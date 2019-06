IT įmonė kaupia darbuotojų pensijai: tai atkreipia ir potencialių kandidatų iš užsienio dėmesį

Centric IT Solutions Lithuania vadovas Paulius Samoška.

Tarptautiniu mastu veikiančios įmonės darbuotojams skatinti pasitelkia ir ilgalaikės motyvacijos priemones – kaupimą pensijai. Tokį sprendimą nuo pat veiklos pradžios priėmė ir pernai veiklą pradėjęs olandų IT įmonės padalinys Lietuvoje „Centric IT Solutions Lithuania“. Jos vadovo teigimu, kaupimas darbuotojų pensijai yra įmonės verslo kultūros dalis, kuri atkreipia ir potencialių darbuotojų dėmesį, – šį skatinimo būdą vertina ir šalyje dirbantys, ir iš Lietuvos išvykę kandidatai, svarstantys galimybę grįžti dirbti į Lietuvą.

Plataus spektro IT paslaugas – nuo infrastruktūros iki programinės įrangos – visoje Europoje teikiančios bendrovės „Centric“ padalinys Lietuvoje darbuotojų pensijai kaupti pasirinko turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ valdomus trečios pakopos pensijų fondus.

Pasak bendrovės vadovo Pauliaus Samoškos, sprendimą kaupti darbuotojų pensijai bendrovė priėmė laikydamasi pozicijos, kad rūpintis savo finansine gerove senatvėje turi ne tik pats darbuotojas – prie jos prisidėti turi ir atsakingai dirbantis darbdavys.

Prioritetas motyvavimo sistemoje – papildomos pensijos kaupimui

Nyderlandų IT technologijų bendrovės Kauno padalinyje „Centric IT Solutions Lithuania“ kuriami ir palaikomi inovatyvūs IT infrastruktūros sprendimai užtikrina „Centric“ klientų veiklos stabilumą visoje Europoje. Bendrovė veiklą mūsų šalyje pradėjo 2018 metais, joje dirba beveik 40 darbuotojų, jų skaičių ateityje toliau didins.

Bendrovės vadovas pasakoja, jog „Centric IT Solutions Lithuania“ darbuotojų motyvavimo sistema buvo kuriama pačioje veiklos pradžioje, o formuojant papildomų naudų paketą buvo atsižvelgta į daugelį prioritetų: sveikatą (papildomas sveikatos draudimas), ateitį (trečios pakopos pensijų fondai), saugumą (nelaimingų atsitikimų ir asmeninių kelionių draudimas), poilsį (papildomos atostogų dienos), nuolatinį augimą (mokymai), stabilumą (priedai ilgai dirbantiems darbuotojams) ir tvirtą komandą (renginiai darbuotojams).

„Į žmones reikia investuoti turint konkrečią viziją ir tikslą, nes darbuotojų rezultatai lemia visos įmonės rezultatus bei augimą. Papildomas naudas mes matome ne tik kaip darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo priemonę, tačiau ir kaip būdą prisidėti prie darbuotojų gerovės. Pradėdami veiklą Lietuvoje, iš anksto sutarėme, kad mūsų naudų paketas atspindės mūsų įmonės ilgalaikį požiūrį į darbuotojus bei jų augimą“, — savo nuostatas dėstė P. Samoška.

Sprendimą kaupti pensiją darbuotojams lėmė skandinaviška vadovo patirtis

P. Samoška pasakoja, kad sprendimą į motyvavimo sistemą įtraukti kaupimą pensijai lėmė ir jo asmeninis požiūris, kurį suformavo dešimtmetis vystant verslą Norvegijoje.

„Mano verslo patirtis bei kultūra yra suformuota ir remiasi Skandinavijos darbo rinkos tradicijomis. Ten įsitikinau, kad tvirtas pagrindas po kojomis ir stabilumas išlaisvina darbuotoją – tokioje verslo aplinkoje nebereikia nerimauti, kas bus rytoj ar senatvėje. Manau, kad būdamas įmonės vadovas, privalau prisidėti prie šios socialinės misijos, imdamasis iniciatyvos rūpintis darbuotojų ateitimi. Džiaugiuosi, kad tokių verslo įmonių mūsų šalyje daugėja“, — sako vadovas.

„Centric IT Solutions Lithuania“ dirbančių žmonių amžiaus vidurkis yra vos per 30 metų. Papildomą kaupimą pensijai šiuo metu yra pasirinkę 60 proc. darbuotojų.

nuotrauka::1 left

„INVL Asset Management“ pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovė dr. Dalia Kolmatsui taip pat pabrėžia darbdavio vaidmens svarbą skatinant darbuotojus pasirūpinti savo ilgalaike finansine gerove.

„Centric IT Solutions Lithuania“ pavyzdys iliustruoja, koks svarbus yra darbdavio vaidmuo skatinant darbuotojus pasirūpinti savo ateitimi kaupiant papildomai pensijų fonduose. Kitose šalyse tai yra paplitusi praktika, tuo tarpu Lietuvoje ją renkasi tik kas aštunta skatinimo priemones siūlanti įmonė“, — sakė D. Kolmatsui.

Įmonė kaupia darbuotojams, skatindama tai daryti ir juos pačius

P. Samoška įsitikinęs, kad motyvavimo paketas turi teikti naudą ir darbuotojui, ir darbdaviui. „Įmokomis į trečios pakopos pensijų fondus norime darbuotojus motyvuoti rūpintis savo ateitimi. Todėl pasibaigus bandomajam laikotarpiui, visi darbuotojai gali gauti darbdavio įmoką į INVL pensijų fondą, jeigu ir pats darbuotojas sutinka prisidėti su savo įmokos dalimi.

„Tokiu būdu norime prisidėti prie supratimo, kad kaupti pensijai yra svarbu ir tuo turi rūpintis ir pats darbuotojas, ir jo darbdavys. Tai ypač aktualu, kai darbuotojai yra jauni žmonės“, — įžvalgomis dalijasi P. Samoška.

Jo teigimu, dėmesys darbuotojų edukacijai ir efektyviam pensijų fondų paslaugos pristatymui prisidėjo prie to, kad kaupti darbuotojų pensijai buvo pasirinkti INVL trečios pakopos pensijų fondai.

„Pasirinkome „INVL Asset Management“, nes tai yra patikima ir viena pirmaujančių įmonių šioje srityje. Darbuotojų edukavimas reikalauja laiko, pastangų ir kompetencijų, tad INVL indėlis čia yra itin vertingas. Bendrovės atstovai darbuotojams rengia pristatymus pensijų kaupimo tema, konsultuoja juos dėl pensijų fondų pasirinkimo, atsako į aktualius klausimus“, — pasirinkimą paaiškino P. Samoška.

Net 61 proc. šalies gyventojų motyvuotų darbdavio įmokos pensijai

„INVL Asset Management“ užsakymu šių metų vasarį „Spinter tyrimų“ atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas atskleidė, kad net 61 proc. respondentų motyvuotų darbdavio sprendimas mokėti įmokas į jų trečios pakopos pensijų fondą.

„Daugiau kaip pusė šalies gyventojų jau įvertina pensijų fonde darbdavio kaupiamos pensijos naudą. Šis rodiklis per metus gerokai išaugo – pernai šią priemonę kaip motyvuojančią nurodė 50 proc. apklaustųjų“, – pabrėžia dr. D. Kolmatsui.

„Centric IT Solutions Lithuania“ vadovas pastebi ir kitą įdomią tendenciją, susijusią su darbdavio indėliu į būsimą pensiją.

„Sparčiai augame, todėl nuolat ieškome kompetentingų specialistų. Aktyviai bendraudami su potencialiais darbuotojais, matome, kad darbdavio įmokas į pensijų fondus kaip svarbų svertą vertina tiek Lietuvoje, tiek užsienyje dirbantys ir norintys grįžti į Lietuvą kandidatai. Šiuo metu savo įmonėje turime darbuotojų iš kitų šalių bei lietuvių, grįžusių iš Vokietijos bei Norvegijos. Jiems šios priemonės svarba abejonių nebekelia“, — pastebi P. Samoška.

Pasak vadovo, darbdavių iniciatyva plėsti motyvacinių naudų paketą orientuojantis į ilgalaikes priemones gali prisidėti ir prie užsienyje dirbančių šalies gyventojų grįžimo į mūsų šalį. Būtent taip ir nutiko vienam iš įmonės darbuotojų, kuris po 12 metų sugrįžo į tėvynę iš Norvegijos, įvertinęs bendrovės siūlomą atlyginimą ir papildomų naudų paketą.

Trečios pakopos pensijų fonduose galima kaupti neribotai

Remiantis esama pensijų kaupimo sistema, trečios pakopos pensijų fonduose kaupti gali visi šalies gyventojai, nepriklausomai nuo to, ar jie kaupia antroje pakopoje, ar turi draudžiamųjų pajamų. Nei šios pakopos fondų, nei bendrovių, kuriose galima kaupti, skaičius neribojamas, o sprendimus dėl įmokų dydžio, dažnumo, periodiškumo, pasirinktų fondų skaičiaus priima pats žmogus.

„Kaupimas trečios pakopos fonduose rekomenduojamas norint pensijoje priartėti prie 80 proc. ligtolinių pajamų, kaupiant ir antrojoje pensijų pakopoje. Todėl, jeigu jau kaupiate pensijai patys, darbdavio mokama įmoka į trečios pakopos pensijų fondą taps papildomu indėliu į būsimą pensiją ir leis pasiekti reikiamą pajamų lygį pensijoje greičiau ir lengviau“, — pabrėžė D. Kolmatsui.

Aktuali informacija

Vidutinė „Sodros“ senatvės pensija 2019 m. balandį turint būtinąjį stažą siekė 363,73 eurus. Tuo tarpu pensijoje rekomenduojama turėti bent 80 proc. ligtolinių pajamų – į jas pretenduoti leidžia kaupimas antros ir trečios pakopos pensijų fonduose.

Rekomenduojama, kad žmogui iki 30 metų reikia taupymui pensijai atidėti 10 proc. pajamų, nuo 30 metų – apie 15 proc. pajamų, o pradėjus kaupti pensijai sulaukus 40 metų gali tekti atidėti ir penktadalį atlyginimo tam, kad pavyktų užsitikrinti orią pensiją.

Darbdavio mokama įmoka į trečios pakopos pensijų fondą gali tapti papildomu indėliu siekiant sukaupti pakankamą sumą pensijai.

Darbdavio įmokos į trečios pakopos pensijų fondus yra ilgalaikio kaupimo priemonė, kuria siekiama sukaupti lėšų senatvei. Jeigu iš trečios pakopos fondo pinigai yra išsiimami anksčiau nei praėjus 5 metams nuo kaupimo pradžios ir nesulaukus nustatyto amžiaus, taikomas gyventojų pajamų mokestis.

Darbdavio įmokos į trečios pakopos pensijų fondus yra ilgalaikio kaupimo priemonė, kuria siekiama sukaupti lėšų senatvei. Jeigu iš trečios pakopos fondo pinigai yra išsiimami anksčiau nei praėjus 5 metams nuo kaupimo pradžios ir nesulaukus nustatyto amžiaus, taikomas gyventojų pajamų mokestis. „INVL Asset Management“ suteikia galimybę kaupti penkiuose trečios pakopos pensijų fonduose. Juos rekomenduojama rinktis pagal amžių ir toleruojamą riziką – sulaukus vyresnio amžiaus, mažinti riziką, taip pat įvertinti pensijų fondų rezultatus, taikomus mokesčius.

Plačiau apie „INVL Asset Management“ siūlomas galimybes kaupti darbuotojų pensijai skaitykite čia: invl.com/verslui.

Tai yra reklaminio pobūdžio informacija. Investicijos į pensijų fondus yra susijusios su investicine rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus dėl pensijos kaupimo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite susipažinti su taikomais atskaitymais (mokesčiais), fondo taisyklėmis ir kitais dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Asmenims, dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudos teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo šios sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Tekste pateikiami skaičiavimai yra pagrįsti teoriniais modeliais, ir tokios prognozės nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.