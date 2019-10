Komandos darbą vertina pagal vieno žmogaus rezultatą

Grupės ar komandos darbą žmonės linkę vertinti ne bendrai, o pagal tai, kaip pasirodė vadinamasis pirmasis žmogus komandoje, t.y. tas asmuo, kuris prie komandos prisijungė pirmas.

Londono Cass verslo mokyklos atlikto tyrimo rezultatai buvo paskelbti žurnale „Journal of Personality and Social Psychology“. Tyrimo metu dalyviams buvo pristatyti septyni skirtingi scenarijai ir visų jų išvada buvo tokia pati: daugiausia įtakos kiekvieno projekto vertinimui turėjo to žmogaus pasirodymas ir rezultatai, kuris prie komandos prisijungė pirmasis.

Pavyzdžiui, pagal vieną iš pateiktų scenarijų, dalyviams buvo paaiškinta: penki tarptautiniai tyrėjai gavo laikinas darbo vizas Jungtinėje Karalystėje ir yra galimybė, kad vizų galiojimo laikas bus pratęstas, kad jie galėtų dirbti ilgiau, jeigu darbas bus atliekamas nepriekaištingai. Tuomet būdavo pasakoma, kad kažkuris mokslininkas padarė lemtingą klaidą. Atvejais, kai klaidą padarydavo mokslininkas, kuriam pirmajam buvo suteikta viza, dalyviai kur kas dažniau nuspręsdavo, kad visa komanda yra nekompetentinga ir siūlydavo nepratęsti visos komandos vizų galiojimo laiko.

[infogram id="c1caff66-77e7-4413-9397-e481d33dab1a" prefix="yOQ" format="interactive" title="Verslo valdymas:: Citata"]

„Kai smarkiai suklysta pirmasis tyrimui patvirtintas mokslininkas, žmonės dažniau susidaro nuomonę, kad visa tyrėjų grupė netinkamai atlieka savo darbą, todėl jiems nėra reikalo likti šalyje. Tyrimo dalyviai buvo kur kas atlaidesni tais atvejais, kai klaidą priskirdavome mokslininkui, kuris prie tyrimo prisijungė antras, trečias ar išvis paskutinis“, – iliustruoja dr. Janina Steinmetz, Cass verslo mokyklos rinkodaros vyr. dėstytoja.

Anot mokslininkų, taip yra dėl vyraujančios nuomonės, kad pirmasis į grupę įsitraukiantis žmogus arba pirmasis bendrovės darbuotojas turi daugiau įtakos už tuos asmenis, kurie prisijungė vėliau.