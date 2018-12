Moksleiviai pristatė socialines problemas sprendžiančias verslo idėjas

Gruodžio 7 d. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete vyko 9-12 klasių mokinių verslumo čempionatas „Junior SO“. Bene ketvirtį amžiaus Lietuvoje vyksiančiame, jau tradiciniu tapusiame ir iš visos šalies kasmet šimtus jaunuolių suburiančiame renginyje mokiniai virtualioje TITAN verslo simuliacijoje vystė savo įmonės veiklą, priėmė investicinius sprendimus, sprendė įmonės gamybos klausimus. Jau antrus metus konkursą papildo ir socialinės problemos sprendimo užduotis. Moksleiviai kurdami socialinio verslo idėjas turėjo pasiūlyti sprendimus, kaip gerinti penkiolikmečių finansinį raštingumą.

Čempionate pirmąją vietą laimėjo Vievio gimnazijos dvyliktokų komanda „Verslas nuo nulio“. „Atlikę problemos analizę nusprendėme, kad finansinio raštingumo tema kursime edukacinius filmukus, o juos talpinsime socialinio tinklo „YouTube“ platformoje. Vėliau aplink šią idėją „klijavome“ įvairias detales ir sukūrėme galutinį verslo planą, kurį ir pristatėme finalo metu“, – kaip gimė komisijai pristatyta socialinio verslo idėja pasakoja jaunieji verslininkai. Nors keitėsi ir komandos pavadinimas, ir sudėtis, Luko Jančiausko, Lauryno Denisenko, Tomo Granickio ir jų mokytojo Povilo Tenikio suburta komanda „Junior SO“ konkurse dalyvauja jau ketvirtąjį kartą. „Konkursą atradome devintoje klasėje, kai pradėjome mokytis ekonomikos, o mokytojas pastūmėjo išbandyti verslo simuliacijos žaidimą. Pirmajame čempionate pritrūko patirties ir žinių. Antraisiais dalyvavimo metais vos nepatekome į finalą, praeitame čempionate užėmėme penktąją vietą, o šiemet, galiausiai, laimėjome! Privalėjome panaudoti įgautą patirtį ir užbaigti pradėtą darbą“, – rezultatu džiaugiasi abiturientai. Mokiniai teigia, kad jaunam žmogui svarbu mokytis verslumo įgūdžių, nes tai ugdo atsakomybę, atkaklumą, reakciją, lankstumą, kantrybę, lyderystę bei gebėjimą valdyti kritines situacijas: „visos šios savybės reikalingos kiekvienam žmogui, siekiančiam aukštų tikslų“, – įsitikinę moksleiviai.

Čempionate antrąją vietą laimėję Joniškio „Aušros“ gimnazijos vienuoliktokai Martyna Lacytė, Vilas Vorobjovas, Tomas Dalgė bei jų mokytoja Jūratė Pinkienė, subūrę komandą „VIP“, po renginio teigė manantys, kad verslumas jaunam žmogui labai svarbus dėl to, kad taip jauni žmonės patys sau kuria ateitį. „Ateitis priklauso nuo mūsų – nuo jaunosios kartos, nes visuomenė sparčiai sensta ir mūsų darbai, mūsų vizijos bus ta atrama, kuri laikys Lietuvą po kelių ar keliasdešimt metų. Kuo daugiau verslų ir gerų idėjų įgyvendinsime, tuo šviesesnę ateitį sau, savo tėvams ir seneliams mes sukursime“, – mintimis dalinasi jaunieji verslininkai. Komandos konkurse pristatyta socialinio verslo idėja – mokomoji svetainė, leidžianti žmonėms turintiems mažai finansinių žinių ar norintiems sužinoti daugiau išmokti bei perprasti finansų valdymą ir savo įgytas žinias iškeisti į realius prizus. Pirmąjį kartą renginyje dalyvavusi mokinių komanda pripažino, kad sprendžiant čempionato užduotis sunkumų kilo, tačiau teigė, kad laikas praleistas kartu su draugais generuojant savo verslo idėjas buvo labai smagus, jaunuoliai pasisėmė daug naujų žinių ir patirties, o nepasiduoti taip pat paskatino laimėtojams įsteigtas piniginis prizas. „Nors tai pirmasis kartas šiame čempionate, labai džiaugiamės, kad jis buvo sėkmingas. Bendraamžiams linkime drąsiai sutikti su visais mokytojų pasiūlymais, nes jie atveria labai daug galimybių, padeda rinktis savo būsimą kelią ir iš anksto galvoti apie ateities svajones“, – linkėjimus siunčia mokiniai.

Šiaulių Didždvario gimnazijos abiturientai Dovydas Paulauskas ir Aleksas Lomeika kartu su mokytoja Diana Virbickaitė čempionate pelnė trečiąją vietą. „Konkurse pristatymo metu pateikėme 3 idėjas, kurios, mūsų manymu, efektyviausiai išspręstų duotą socialinę problemą. Pirmoji idėja – organizuoti vasaros stovyklas jaunuoliams iš socialinės rizikos šeimų, antroji idėja – sukurti programėlę „Išmanus biudžetas“, leidžiančią administruoti savo asmeninį biudžetą bei nusistatyti konkrečius finansinius tikslus ir trečioji idėja – gyvos vaizdo transliacijos, po kurių žiūrovai galėtų dalyvauti virtualioje viktorinoje apie transliacijos metu analizuotą informaciją“, – apie komisijai pristatytą socialinės problemos sprendimą pasakojo komanda „Perikup“. Du metus iš eilės konkurse dalyvaujanti komanda pirmąjį kartą pritrūkus motyvacijos dalyvavo tik pirmajame čempionato etape – TITAN simuliacijoje, o šiemet užsibrėžė aiškų tikslą dalyvauti visuose konkurso etapuose ir patekti į finalą: „manėme, jog taip įgausime naujos patirties ir atkakliai to siekėme“, – teigia dvyliktokai. Šiaulių Didžvario gimnazijos auklėtiniai įsitikinę – verslumo ugdymas be galo reikalingas šiuolaikiniam žmogui. „Šie įgūdžiai leidžia lengviau spręsti iškilusias problemas, išmokstama dirbti komandoje, priimti sunkius sprendimus, strategiškai galvoti, ieškoti alternatyvų. Be to, verslus žmogus pasižymi ryžtingumu, atkaklumu, pasitikėjimu savimi – savybėmis, kurios yra taikomos ir ne su verslu susijusioje aplinkoje“, – įgytais įgūdžiais dalinasi moksleiviai.

„Junior SO“ verslo čempionatą sudaro trys etapai: TITAN verslo simuliacija, kurioje mokiniai priima sprendimus dėl įmonės valdymo nuo kainos nustatymo iki biudžeto formavimo rinkodarai, socialinio verslo užduotis bei finalas, į kurį patenka geriausiai simuliacijoje ir užduotyje pasirodžiusios komandos.

Vienos iš čempionato organizatorių, nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ direktorė Andželika Rusteikienė džiaugiasi nuosekliais vykdomos veiklos rezultatais. „Kasmet matome mokinius, kurie kelis mėnesius intensyviai „dirba“ TITAN verslo simuliacijoje: analizuoja rinką, formuoja gamybinius pajėgumus, priima sprendimus dėl marketingo, plėtros investicijų. Ši patirtis padeda labai ankstyvame amžiuje formuoti finansinio raštingumo ir verslumo gebėjimus, kritiškai įvertinti situaciją ir pamatyti tikros rinkos sąlygas“. Anot su ekonominio švietimu ir verslumo ugdymu dirbančios moters, tokios Lietuvos Junior Achievement vykdomos programos ne tik ugdo jaunų žmonių ekonominį, finansinį raštingumą, verslumo įgūdžius, kurie, kaip teigia A. Rusteikienė, būtini šiandienos jaunuoliui, bet ir puikiai papildo mokyklose mokinių per formalųjį ugdymą įgytas žinias. „Jau devintoje klasėje mokiniai supažindinami su pagrindiniais ekonomikos principais ir kokį vaidmenį atlieka privatus verslas. Tad verslo čempionatas yra jiems galimybė pasinerti į tikros rinkos sąlygas, kai tenka konkuruoti su bene 200 komandų iš visos Lietuvos. Tai proga išmokti rizikuoti, kritiškai mąstyti, įvertinti nežinomybės aplinkybes ir pasverti priimamus sprendimus.“

Viena iš konkurso sudedamųjų dalių – jau antrus metus mokiniams skiriama socialinė problema, kuriai jie turi sugalvoti socialinio verslo idėjas. 2015 m. atliktas tarptautinis tyrimas parodė, kad 31,5 proc. Lietuvos penkiolikmečių nėra finansiškai raštingi, tad verslo čempionate dalyvaujantiems moksleiviams teko galvosūkis kaip pasitelkiant socialinio verslo modelį užtikrinti mokinių finansinį raštingumą.

„Džiaugiuosi, kad socialinis verslas pradeda užimti svarbią poziciją verslių jaunų žmonių gyvenime. Reikšmingu svertu tampa ne tik pelno siekiamybė, tačiau ir prasminga veikla, todėl socialinis verslas jaunuoliams duoda atsakymus ir padeda keisti pasaulį“, – apie penktadienį vykusį renginį atsiliepia taip pat prie čempionato organizavimo jau antrus metus prisidedančios organizacijos „Geri norai LT“ steigėja ir partnerė Jurgita Ribinskaitė-Glatzer. Organizacijos, kurios tikslas yra stiprinti ne pelno organizacijų verslumą ir kelti pelno organizacijų socialinę atsakomybę vadovė pasakoja, kad socialinio verslo esmė – labai tikslus socialinės problemos priežasčių identifikavimas ir matavimais grįstas efektyvus nustatytos problemos sprendimas. „Tiek tradiciniame versle, o socialiniame versle ypač svarbu žinoti kokia problema sprendžiama. Jį kurdami ieškome ne verslo nišos, o problemos, kurią, pasitelkus socialinio verslo modelį, galime išspręsti. Taip pat labai svarbus šio verslo aspektas – ne tik aiškiai suprasti sprendžiamą problemą, bet ją, ištikrųjų, negilinus ir spręsti, savo veikloj numatyti poveikio matavimą“, – teigia J. Ribinskaitė-Glatzer. „Geri norai LT“ vadovė taip pat sako, kad anksčiau buvęs tradicinio verslo modelis po truputį nyksta, o socialiai atsakingas verslas tapo norma, o tai paryškina ir tendencija, kad socialinio verslo augimas yra didesnis nei mažo ar vidutinio verslo. Akivaizdu – tai yra ateitis“, – pokalbį užbaigia moteris.

Įspūdžiais apie renginį pasidalinti sutiko ir konkurso vertinimo komisijos narys, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Mantas Zalatorius. „Atstovauju Lietuvos bankams, ir mums čempionatas reikšmingas dviem aspektais. Pirma, finansų sektoriui visada reikės ambicingų, išprususių, atkaklių žmonių – būtent tokius ateities lyderius čia sutikome. Antra, ne mažiau svarbu, kokioje visuomenėje veikiame. Bankai suinteresuoti ne tik tuo, kad klientai kuo geriau uždirbtų, bet ir kad jie kuo labiau išmanytų jų paslaugas.“ Anot M. Zalatoriaus, čempionato dalyvių gretose buvo daug ryškių lyderių, drauge su pedagogais skyrusių laiko parengiamajai analizei bei efektingai pristačiusių savo verslo planus. Renkantis specialiosios LBA nominacijos laimėtoją, buvo ypač aktualu, kiek moksleiviai pasirengė populiarinti finansinio raštingumo žinias bendruomenėje. Čia ypač palankiai išsiskyrė ir LBA prizus pelnė Kauno Kovo 11-osios gimnazijos komanda VED. Merginos savo ugdymo įstaigoje įkūrė socialinę bendrovę, kurioje amato bei verslo, o drauge – ir finansinio raštingumo pagrindus įgyja neįgalieji bendraamžiai.

Be jau paminėtų laimėjimų, verslo čempionate taip pat buvo apdovanotos ir TITAN verslo simuliacijoje puikiai pasirodžiusios komandos. Pirmąją vietą užėmė Vievio gimnazijos komanda „Nausėdžiukai“ (Audrius Sabaitis, Jogaila Sladkevičius, Miglė Tauraitė, Lukrecija Mickevič). Antrąją vietą ir dar vieną apdovanojimą laimėjo jau minėta Vievio gimnazijos komanda „Verslas nuo nulio“, o trečiąją vietą ir taipogi dar vieną prizinę vietą pelnė taip pat jau minėta Joniškio „Aušros gimnazijos mokinių komanda „VIP“.

Lietuvos Junior Achievement yra nevyriausybinė organizacija, ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo programų lyderis Lietuvoje. Organizacijos programas finansuoja privatūs rėmėjai ir fondai: mecenatas SEB bankas ir strateginiai rėmėjai: UPS; „Coca-Cola HBC Lietuva“; „Narbutas“.