Kokios naujos teisinės rizikos kyla ateities vadovui?

Tikroji lyderystė ir vadovavimas niekada nebuvo ir nebus atsiejami nuo rizikos prisiėmimo. Vadovai, kurie neprisiima rizikos, neįkvepia sekti jų idėjomis. Todėl būtina atkreipti dėmesį į tuos rizikos šaltinius, kurie visuomet yra šalia, bet apie juos dažnai nepagalvojame.

Žmogiškieji rizikos faktoriai

Gyvename pasaulyje, kuriame technologijos, gamyba, logistika veikia tik žmogiškųjų sprendimų dėka, todėl visų pirma svarbu įsivardyti rizikų šaltinius, susijusius su žmogiškaisiais rizikos faktoriais.

Be abejo, dauguma vadovų vadovaujasi taisykle know your partner. Ir ne tik tam, kad pasitikėtų partneriu ir užtikrintų, kad sutarties sąlygos būtų vykdomos tinkamai. Vadovas privalo žinoti, su kuo vykdo veiklą: dėl vieno partnerio tarptautinio korupcijos tyrimo ar skirtų sankcijų galite prarasti verslo santykius su kitais partneriais. Jeigu prieš jūsų partnerį pradedamas vienas ar keli tarptautiniai antikorupciniai tyrimai ar jis susiduria su sankcijomis, problemų gali kilti ir jums.

Dar vienas žmogiškasis rizikos faktorius – darbuotojai. Dažnu atveju darbuotojas įmonės vidų pažįsta geriau nei pats vadovas. Anoniminis darbuotojo pranešimas gali sukelti bėdų ne tik santykiuose su valstybe, tačiau ir su bankais ar globaliomis korporacijomis. Bet kuriam partneriui gavus anoniminį skundą apie tai, kas vyksta įmonės viduje, dėl diskriminacijos ar tam tikrų antikorupcinių požymių, vadovas gali prarasti ne tik svarbų partnerį, tačiau ir potencialius ryšius. Įvairių privalomų taisyklių nesilaikymas įmonėje gali lemti vadovo administracinę atsakomybę. Vadovo atsakomybės atlyginti žalą už darbuotojo įvykdytus pažeidimus gali pareikalauti ir akcininkai.

Rizikos kitose jurisdikcijose

Kai kurių valstybių įstatymai kelia pavojų net ir už jų sienų ribų. Jeigu vadovas su kita valstybe yra susijęs kapitalo (o tam tikrais atvejais atstovavimo) santykiais, tyrimas gali paliesti jo vadovaujamą veiklą net ir tada, kai problema kilo kitoje jurisdikcijoje.

Sankcijos taip pat gali turėti reikšmingos įtakos vadovui. Dauguma vadovų kruopščiai vertina kiekvieną pavedimą verslams, įsikūrusiems dažnai sankcionuojamose valstybėse, tačiau reikėtų nepamiršti, kad sankcijas taiko ne tik Jungtinės Amerikos Valstijos, Vokietija ar Jungtinė Karalystė, bet ir mažesnės šalys. Darbas su verslo kontrahentu, kuris nesilaiko sankcijų režimo, gali sukelti pavojų jūsų vadovaujamam verslui.

Vidiniai tyrimai

Vidinių tyrimų tradicija dar tik formuojasi. Labiausiai paplitęs – vidinis auditas, vykdomas, kai įmonėje keičiasi už finansus arba didelių kiekių materialaus turto saugojimą atsakingi darbuotojai. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad kiekvienas vidinis tyrimas yra didesnis ar mažesnis pavojus vadovui.

Jeigu dirbate su globaliomis korporacijomis, nenustebkite, jeigu vieną dieną gausite prašymą pateikti vidinio tyrimo išvadas korporaciją dominančiais klausimais. Nemažai globalių korporacijų savo veiklos standartus eksportuoja ir verslo partneriams tam, kad užsitikrintų savo pačių ilgalaikį saugumą. Tų verslo standartų nesilaikantys partneriai keičiami kitais. Beje, jeigu kils poreikis atlikti vidinį tyrimą, greičiausiai bus pasirinktas ne jūsų, o korporacijos nurodytas paslaugų teikėjas.

Neatskleisti santykiai ir vidinė nauda taip pat gali tapti pagrindu akcininkams inicijuoti vidinį tyrimą. Jūsų ar giminaičių asmeniniai interesai sandoriuose su jūsų vadovaujama įmone gali pažeisti įmonės interesus. Tokiais atvejais jūs pats ir jūsų giminaičiai tampa teisiškai pažeidžiami. Rizikos būtų galima išvengti, jei apie tokius santykius atskleistumėte įmonei (pavyzdžiui, jos valdybai) prieš sudarydami sutartį.

Žmogaus teisės iš pirmo žvilgsnio daugeliui atrodo tolimas ir mažai rizikingas klausimas. Tačiau anoniminis skundas jūsų globaliam partneriui, tarkim, apie vyrų ir moterų diskriminaciją jūsų įmonėje, šį požiūrį gali greitai pakeisti.

Vis labiau dominuojant technologijoms, vidiniai tyrimai dėl intelektinės nuosavybės pažeidimų ir vagysčių yra neišvengiami, kaip ir neišvengiami tyrimai dėl dažnėjančių įsilaužimų į įmonės virtualią sistemą. Minėtų problemų medis gali turėti kelias šakas: 1) kai jūsų įmonė neteisėtai naudoja kitai įmonei priklausančią intelektinę nuosavybę, 2) kai vagiama jūsų įmonei priklausanti intelektinė nuosavybė ir 3) kai parduodami arba išviešinami jūsų įmonės saugomi asmens duomenys.

Rizikų valdymas

Kalbant apie rizikų valdymą, visų pirma, reikia atskirti vadovo pareigas nuo vadovo diskrecijos. Jeigu yra pareiga, vadovas turi vienintelį pasirinkimą – ją vykdyti. Pareigos gali būti labai konkrečios ir aiškiai išdėstytos teisės aktuose arba susijusios su pasitikėjimo santykiais tarp įmonės ir vadovo. Lojalumo, sąžiningumo, interesų konflikto vengimo, savo ir įmonės turto atskyrimo pareigos yra tik dalis pasitikėjimo pareigų. Jas rasite ne tik įstatymuose, tačiau ir jūsų vadovaujamos įmonės įstatuose bei savo darbo sutartyje.

Visai kitas dalykas yra jūsų diskrecija priimant verslo sprendimus. Ne vienas tikriausiai pasakytų: jeigu klausyčiau teisininkų, nepriimčiau nė vieno sprendimo. Kokių taisyklių laikytis įgyvendinant savo diskreciją? Įvertinkite, ar neviršijate savo įgaliojimų. Jeigu neviršijate įgaliojimų, vertinkite verslo riziką pagal vidinius įmonės standartus, taikomas priemones ir verslo patirtį analogiškose situacijose.

Vertindami jūsų kaip vadovo diskreciją teismai preziumuoja, kad veikiate sąžiningai. Todėl paprasto neatsargumo atveju jūs esate saugus. Tačiau vertinant kitą kategoriją – žalą – reikėtų nepamiršti, kad civilinės žalos bylose preziumuojama yra kaltė.