Kaip atsirado „Amazon“ pavadinimas ir ką jis reiškia

Prieš 25-erius metus Jeffas Bezosas įkūrė bendrovę, kuri visame pasaulyje yra žinoma „Amazon“ vardu. Ar kada susimąstėme, kokia įmonės pavadinimo istorija.

Iš pradžių J. Bezosas naująjį verslą norėjo pavadinti „Cadabra“. Nuo žodžio „abracadabra“, kuris dažnai ištariamas atliekant magiškus triukus. Bradas Stone‘as knygoje apie bendrovės istoriją „The Everything Store“ rašo, kad verslininką J. Bezosą jo advokatai įtikino, kad toks pavadinimas per daug neaiškus ir sunkiai ištariamas. Be to, kalbant telefonu negalima būti tikras, kad kitame laido gale esantis asmuo teisingai išgirs ir užrašys bendrovės pavadinimą.

Šie argumentai J. Bezosą įtikino ir jis kartu su tuometine žmona pradėjo ieškoti alternatyvų. Pora užregistravo daug galimų verslo pavadinimo variantų: „awake.com“, „browse.com“, „bookmall.com“, „relentless.com“. Beje, ir šiandien į paieškos laukelį suvedus relentless.com, būsite nukreipti į „amazon.com“.

Kaip rašo „Business Insider“, J. Bezosas atsivertė žodyną ir ėmė skaityti žodžius, prasidedančius „A“ raide. Tuo metu interneto puslapiai buvo rikiuojami pagal abėcėlę, todėl jis ieškojo žodžio, prasidedančio pirmąja abecelės raide. Kai verslininkas žodyne perskaitė „Amazon“: nusprendė, kad didžiausioji pasaulio upė ideliai tinka pavadinimui. Tuo metu bendrovė prekiavo knygomis ir verslininko siekis buvo įkurti didžiausią pasaulyje knygyną.

Kaip rašoma knygoje „The Everything Store“, J. Bezosas atėjo į garaže įkurdintą įmonės biurą ir informavo kolegas, koks bus įmonės pavadinimas.

„Tai ne tik srauniausia pasaulyje upė; ji plukdo kelis kartus daugiau vandens už antroje srauniausių upių sąrašo vietoje esančią Kongo upę. Kitos upės su ja negali nė lygintis“, — apie pavadinimą yra sakęs verslininkas.

Naujas internetinis adresas užregistruotas 1994-ųjų lapkričio 1.

