIP ložės ar didesnės erdvės, manau, galima rasti kažką tinkamo kiekvienam kolektyvui. Juolab, kad žmonių supratimas apie pramogas gana stipriai pasikeitė. Jei prieš dešimtmetį mes „užskaitydavome“ tik tokius koncertus, kai scenoje pasirodo Lenny Kravitzas, Kylie Minogue, „Aerosmith:“, „Metallica“ ar „Limp bizkit“, tai dabar atsirado kur kas daugiau Lietuvos atlikėjų koncertų, į kuriuos bilietai graibstomi. Daugelio lietuvių pasirodymai arenose savo kokybe jau niekuo nenusileidžia pasaulinio lygio žvaigždžių pasirodymams. Puikus to pavyzdys neseniai „Cozy by Siemens arena“ vykęs GJan koncertas, kiek anksčiau arenai stogą „nukėlęs“ Vidas Bareikis. Lietuviai išmoko gerai praleisti laiką ne namuose, jie išmoko linksmintis išeidami iš namų. VIP ložės tam puikiai pasitarnauja.

nuotrauka::5 left

Verslui siūlote ne tik arenos erdves, bet ir įvairius reklamos, integruotos komunikacijos sprendimus. Kodėl verslui verta ir naudinga būti „Siemens“ arenoje?

Įmonei ar prekės ženklui visada naudinga asociacija per emociją, o mes kuriame gerą emociją. Mūsų tikslas – suteikti žmogui pozityvią, gerą energiją. Prekės ženklui nėra nieko geriau nei šlietis prie geros emocijos. Juolab, kad einant į areną labai paprasta patikrinti auditoriją ir atsirinkti ją labai tiksliai. Savo tikslinę auditoriją prekės ženklas gali pagauti po vienu stogu, vienoje vietoje. Be to, auditoriją pagausite tuo metu, kai jos emocinė būsena bus pakylėta ir emocija bus teigiama. Sprendimų, kaip integruoti prekės ženklą arenoje, yra įvairių – nuo produktų pristatymo renginio metu iki prekės ženklo pavadinimo sporto ložės, VIP zonos ar greitojo įėjimo. Esame lankstūs ir galime prisitaikyti prie to, kokį įvaizdį kuria prekės ženklas ir per kokią vertę apie save nori priminti arenos lankytojams.

nuotrauka::3 left

Koks verslas gali pasinaudoti „Siemens“ arenos siūlomomis paslaugomis? Ar arena skirta tik dideliems ir turtingiems?

Tikrai, ne. Mūsų tikslas ir šūkis – „Arena visiems“, tai reiškia, kad siekiame pasiūlyti kuo daugiau ir kuo įvairesnių renginių, kad įtiktume visų žiūrovų skoniams, plečiame paslaugų asortimentą ir modifikuojame erdves taip, kad pas mus būtų patrauklu daryti renginius visiems renginių organizatoriams, taip pat ir verslo atstovams – ir didelėms, ir mažoms kompanijoms.

Ar sprendimas kurti įmones, teikiančias papildomas paslaugas, yra padiktuotas rinkos ar tai pasaulinis trendas?

Vienuose mokymuose išgirdau tokią mintį, kad lengviausia kolektyvą įtikinti daryti kažką naujo, kai pasakai, jog kažkas jau tai daro. Tačiau šiuo atveju mes tikrai nesame išradėjai, mes tiesiog išmokome reaguoti.

Ačiū.

Aerosmith koncertas. Cozy by Siemens arena. GJAN koncertas, Karolio Kiniulio nuot. LED kubas. Vido Bareikio koncertas, Karolio Kiniulio nuot. VIP ložės.