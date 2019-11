Spalį darbo neteko rekordiškai daug CEO

Didžiųjų korporacijų vadovai krenta kaip lapai. Su ilgamečiais CEO šiemet atsisveikino tokios bendrovės, kaip „Nike“, „McDonalds“ ar „eBay“. Pagrindinėmis vadovų kaitos priežastimis specialistai vadina aštrėjančią ekonominę situaciją, kurioje vis mažiau vietos lieka asmeninėms ir profesinėms klaidoms, bei nuolatinį verslo poreikį keistis.

JAV rinkoje karjeros rodiklius matuojanti bendrovė „Challenger, Gray and Christmas“ suskaičiavo, kad spalį su pareigomis atsisveikino 172 didžiųjų korporacijų vadovai. Tai – 14% daugiau negu rugsėjį ir 15% daugiau negu pernai spalį. Iš viso šiemet per sausį-spalį naujų karjeros galimybių buvo priversti ieškoti 1.332 vadovai, šis skaičius taip pat yra didžiausias nuo 2002 m. – tąmet „Challenger, Gray and Christmas“ pradėjo tirti vadovų kaitos rodiklius.

„Spalį darbo neteko itin daug žinomų bendrovių vadovų, dalis tokio sprendimo sulaukė dėl savo asmeninių ir profesinių klaidų“, – Andrew Challengerį, „Challenger, Gray & Christmas“ viceprezidentą cituoja CNN.

Klaidų neatleidžia

VŽ rašė, kad Adamas Neumannas rugsėjo gale paskelbė paliekantis bendradarbystės erdvių įmonės „WeWork“ CEO postą, su internetinės prekybos platforma „eBay“ atsisveikino jai vadovavęs Devinas Wenigas, o Kevinas Burnsas atsistatydino iš el. cigarečių bendrovės „Juul“ vadovo pareigų. Spalį pranešta, kad nuo 2020-ųjų ilgametį „Nike“ bendrovės vadovą Marką Parkerį pareigose keis Johnas Donahoe, bendrovės valdybos narys, buvęs „eBay“ CEO, kuris šiuo metu vadovauja debesų kompiuterijos bendrovei „ServiceNow“.

Vadovaujant M. Parkeriui, „Nike“ pardavimai ir akcijų vertė augo, tačiau kompanija įklimpo į ne vieną etinė skandalą ir turėjo bėdų dėl įgyvendintų rinkodaros kampanijų. Bendrovės įvaizdžiui pakenkė ir tai, kad viena iš „Nike“ iniciatyvų – „Nike‘s Oregon Project“, kuria amerikiečiai buvo skatinami pamėgti ilgųjų nuotolių bėgimą, įsivėlė į dopingo skandalą.

„McDonald‘s“ taip pat atsisveikino su puikių rezultatų pasiekusiu CEO Steve‘u Easterbrooku. Valdybos sprendimo priežastimi tapo vadovo santykiai su pavaldine. Teigiama, kad ryšį asmenys užmezgė bendru sutarimu, vis dėlto, pagal įmonės politiką, CEO negali turėti jokių asmeninių santykių su kitais „McDonald‘s“ darbuotojais.

Natūrali kaita

Jeffrey Sonnenfeldas, „Yale School of Management“ vyr. docentas, dėsto, kad sparčią kaitą geriausiai paaiškina tai, jog ilgiausiai JAV istorijoje trukęs ekonominis pakilimas pamažu slopsta ir iš vadovų reikalaujama prisiimti daugiau atsakomybės. Įtakos, pasak jo, turi ir blėstantis pasaulio ekonomikos augimas bei faktas, kad dalis dabartinių vadovų tiesiog paseno.

„Demografinio sprogimo arba kūdikių bumo kartai priskiriami 1945-1963 m. laikotarpiu gimę asmenys šiuo metu artėja link šešiasdešimties arba net yra perkopę septyniasdešimt. Šie vadovai vienas po kito užleidžia kėdes jaunesniems CEO“, – sako docentas.

A. Challengeris pritaria, kad daugumai vadovų pokyčiai nebuvo netikėti, net tais atvejais, kai sprendimą priėmė ne jie patys.

„Dauguma didžiųjų korporacijų pastarąjį dešimtmetį augo ir plėtėsi. Dabar, naujame etape, joms reikia ir naujo lyderio, kuris gebėtų vadovauti besikeičiančių technologijų amžiuje ir dabartinėmis ekonominio klimato sąlygomis“, – kalba jis.

[infogram id="4dbbbf31-5358-4ffd-9e3c-c476abf83b7e" prefix="UT9" format="interactive" title="Verslo valdymas:: CEO kaitos rodikliai"]