Kokia „Amazon“ įkūrėjo J. Bezoso metinė alga

Jeffo Bezoso, JAV prekybos milžinės „Amazon“ įkūrėjo ir turtingiausio pasaulio žmogaus, darbo užmokestis nesikeičia jau du dešimtmečius. Kasmet verslininkas uždirba 81.840 USD.

Ponui Bezosui taip pat priklauso 16% „Amazon“ akcijų, kurios vertinamos daugiau nei 100 mlrd. USD. Vis dėlto bendrovė kasmet sumoka apvalią sumą, kad išlaikytų CEO. Pavyzdžiui, nuo 2010-ųjų kasmet p. Bezosui buvo sumokėta 1,6 mln. USD verslo kelionių išlaidoms bei saugumo paslaugų užtikrinimui. Nuo 2003-ųjų, kai bendrovė pradėjo skirti lėšų vadovo saugumui, kiekvienais metais verslininkui padengiamos saugumo užtikrinimo išlaidos – 1,1 mln. USD, suskaičiavo CNN.

„Amazon“ detalizuoja, kad išlaidos vadovo saugumo užtikrinimui itin racionalios, turint omenyje jo gaunamos algos dydį ir detalę, kad į CEO finansinių naudų paketą nėra įtraukta išmoka bendrovės akcijomis.

Po dolerį

Pastebėtina, kad technologijos milžinių CEO atlyginimai itin kuklūs. Steve‘o Jobso, „Apple“ įkūrėjo, metinė alga tebuvo doleris. Išskyrus, 2001-uosius, tais metais bendrovė vadovui padovanojo privatų lėktuvą.

„Google“ įkūrėjai Larry Page‘as ir Sergey Brinas irgi per metus uždirbdavo tik vieno dolerio oficialią algą.

Larry Ellisonas, buvęs „Oracle“ CEO, taip pat per metus gaudavo dolerį algos, tačiau jo finansinį paketą sudarė ir išmokos bendrovės akcijomis.

Nors „Amazon“ p. Bezosui mokama alga nesikeičia nuo 1998-ųjų, tačiau buvo laikas, kai jis uždirbo mažiau. 1997 m. verslininko metinė alga buvo 79.197 USD, o metais anksčiau – 64.333 USD.

Nepaisant to, kad p. Bezoso uždarbis, kaip didelės bendrovės CEO, yra kuklokas, tačiau jis vis tiek uždirba gerokai daugiau nei vidutinis „Amazon“ darbuotojas. Dauguma bendrovės darbuotojų dirba prekių sandėliuose. 2018 m. tokio specialisto metinės algos mediana buvo 28.836 USD (mediana parodo atlyginimo dydį to darbuotojo, kuris yra per vidurį tarp visų darbuotojų pagal darbo užmokesčio dydį).

Pernai lapkritį „Amazon“ padidino minimalų darbo užmokestį iki 15 USD/val. visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams.