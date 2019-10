„Verslo žinių“ skaitytojai renka CEO: prasideda I turas

Vz.lt skaitytojai balsuodami portale patys renka CEO, lyderį, kuris, jų nuomone, geriausiai reprezentuoja darbuotojų interesus, kuria daugiausia vertės bei yra sumanus vadovavimo šachmatininkas.

„Save įkvepia tik talentingi žmonės. Kaip? Jiems patinka tai, ką jie daro, be to, veikia ir praktinis veiksnys. Pradėjus verslą, pinigai dažniausiai nesimėto, todėl reikia uždirbti kuo greičiau. Tai esminis skirtumas tarp asmens, kuris save motyvuoja, ir to, kuris dirba „dėl vaizdo“, nesiplėšydamas ir žinodamas, kad mėnesio gale jo sąskaitą papildys darbo sutartimi suderėta pinigų suma“, — apie sėkmingus lyderius yra sakęs Larry Farrellas, verslumo ugdymo bendrovės „The Farrell Company“ įkūrėjas ir knygų autorius.

Portalo vz.lt skaitytojai savo simpatijas ir palaikymą mėgstamiems vadovams gali išreikšti balsuodami nuo antradienio. 16 vadovų suskirstyti poromis atsitiktine tvarka ir rungiasi tarpusavyje.

Balsuoti galite čia.

Balsuoti galite tik prisijungę savo VŽ Premium vartotojo vardu arba „Facebook“ paskyros vartotoju. Kiekviename etape galite balsuoti už tiek pretendentų, kiek jų pateks į kitą etapą. Pvz.: jeigu šiame etape yra 8 dalyviai, o į kitą etapą patenka 4-i – Jūs galite balsuoti ne daugiau kaip už 4 balsavimo dalyvius. Jeigu norite, galite balsuoti už mažiau pretendentų, pavyzdžiui tik už 3.

Prasidėjus kiekvienam naujam etapui, galite balsuoti iš naujo.

Pirmasis balsavimo etapas truks iki spalio 8 d. 8 daugiausia skaitytojų palaikymo sulaukę vadovai varžysis antrame etape. Spalio 14 d. prasidės trečiasis rinkimų etapas, kuriame toliau dėl įvertinimo kovos keturi vadovai. Finalinis etapas startuos spalio 18 d., o spalio 23 d. „Verslo žinių“ organizuojamoje konferencijoje „Verslas 2020“ paaiškės, kuris vadovas pelnė daugiausia vz.lt skaitytojų simpatijų.

Pernai daugiausia vz.lt skaitytojų simpatijų Edvardas Liachovičius, UAB „Girteka Logistics“ vadovas.

