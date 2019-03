Sudėtingų sprendimų priėmimas pagal B. Obama

Vadovams dažnai tenka priiminėti sudėtingus sprendimus. Tačiau vargu, ar kurio nors vadovo sprendimai turi didesnį poveikį už JAV prezidento.

Buvęs JAV vadovas Barackas Obama vadybos konferencijoje „Qualtrics X4 Experience“ pasakojo, kas jam prezidentavimo metu padėdavo greitai išspręsti sudėtingas situacijas.

Pirmiausia, teigia jis, reikia priimti faktą, kad jūsų sprendimas nebus 100% teisingas. Paprastas ar vidutinio sudėtingumo problemas išspręsti gali pavaldiniai, tačiau itin sudėtingos problemos, reikalaujančios skaudžių sprendimų, keliauja pas vadovus.

„Vienintelės problemos, kurios atkeliaudavo iki manęs, būdavo siaubingos ir neturėdavo gero sprendimo“, – sako p. Obama. – Tokiu būdu, kai viskas nueina šuniui ant uodegos, žmonės galėdavo kaltinti mane.“

Supratus, kad visus tenkinančio sprendimo nebus, lengviau galvoti apie įvairias kitas galimybes ir pasirinkti geriausią iš jų.

Prieš priimant sprendimą p. Obama pataria surinkti visus reikalingus faktus, duomenis, pažvelgti į problemą iš visų perspektyvų.

„Tokiu būdu aš galiu būti tikras, kad nors ir neradau tobulo atsakymo, aš padariau geriausią įmanomą sprendimą, kurį galėjo priimti žmogus mano situacijoje“, – sako p. Obama.

Be to, sako p. Obama, yra kritiškai svarbu turėti aplink save žmonių, kurie yra protingesni už tave, kurie su tavimi nesutinka ir mato kitas perspektyvas nei tu. Be abejo, reikia taip pat suprasti, ką tie ekspertai sako, ir nebijoti prašyti jų kalbėti paprasčiau ir aiškiau, pataria buvęs JAV prezidentas.

Trys žingsniai

Walteris Frickas, „Harvard Business Review“ redaktorius, teigia, kad apžvelgus visus ekspertų patarimus, išryškėja trys taisyklės, kurios padeda priimti geresnius sprendimus.

Pirma taisyklė – būkite mažiau įsitikinę. Gerų sprendimų priėmimui dažnai koja kiša per didelis pasitikėjimas savo žiniomis, teigia p. Frickas savo straipsnyje. Jeigu esate visiškai tikras, kad pasirinkus opciją A, gausite B, pabandykite suabejoti šiuo savo įsitikinimu. Tiksliau sakant, pagalvokite, kodėl jūs esate tuo tikras, kokie galėtų būti kiti rezultatai.

Antra – pasidomėkite, istorine statistika. Pavyzdžiui, prieš atidarydami batų parduotuvę, pasidomėkite, kaip dažnai batų parduotuvės išgyvena ilgiau nei trejus metus. Norite mesti darbą ir pradėti verslą? Pasidomėkite, kaip dažnai žlugę verslininkai svajoja, kad būtų pasilikę savo sename darbe, rašo p. Frickas.

Trečias patarimas – susipažinkite su tikimybių mokslu. Tyrimai rodo, kad net elementarios tikimybių teorijos ir praktikos žinios, padeda žmonėms tiksliau nuspėti ateitį bei išvengti dalies klaidingų išankstinių nuostatų.